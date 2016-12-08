Четыре фактора победы в Алеппо

В Сирии правительственным войскам удалось освободить от боевиков более 90 процентов территории Алеппо, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон. Какие факторы обеспечили России и Сирии взятие этого стратегически важного города и ожидаемую победу в войне против международного терроризма?

Конечно, во-первых, это победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Включился деморализующий фактор по линии Вашингтон — террористы. Судя по всему, приостановлена и всякая материальная поддержка "умеренной оппозиции". В ходе своей избирательной кампании Трамп предложил дать возможность России возглавить борьбу против "Исламского государства" (запрещенная в России организация. - Ред.), а затем даже предложил сотрудничество с Москвой в борьбе против террористических группировок в Сирии. И этот позитивный настрой, а также безвластие в США были грамотно использованы Россией при наступлении в Алеппо… Прибытие в Москву советника Трампа, вероятно, с перспективой подготовки личной встречи между Путиным и Трампом, только усиливает наши оптимистические ожидания.

Во-вторых, это новая военная тактика. Складывается впечатление, что российский Генштаб, наконец, взял бразды правления в свои руки, сирийские негодные генералы, которые атаковали веером и везде сразу, переведены на другую работу. Не было танковых атак, ковровых бомбометаний и блокады. Через ножевые прорывы организовывался котел, который потом открывался в ту часть города, где сопротивление еще оказывалось. После перетекания туда бандитов, там начиналось выяснение отношений, например, в одном из таких котлов боевики "Ан-Нусры" захватили штаб "Армии Ислама", и все ее активы.

Кроме того, эта концентрация живой силы джихадистов позволила оптимально наносить точечные авиаудары. Именно после такой авиаатаки погиб лидер коалиции "Армия Алеппо" Абдель Рахман Нур. В Алеппо работали российские советники, они, конечно, подтянули к должному уровню подготовку сирийских штурмовых отрядов. И, конечно, чувствуется почерк сил специальных операций ВС, собственно, погибший наводчик Александр Прохоренко был военнослужащим этого нового проекта, объединяющего "вежливых людей" из различных подразделений российской армии и спецслужб.

В-третьих, дипломатическая работа была проделана на самом высоком уровне. Одним внушалось, что "наших там нет". Другим - что мы готовы ждать отделения умеренных от "Ан-Нусры". Третьим - что мы не цепляемся за Асада. Да, мы даже отступали, вели переговоры по гуманитарным коридорам, месяц не вели бомбардировок восточной части города, объяснялись с Вашингтоном и Анкарой по поводу явных и неявных недоразумений. Лавров даже почти договорился по деблокировке Алеппо с Керри, но провокация американцев в Дэйр-эз-Зауре доказала, что им нужно совсем другое.

2 декабря в Риме Керри выступил с предложением вывести всех боевиков из сирийского города Алеппо уже без всяких условий. Как бы с учетом упомянутой тактики, Россия не возражала. Но 5 декабря Вашингтон свое предложение отозвал и выдвинул новое, предусматривающее прекращение боевых действий в городе. Конечно, оно было отвергнуто: поздно, господин Керри, вы уже не правите балом, Россия больше не даст террористам передышку и время на перегруппировку сил. Российский министр иностранных дел заявил во вторник: "Если кто-то откажется покинуть Алеппо по-доброму, будет уничтожен… Здесь другого выхода нет".

Для зачистки Алеппо сегодня направлено два чеченских батальона - "Восток" и "Запад". Это уже знак конца военных действий.

Грамотно было сработано не только с США, но и с другими пособниками и спонсорами террористов. Турции позволили вывести из Алеппо свою группировку "Фатх-Халеб" с турецкими специалистами (кстати, американцы выводили своих советников тоже по турецким каналам). Катарцам продали долю в "Роснефти". Вероятно, не за красивые глаза неизвестной компании дали заработать. С Саудовской Аравией договорились по уменьшению добычи нефти и стабилизации цены на нефть.

Кроме того, прибавилось и твердых союзников. В понедельник Россия и Китай в шестой раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к семидневному прекращению огня в Алеппо. Причем Китай не воздержался на этот раз, а выступил с отповедью Западу. Причины, конечно, опять в позиции Трампа, но нам-то какая разница. Главное, что мы теперь будем не одни в Совете Безопасности.

В-четвертых, было выиграно соучастие народа Сирии. С воевавшими теми самыми настоящими умеренными, которые сейчас сдаются или пропускаются в провинцию Идлиб, уже асадовские чиновники договариваются об участии в правительстве послевоенной Сирии.

В остальном, не без совета России, Башар Асад победил психологически. Он выплачивал зарплату на оккупированных территориях, не перекрывал электро-, водоснабжение, связь, не потерял управление (за исключением котлов). Каддафи этого не делал, кстати. Это был призыв населению к восстановлению нормальной жизни, и его приняли не только рабочие Алеппо, но и бизнес, который считает, что восстание подняли сельские жители провинции Идлиб, чтобы разбогатеть за их счет.

Башар Асад превратил Дамаск в большой детский дом. Дети принимаются и содержатся на гособеспечении, если родители боятся за их жизни. То есть народ не относится к Асаду, как к "мяснику", а к его армии - как к захватчику. Люди поняли, куда держать курс после пяти с половиной лет насаждения западной "демократии".

Подведем итог операции в Алеппо. Террористы смяты, деморализованы, их спонсоры тоже. "Освобождение Алеппо станет важным этапом на пути к избавлению Сирии от террористов, но война против них будет продолжаться до полного уничтожения", — сказал Асад для сирийской газеты Al-Watan. Можно идти на Аль-Баб и дальше на Дейр Эз-Заур и Ракку, учитывая, что сейчас курды переходят на сторону сирийского правительства (они замечены в Алеппо). Главная стратегическая цель — выбить террористов с нефтеносных восточных провинций.

"Поражение умеренных повстанцев стало бы крупнейшей победой Асада, который вернул бы контроль над основными городами и подавляющей частью страны, включая побережье Средиземного моря. Кроме того, это стало бы для президента России Владимира Путина доказательством того, что он способен защитить давнего союзника Москвы военной силой", — пишет Reuters. Согласимся.