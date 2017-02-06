Посол Палестины: Вся надежда — на Россию

Палестино-израильское урегулирование вновь в центре внимания. Ему были посвящены конференция в Париже, переговоры в Бейруте и в Москве. Почему Россия заинтересована в скорейшем разрешении палестинской проблемы? Есть ли подвижки к урегулированию конфликта? На вопросы Pravda.Ru ответил посол государства Палестина в России Абдель Хафиз Нофаль.

Фото: Архив Pravda.Ru

— До последнего времени основное внимание мирового сообщества было приковано к борьбе с терроризмом. Как вы считаете, почему во главу угла снова ставится палестино-израильская проблема?

— На самом деле по своей важности, значимости палестинская проблема была и остается первостепенной. События, связанные с так называемой Арабской весной, войной против ИГИЛ, с распространением экстремизма, временно отодвинули ее на второй план. Однако непреложным остается факт, и это не раз признавали, в частности, президенты Махмуд Аббас и Владимир Путин, что основой распространения терроризма и экстремизма в регионе является все та же нерешенная палестинская проблема.

Решение палестино-израильского конфликта — основное условие успешного противодействия угрозе терроризма и в регионе, и в мире в целом. Любые попытки отодвинуть проблему Палестины на второй план, попытки уверить всех в том, что кризис не здесь, что самое главное — это борьба против запрещенных в РФ ИГИЛ, ан-Нусры, обречены на провал. Обречены по двум причинам. Во-первых, потому что палестинская проблема во многом является религиозной. Вопрос об Иерусалиме занимает в ней центральное место, и, что бы ни говорилось, именно нерешенность этого вопроса лежит в основе распространения терроризма.

Кстати, религиозный характер был присущ проблеме Иерусалима еще до раздела Палестины. С другой стороны, необходимо учитывать ту огромную роль, которую играет Израиль в событиях, происходящих в регионе. Обратите внимание, все кризисы в регионе возникают вне Израиля. Терроризм так или иначе затронул Германию, Францию, Европу в целом, США. Россия неоднократно была целью террористических атак, как и арабский мир. А Израиль — ни разу, хотя он и находится в непосредственной близости от очагов терроризма.

Это заставляет задавать вопросы по поводу роли Израиля в ситуации. Израильская пропаганда в открытую утверждает сейчас, что с Ираком покончено, что Сирия осталась без армии, Египет охвачен нестабильностью и кризисами. Буквально на днях Израиль выступил с заявлением о том, что закрывает въезд своим гражданам на Синайский полуостров из-за террористической опасности. Они плодят негативную информацию о странах региона. Следовательно, поддержание нестабильности в этих государствах в интересах Израиля и обеспечивается его пособниками. Поэтому мы убеждены, что суть всей проблемы заключается именно в вопросе о Палестине, как бы ни старались различные силы отвлечь внимание на другие проблемы.

— Недавно в Париже прошла международная конференция, посвященная вопросам палестино-израильского урегулирования. В ее работе приняли участие больше 70 государств, однако ни Израиль, ни Палестина не принимали участия. Как бы вы прокомментировали итоги этой конференции?

— Мы не возлагали больших надежд на Парижскую конференцию, сперва речь шла о полноценной международной конференции, а затем о министерской встрече. Тем не менее, здесь были достигнуты определенные положительные результаты.

Во-первых, в том, что касается участия Палестины и Израиля. Ни мы, ни израильтяне не были изначально приглашены по целому ряду причин. В частности, потому что организаторы конференции не были уверены, что обе наши страны примут приглашения. А участие только одной из них было бы неправильным.

Во-вторых, основная идея Парижской конференции заключалась в том, что под председательством Франции ряд государств, которые пристально следят за событиями в регионе, выработали некий общий взгляд на ситуацию, которая зашла в тупик.

На Парижской конференции был признан принцип существования двух государств, было заявлено о важности диалога, причем прямого диалога. Возможно, недостатком принятых решений стало отсутствие четких временных рамок, механизма реализации. Конференция не стала началом процесса серьезных переговоров, тем более обязательных переговоров. Ее решения ни к чему не обязывают Израиль. Но положительный результат заключается уже в том, что в мире явно растет число государств — их уже 77, — которые говорят, что проблема есть, ее надо решать, и решать ее нужно через признание Палестинского государства.

— Недавно в Бейруте, а затем в Москве, прошли межпалестинские переговоры, нацеленные на достижение внутрипалестинского единства. По их итогам было заявлено, что, возможно, уже к лету этого года будет сформировано единое политическое руководство в Палестине. Как вы относитесь к данным прогнозам?

— Эта проблема разделяется на две части. Во-первых, переговоры в Бейруте, во-вторых, переговоры в Москве.

Переговоры в Бейруте прошли в рамках целого ряда подобных встреч. Как известно, вопросами межпалестинского согласия занимались Египет, затем Саудовская Аравия, затем Катар, затем это вернулось опять к Египту, который сейчас помогает в организации работы на этом направлении. Саудовская Аравия тоже внесла немалый вклад, придав этой проблеме межарабское и исламское измерение.

Раскол между палестинцами длится уже 10 лет, и мы уверены, что он смертельно опасен для Палестины. Его необходимо преодолеть. Наша официальная точка зрения заключается в том, что для преодоления раскола сектор Газа должен вернуться к законности.

Переговоры в Бейруте были посвящены этой проблеме и приходили в рамках усилий, направленных на формирование Национального собрания Палестины. Согласно действующему плану, Национальное собрание, в котором должно быть представлено и движение Хамас, должно сформировать правительство национального единства. Оно, в свою очередь, организует и проводит законодательные, а затем и президентские выборы с тем, чтобы восстановить полноценную работу государственного механизма. Оно должно также определить приоритеты в противодействии непримиримой агрессивной политике Израиля, попыткам Израиля отказаться от решения палестинской проблемы под самыми разными предлогами, будь то Арабская весна, борьба с терроризмом или перемены на мировой арене.

Встреча в Бейруте повлияла и на переговоры, прошедшие в Москве. Московские встречи принесли положительные результаты, хотя на них не велись переговоры о межпалестинском согласии.

Их задача заключалась в том, чтобы послать ясный сигнал: несмотря на все разногласия, существующие между различными палестинскими силами, мы все едины в понимании важности решения палестинской проблемы. Но мы также едины в понимании того, что России принадлежит важнейшая и основная роль в нашем регионе. И этот взгляд, это видение роли России поддерживает палестинское руководство, поддерживает президент Махмуд Аббас.

Мы исходим из того, что наш регион входит в сферу жизненно важных интересов РФ, и мы верим в серьезность намерений России и в ее способность содействовать урегулированию ситуации. При этом нужно принимать во внимание и исторический аспект российско-палестинских отношений, а также образцовый характер отношений, сложившихся между Россией и Израилем. Это создает отличные условия для достижения положительных результатов.

— В ходе переговоров в Москве палестинской стороной было высказано мнение о том, что работа международного "квартета" по Ближнему Востоку оказалась неэффективной, что желательно создать новый формат для подобного рода работы. Каково ваше мнение?

— Я считаю, что "квартет" — это один из результатов мирного процесса. Его задача заключается в том, чтобы обеспечивать практическую реализацию договоренности "на земле". Речь идет о дорожной карте, об обязательствах израильской и палестинской сторон, обо всех таких договоренностях. В этой своей деятельности "квартет" достиг немалых успехов, но были и неудачи. Бывало, что израильтяне отвергали предложения "квартета".

Главная проблема в деятельности "квартета", заключается в том, что в течение 25 лет США блокировали любые попытки вмешаться в политический процесс урегулирования. В этих условиях ближневосточный "квартет" занялся учетом взаимных обид и претензий между израильтянами и палестинцами.

Что касается новых подходов, полагаем, что новые подходы нужны, в том числе и в отношении "квартета". Мы исходим из того, что в настоящее время пришла новая американская администрация. Обновляется руководство и во многих европейских странах. Что касается палестинской проблемы, то все возвращается к мнению о том, что она находится в центре бури, бушующей в нашем регионе, и необходимо найти новые подходы для ее решения.

Прежде всего необходимы новые совместные подходы со стороны России и США. По мере улучшения российско-американских отношений, эти две страны должны, как мы считаем, создать новые механизмы и уделить необходимое время для серьезного размышления о путях решения палестинской проблемы через российско-американское партнерство.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовила к публикации Мария Сныткова

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