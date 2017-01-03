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Автор Редакция рубрики "Мир"

Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"

Мир » Азия » Ближний Восток

Свой взгляд на дальнейшее развитие событий в Сирии и в мире в беседе с обозревателем Pravda.Ru в программе "Точка зрения" представил политолог Яков Кедми.

Яков Кедми: Всем будет проще, если США и Россия объединятся

— Сирия пришла к гражданской войне не от хорошей жизни, для того были причины. Она не была хорошим государством, куда пришли "дяди с оружием" и взорвали страну. Сейчас самая серьезная проблема — восстановление Сирии, установление основных причин, которые привели к конфликту. И это причины внутренние. Насколько удастся их разрешить — другой вопрос.

Что же касается террористов, то они все время пытались проникнуть на другие территории, независимо от своих военных успехов и неудач. Они будут идти не только в Ливию, они будут, как крысы, расползаться в любую дыру. И будут, как крысы, размножаться. Это уже идет и с ИГИЛ, и с "Аль-Каедой", и этих крыс надо ловить и уничтожать.

— Мне всегда казалось, что один из принципов любой военной стратегии, включая стратегию террористов, состоит в концентрации сил на одном направлении и в ослаблении других. Если они сейчас начнут расползаться широкой массой, без какой-то централизации — для нас это опасная угроза. Как вы это оцениваете?

— Религия в данном случае выступает как часть идеологии или идеология как часть религии, и эта идеология всеобщая. Они говорят о распространении своего влияния, в первую очередь на весь исламский мир. И, во вторую очередь, на весь неисламский мир. Они находятся в состоянии войны со всем миром. Если попытка где-то организовать свою базу, как это было с созданием халифата в Ираке и Сирии, удается — хорошо. Не удастся — это совершенно не повлияет на их желание распространить свою заразу по всему миру, от Китая и до Латинской Америки.

Понятно, что наиболее перспективная задача с точки зрения глубокой инфильтрации идеологии — это мусульманские страны. Их цель — чтобы весь ислам был такой, как они. Поэтому они являются в глазах абсолютного числа мусульман самым опасным врагом ислама. Но они и за то, чтобы распространять свою идеологию в любом месте: в христианских странах, в буддистских, — в любой стране нехристианского мира. Они развиваются сами по себе, каждый в зависимости от своих возможностей. Конечно, если им удастся создать государственное образование, то это станет большим подспорьем. Но это не является необходимым условием для распространения террора или террористической идеологии.

В Сирии, конечно, все рано или поздно закончится миром. Пока же продолжится операция под Дамаском, дальше основные усилия будут в направлены в отношении Идлиба. Может быть, с помощью Турции удастся договориться об эвакуации оттуда основных вооруженных сил оппозиции. А все остальное — уже после 20 января, поскольку Трамп готов сотрудничать в деле уничтожения ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. Если Россия и США начнут координировать свои действия, это будет сделать намного проще.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Сергей Валентинов

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