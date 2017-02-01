Война между Ираном и США опять в повестке дня

Иран в ответ на зачисление в джихадисты ответил США испытанием ракет средней дальности. Депутат конгресса Элси Хастингс внес резолюцию под названием "Разрешение на использование силы против Ирана". В ней президенту Соединенных Штатов предлагается разрешить применять войска, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. Как близко от нас эта война?

Иран в понедельник провел испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела более 900 километров, а затем взорвалась до достижения своей цели в "неудачном эксперименте", так официальный представитель Пентагона обрисовал испытание. В среду министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил информацию, сообщает иранское агентство Tasnim.

Истерика Вашингтона

США немедленно призвали к срочному заседанию Совета Безопасности ООН. Посол в ООН Никки Хейли сказала, что что мир должен быть "встревожен" иранским испытанием, а Совбез обязан принять соответствующие меры.

Вашингтон ссылается на резолюцию СБ ООН от 2010 года, согласно которой Ирану запрещалась "любая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, в том числе осуществлять запуски".

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно обещал аннулировать договоренность с Тегераном по ядерной программе, которую Барак Обама не раз записывал в свой актив. В марте 2016 года Трамп заявил, что при заключении соглашения США представляли "очень глупые люди". "Мой приоритет номер один — демонтировать катастрофическую сделку с Ираном", — сказал Трамп, обращаясь к произраильской группе AIPAC.

Заметим, что Тегеран произвел испытание после того, как Трамп оскорбил иранцев, поставив в один ряд с главными поставщиками джихадистов в США. Трамп приостановил указом иммиграцию на 90 дней из Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и... Ирана. "Эти страны, либо разорваны насилием со стороны джихадистов, либо находятся под контролем враждебных, джихадистских правительств", — цитирует указ Трампа The American Conservative.

Иран, видимо, попадает под вторую категорию стран. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф называл этот указ "позорным актом". Действительно, противостоящий ИГИЛ Иран и вдруг — джихадисты?

Но если мы вспомним, что США до сих пор считают проиранскую "Хизбаллу" ответственной за крупнейший теракт против военнослужащих США после Второй мировой войны (в Бейруте 23 октября 1983 года), то все встает на свои места. Тогда в результате террористических атак на штабы американского и французского миротворческих контингентов в Ливане погиб 241 военнослужащий США. В 2003 году американский окружной судья Ройс Ламберт вынес решение по иску семей погибших военнослужащих, обвинив в подготовке акции Исламскую республику Иран. "Хизбалла" признана в США террористической организацией.

Отговорки Ирана

Министр Мохаммад Зариф после встречи с французским коллегой во вторник заявил, что иранские ракеты "не способны нести ядерную боеголовку". "Наша баллистическая ракета была разработана, чтобы нести обычную боеголовку с целью осуществления законной обороны". Он выразил надежду на то, что новая американская администрация не будет использовать выполнение военных оборонительных задач Ирана "в качестве предлога, чтобы создать новые очаги напряженности".

Действительно, с учетом того, что Иран отказался от ядерного оружия, поставил свою программу под контроль МАГАТЭ, мы должны исходить из того, что у него нет ядерного оружия. А если у него нет ядерного оружия, то он может испытывать ракеты.

Так или иначе, но многие международные соглашения грешат одним — своей недосказанностью. Каждая сторона их трактует по-своему, и найти истину не представляется возможным.

Однако скажем и несколько слов в защиту позиции Ирана. Действительно, совершенно прав президент Хасан Роухани, когда говорит, что Трамп является "новичком в политике". "Это (политика) — совершенно новая среда для него. Его действия будут дорого стоить Соединенным Штатам, пока он не узнает, что происходит в мире", — сказал Роухани в среду по государственному телевидению.

Иран долгое время находится на переднем крае борьбы с ИГИЛ, имеет значительное влияние в Сирии и участвовал в женевском процессе с 2015 года. Он использует свои рычаги, чтобы снизить уровень насилия и добиться прочного мира на Ближнем Востоке. Это союзник России и Турции в сирийском конфликте. И если США будут пытаться решать проблему ИГИЛ без Ирана, обостряя с Тегераном отношения, то Иран способен с помощью своих рычагов сорвать наступление под Мосулом и может настроить против США партнеров по коалиции.

Правда, может быть, Трамп и вовсе уйдет из Ирака и Сирии, никто пока не знает. В любом случае обострение отношений с Ираном под подзуживание Израиля может, действительно, создать лишний очаг напряженности. Последнее точно не будет способствовать уничтожению ИГИЛ (запрещена в РФ), а ведь это — предвыборное обещание Трампа.

"И если ядерная сделка рухнет, то мы еще раз вернемся к ситуации в которой Соединенные Штаты и Иран будут тяготеть к военному конфликту", — сказал в интервью Трита Парси (Trita Parsi) глава Национального ирано-американского совета.

Точка зрения эксперта

"Трамп — представитель произраильского лобби в США, — сказал Правде.Ру доктор политических наук Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО. — У Ирана еще до этих резолюций Совбеза ООН была большая ракетная программа. И эта ракетная программа никак не фигурирует в ограничениях Совета Безопасности ООН. А США тут пытаются просто дать расширительное толкование ограничений. Резолюцию сенатора я рассматриваю как способ психологического давления на Иран. Потому что для того, чтобы использовать против Ирана силу, не надо никаких резолюций конгресса. Президент может использовать силу против Ирана своим указом".

По словам Александрова, если будет война, то Иран получит поддержку России и Китая, и у США будут очень серьезные неприятности. Так что, что пока американцы просто блефуют.

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