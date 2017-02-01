Войну в Сирии можно закончить в один день

Что важно отметить, говоря об итогах встречи в Астане? Странам-посредникам — России, Турции, Ирану — удалось вовлечь в переговоры представителей влиятельных сирийских кланов, которые в 2011 году подняли мятеж против реформ Башара Асада либо позднее примкнули к повстанцам.

Фото: AP

Особенностью сирийской общественной жизни всегда было то, для чего в русском языке трудно подобрать подходящее слово. Наиболее удачно описывает ситуацию, если мы постараемся представить его без негативных коннотаций, слово "клановость". Или даже "мафиозность". То есть имеется неофициальная система принятия решений, параллельная официальной власти.

Скорее всего, так сложилось исторически. Сирия, находясь в центре человеческой цивилизации, потеряла самостоятельность со времен Омейядов. Ее все захватывали: аббасиды, египетские мамлюки, монголы, персы, сельджукские и оттоманские турки, французы.

Возникла ситуация, когда в Дамаск и Алеппо присылали наместников из метрополий, будь то Стамбул, Каир, Багдад, или Париж, а настоящие хозяева жизни уходили из больших городов в горные замки и оттуда влияли на происходящее, ожидая пока тот или иной временщик отслужит свой срок и уйдет.

В той ситуации была необходимость формирования параллельной клановой структуры власти, которую не удалось переломить после получения Сирией независимости. Именно с этим связана удивительная по любым меркам политическая нестабильность после получения независимости, когда за год, бывало, происходило два-три военных переворота.

Это продолжалось вплоть до прихода к власти президента Хафеза Асада. Но и он не сумел справиться с клановостью. Он создал систему, когда все кланы были на более или менее пропорциональной основе инкорпорированы во власть, то есть все сильные кланы, все важные социальные, религиозные, национальные группы, все политические партии получали свою долю ответственности и свою долю власти.

Миссию уничтожения клановой системы, архаичной для XXI века, взял на себя Башар Асад, но многие мощные кланы выступили против него. И сейчас, осознав, что мятеж провалился, они начинают размышлять о возможностях выхода из кризиса с минимальными потерями. Они ведь пошли ва-банк, но ставка не сыграла.

Сейчас впервые туркам удалось убедить представителей крупнейших кланов, выступивших в 2011 году против Башара Асада, принять участие в переговорах в Астане. Видимо, невозможно без конца финансировать их проживание в роскошных особняках на берегу Мраморного моря. И это дает нам надежду на то, что удастся закончить войну. В соседнем братском для сирийцев Ливане казавшаяся нескончаемой гражданская война фактически закончилась за одну ночь после подписания Таифских соглашений (1989 год).

Сирийцы не любят, когда сравнивают Таифские соглашения с ситуацией в Сирии — содержательно ситуации принципиально разные, да и гражданская война в Ливане привела к пату, то есть закончилась своеобразной ничьей, а в Сирии есть победители — военный успех лоялистов не вызывает сомнений.

Но если взять не содержательную, не структурную, а формальную сторону вопроса, то фактически произошло вот что: война казалась нескончаемой, люди убивали друг друга и гибли со всех сторон. Но за один день сели, договорились и смогли остановить войну.

И почему бы не закончить сирийскую войну переговорами? Фактически, мятежники уже самим своим участием в этих переговорах признали, что они проиграли войну, что мятеж провалился. И в Астане разговор шел об условиях, на которых они вернутся к мирной жизни.

Понятно, что лидеры кланов, примкнувших к мятежу (а это были очень влиятельные кланы!), ранее занимали видные должности. Они были министрами, они были генералами, они были директорами государственных компаний. Они "поставили не на ту лошадь", мятеж не удался, и войну теперь как-то надо заканчивать. Асад им предлагает амнистию, гарантии безопасности и политические гарантии. Но ведь для бывших министров и генералов это означает крах всех надежд.

В финансовом бизнесе есть такое понятие — фиксация убытков. И заключение мира на условиях Асада означает, что им в части карьеры нужно начинать все с начала. Стоящим за лидерами мятежа кланам это может очень не понравиться.

С другой стороны, Асад, несомненно, очень умный человек и прекрасно это понимает. И он может пойти на уступки, хотя это явно будет повод для очень длинных переговоров и для очень серьезного торга.

Но проблема здесь в том, что весь смысл реформ Башар Асада, против которых и поднялись все кланы в 2011 году, — это как раз уничтожение самой клановой системы. Хафез Асад сумел подчинить себе клановую систему, но не сумел ее уничтожить. Эта задача досталась

его сыну, и когда Башар Асад решил уничтожить эту систему, мешающую стране развиваться, тогда крупнейшие кланы поднялись против него и развязали войну, которая разрушает национальную экономику, народное богатство Сирии и не привела ни к чему доброму, потому что народ в целом сплотился вокруг президента, инстинктивно чувствуя анахронизм клановой системы.

Асад должен продолжить свои реформы, которые уничтожат клановую систему, должен найти способ убедить своих противников. Только реформы позволят создать современное государство, где индивидуальные права и свободы человека важнее, чем его принадлежность к тому или иному клану. Ситуация очень тяжелая. Тем не менее, надежды на мир есть.

Сирийский народ устал от кровопролития, и настало время завязывать с войной. Россия, Иран и Турция смогли создать внешние условия (а, частично даже и внутренние условия) для того, чтобы запустить процесс национального примирения и национального диалога.

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