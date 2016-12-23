Китай выбирает национального лидера

У нашего великого, самого близкого, но во многом загадочного соседа, в народном Китае, происходит много интересного. В чем-то это напоминает нашу советскую историю. VI пленум ЦК КПК был посвящен вопросам партийной дисциплины. В решениях пленума не упомянут главный лозунг Си Цзиньпина о китайской мечте, зато запланировано сокращение числа членов Постоянного комитета Политбюро. Коммунистическая партия Китая требует бороться с нарушениями на выборах, покончить с продажей должностей и подкупом избирателей.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин

Останется ли Си Цзиньпин на третий срок у власти? В чем причины кадровых перестановок? Вокруг каких проблем идет борьба в руководстве Компартии Китая? Что будет перед, на и после XIX съезда КПК? Не наступит ли в Китае свой 1937 год? На эти и другие вопросы в прямом видеоэфире Pravda.Ru ответил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

— В Китае только что прошел пленум, посвященный вопросам укрепления партийной дисциплины. Заодно четырех человек из высшего руководства посадили в тюрьму. События напоминают происходившее в Советском Союзе в 20-30-е годы. На ваш взгляд, это так?

— Да, ситуация в Китае очень похожа на ситуацию 30-х годов в Советском Союзе. Единство партии действительно есть. В так называемом "Постоянном комитете Политбюро" руководители между собой связаны родственными и партийными связями. С другой стороны, все в порядке в экономике.

— Экономика еще подобна нашему тогдашнему НЭПу.

— Да, экономика НЭПа. Есть противоречия, которые вытекают из того, что происходит в партийном строительстве. С одной стороны, на низовом уровне есть практически полная либерализация: пожалуйста, открывайте предприятия, платите налоги, производите все что угодно, кроме запрещенных каких-то вещей, и все нормально.

А с другой стороны, чуть выше государство управляет всем: всеми кредитами, всеми деньгами. Если надо развивать свое производство, обращаться надо к Госбанку. Вы можете формально взять кредит у частного или акционерного банка, но в реальности он все равно опирается на Государственный банк. Когда отдаете деньги, все равно отдаете государству.

— А если вы не отдаете, то…

— Государство вас накажет. То есть оказывается, что пришли в противоречие относительно либерализованный нижний уровень хозяйства и вполне жесткое управление государством сверху. Это абсолютно так же, как было во время НЭПа, когда разрешили мелким и средним частникам участвовать в хозяйственной жизни страны, но в разумных пределах.

То есть можно было взять кредит, открыть ресторан, маленькое производство, но когда надо, государство тут же закручивало гайки. Мы помним, чем закончился НЭП. По сути дела, ренационализацией всего, что частники сделали. И в Китае сейчас на низовом уровне многие предприниматели испугались, потому что среди них уже в основном не мелкие нэпманы, а вполне состоявшиеся люди.

Они брали и отдавали кредиты, выходили за рубеж, успешно развивались и создали большие компании. Есть также крупнейшие государственные корпорации, например, Huawei и Lenovo, которые, с одной стороны, формально могут быть и акционерными обществами, но за ними стоит государство, государственные деньги.

И это государство специально выталкивает их за рубеж, чтобы они вошли в число ведущих транснациональных корпораций, причем по всем параметрам - начиная от производства электронного оборудования, телефонов до автомобилестроения и химического производства. Задача — занять какие-то ключевые позиции. Это один уровень.

С другой стороны, есть и уровень мелких частников, которые тоже хотят выходить своими небольшими товарными партиями, например, поставляют какие-то уникальные продукты, консервы из Гонконга в Англию, Голландию… Конечно, они не сопоставимы по размеру. И оказывается, что государство, когда надо, просто перекрывает кран государственных кредитов и эти небольшие фирмы начинают заваливаться. Идет недовольство. В Китае ежегодно растет количество хозяйственных споров. Это первая группа проблем.

Вторая группа проблем: в Китае довольно много региональных элит, которые расцвели за счет китайского НЭПа. Они очень тесно связаны с партийным руководством, с банками, которые, по сути дела, являются партийными. Это обычно вторые секретари провинциальных комитетов партии, секретари по хозяйству. То же самое, что у нас было. Это уже состоятельные люди.

И вдруг Си Цзиньпин в 2013 году напомнил им, что, вообще-то, они члены партии, но не совсем честным бизнесом занимаются. Это им не понравилось, потому что они уже имели свои интересы в бизнесе. Си Цзиньпин продолжил проповедовать на этом предыдущем пленуме, сказал, что борьба с коррупцией — это последовательная борьба за устойчивость государства.

С 2015 года начались массовые аресты, суды и посадки людей, которые, в общем-то, были в партийном смысле очень преданы Си Цзиньпину. Конечно, и те девять человек, которые заседают в ПК Политбюро, не единогласны. Естественно, каждый из них на практике представляет свой клан или свою группу кланов.

— Материалов с этого пленума опубликовано мало. В основном говорится про коллективное руководство, распределение обязанностей… Поэтому даже не понятно - это победа была Си Цзиньпина или поражение.

— Это, на самом деле, прощупывание. Сталин же тоже не сразу стал товарищем Сталиным, великим кормчим, великим другом всех физкультурников и железнодорожников. Он был скромным секретаришкой, как сам себя называл, но потихонечку очищал площадку. Обратите внимание, что сейчас сделал Си Цзиньпин и почему.

Он запускает реформы, которые не смогут уложиться в два срока его пребывания на высшей должности: пять плюс пять лет. Формально в 2023 году он должен уйти со своего поста. Он понимает, что ему не хватит этого времени, не хватит времени даже сформировать команду. И он тонко намекает на то, что нужно бы продлить срок.

— Он сам так говорит или кому-то поручает?

— Выступали секретари ЦК, во всех средствах массовой информации это было. Все больше людей начинают говорить, что Си является ядром нашей системы.

Все идет к тому, чтобы ввести понятие "национальный лидер". И Си должен стать таким национальным символом. Обычно на выборы выдвигаются два кандидата, чтобы была все-таки конкуренция. И вдруг вообще этот вопрос был снят. Наоборот, кругом пресса, в том числе черно-белые газеты, запестрели красочными портретами Си Цзиньпина.

Еще один очень интересный момент - идет пропаганда и прощупывание за рубежом. Начались публикации в англоязычной прессе. Потому что Китаю нужно получить некую отдачу от Запада. Ему не хочется, чтобы в очередной раз на этой волне объявили об узурпации власти. Запад отреагировал довольно спокойно. Были и немножко издевательские публикации - о том, что Си Цзиньпин может все что угодно: захотеть на третий срок и реализовать это.

Но надо понимать, что Си Цзиньпин не является императором. Более того, его реальная власть сегодня не так велика. Одна из статей вышла с абсолютно чудесным заголовком "Си Цзиньпин — председатель всего, но хозяин ничего".

В любом случае будет смена состава Политбюро. Это обязательно. А в аппарате ротация обязательна.

— Для Си Цзиньпина важно общественное мнение Китая или только мнение партии, которая принимает решения?

— Нет, для него очень важно общественное мнение. Вообще, общественное мнение в Китае играет большую роль. Си Цзиньпин не может просто взять и плюнуть на все, принять какое-то решение, которое не соотносится с чаяниями народа. Китайцы довольно возбудимы, это не какой-то покорный народ.

Это очень предприимчивый народ: если зажимают не столько гражданские, сколько экономические свободы, может сильно психануть и выйти на улицы. Поэтому важно, чтобы этот народ к своему лидеру хорошо относился. Последнему также важно, чтобы на местах местные хозяйственные элиты, несмотря на свой интерес, говорили, что о поддержке Си Цзиньпина.

— Но решения-то принимаются партийными структурами.

— Да, есть партийное управление экономикой, его никто не отменял, оно записано везде. Но скорее это исполнительная власть, нежели законодательная.

— А на съезде-то что все-таки будет? На пленуме не говорили про китайскую мечту, но каждый китайский съезд должен дать какой-то красивый лозунг…

— Я уверен, что на съезде китайская мечта прозвучит - сто процентов. Прозвучит успешность осуществления проекта "Один пояс — один путь", что значит расширение влияния Китая на внешней арене. Наконец, прозвучит, что партия должна сплотиться вокруг лидера при сохранении демократического коллективного руководства. Возможно, пересмотрят предельный возраст лидера.

— Арестовывать, чистить партийные ряды опять будут массово?

— Нет, массовая кампания сейчас совсем не нужна Си Цзиньпину. Он уже уничтожил тех, кто резко противоречил партийной дисциплине. Будет все продолжаться в рабочем порядке, но с массовых арестов Си Цзиньпину совсем невыгодно начинать.

Китаю не все равно, как о нем думают во внешнем мире. Китаю важно, чтобы к нему хорошо относились, его инвестиции принимали, звали к себе, чтобы с ним дружили. Поэтому Си Цзиньпину невыгодна узурпация власти в чистом виде.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев