Россия и Япония завершили "курильский" пинг-понг?

Южные Курилы: Кому достанутся "острова раздора"

Россия и Япония по итогам встречи в Токио между лидерами двух стран 16-17 декабря решили наладить на Южных Курилах "совместную хозяйственную деятельность". "На наш взгляд, нужно прекратить "исторический пинг-понг" по этим территориям. Нужно, в конце концов, как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования. Эти острова вполне, если будем реализовывать планы господина премьер-министра, могут стать не яблоком раздора между Россией и Японией, а наоборот, это будет нечто объединяющее и Россию, и Японию", — заявил Владимир Путин.

Южные Курилы. Фото: AP

Японская организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий подписала совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возобновляемых источников энергии с "Русгидро" и правительством Республики Саха. Также было принято решение увеличить объемы инвестиций японской стороны в проект деревопереработки и развития деревянного домостроения в Приморском крае. Два японских банка заключили соглашения с "Газпромом" о предоставлении кредита. Россия и Япония подтвердили взаимный интерес к стратегически важному и дорогостоящему (почти в шесть миллиардов долларов) проекту строительства газопровода Сахалин-Хоккайдо.

"Мы подписали договор о создании совместного фонда с "Джейбик", это японский Банк международного развития, в размере одного миллиарда долларов, и этот фонд позволит привлечь до десяти миллиардов долларов японских инвестиций в Россию за счет того, что с этим фондом будут инвестировать японские компании и банки", — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Не значит ли это, что Япония фактически признала принадлежность островов России? Кому будут платить налоги японские предприятия? Чем вызвана критика со стороны либералов и "патриотов" в адрес Путина? И не обманывается ли в своих ожиданиях японский премьер-министр Абэ? Об "островах раздора" в прямом эфире Pravda.Ru рассказал Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

— Стороны подтвердили, что остаются на прежних позициях, но заявили, что будут вести совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. Мнения комментаторов, как и следовало ожидать, резко разделились. С вашей точки зрения, каковы главные итоги этой встречи? На что надо обратить внимание? И какова история вопроса?

— Я бы разделил итоги встречи, как и саму встречу, и подготовку к ней на две стороны. Одна сторона — экономическая, другая — политическая. Вообще эти две стороны японцы всегда объединяли. Они считают, что четыре острова Южных Курил находятся во владении России незаконно, апеллируя к тому, что Советский Союз под конец вступил в войну и отобрал их у Японии.

Весь послевоенный период эта проблема остро стоит в наших отношениях, в основном усилиями японской стороны. После войны между нами не был подписан мирный договор. В 51-м году был подписан так называемый Сан-францисский мирный договор несколькими десятками стран-участников войны с Японией. Мы не подписали его, потому что у нас были веские причины не делать этого. Когда Соединенные Штаты и их союзники вели ожесточенные бои в Азии, то с нашей стороны Сталиным было поставлено условие, что мы вступим на стороне наших союзников в войну с Японией, но при условии, что будет восстановлена историческая справедливость — нам будут переданы территории, которые отошли Японии от нашей страны.

Это как раз Южный Сахалин и Курилы. Но в проекте договора, который составили американцы, не говорилось о том, кому после окончания войны отойдут Курилы и Южный Сахалин. И потом уже на двухсторонней основе мы вели переговоры с японцами о мирном договоре. В середине 1950-х годов и в дальнейшем мы несколько раз были близки к его заключению, но так этого и не достигли.

Сложные были перипетии переговоров с Японией. Никита Сергеевич Хрущев считал себя крупным деятелем и знатоком не только в партийном строительстве, в промышленном, сельском хозяйстве, но и в дипломатии. И он вызвал наших переговорщиков и дал указание: пообещать Японии два острова — Хабомаи и Шикотан. Он наделся, что тем самым удастся оттащить Японию от Соединенных Штатов.

В результате 1956-м году был подписан не мирный договор, а только совместная декларация. Потому что мы до конца не сошлись в позиции. Япония настаивала на четырех островах. В этой декларации было написано, что Советский Союз, идя навстречу Японии, в качестве жеста доброй воли готов передать два острова, но только после подписания мирного договора.

Естественно, за всем этим наблюдали Соединенные Штаты. Они надавили на Японию и сказали, что если вы пойдете на заключение договора с надеждой получить эти два острова, мы вам не вернем Окинаву. Это их южный остров, очень большой по территории, который тогда находился под административным управлением Соединенных Штатов — фактически был ими оккупирован. Японцам ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле США.

Потом наступила Перестройка, Горбачев в духе проповедуемых им общечеловеческих ценностей и нового политического мышления признал существование проблемы. Он сказал, что, раз японцы ставят этот вопрос, будет демократично и правильно пойти им навстречу и начать обсуждать судьбу этих островов, причем всех четырех. Такая позиция Горбачева очень обнадежила японцев, но их ожидания не оправдались.

В эпоху Ельцина по этой проблеме велись переговоры, когда интенсивные, когда не очень. Ельцин в 1998-м году сказал, что проблему надо решить к 2000-му году, но вот сейчас уже на дворе 2016 год, а проблема не решена. Естественно, президент Владимир Путин продолжил обсуждать эту проблему с японцами. Наши отношения то налаживались, то по разным причинам опять обострялись.

В 2013-м году сюда приезжал с официальным визитом после 10-летнего перерыва нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он привез с собой очень большую делегацию бизнесменов, было подписано множество хороших соглашений, всяких контрактов, сделаны совместные заявления наших лидеров о том, что надо ускорить переговоры по территориям, что отсутствие мирного договора — это ненормальная ситуация и так далее.

На следующий год планировался ответный визит нашего президента в Японию, но тут случилась ситуация на юго-востоке Украины, потом воссоединение России с Крымом. Запад на нас ополчился, и на Японию, как я себе представляю, стало оказываться большое давление, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Дескать, что не время сближаться с Россией, наоборот надо подвергнуть ее обструкции, наложить санкции и так далее.

Поэтому весь 2014-й год, видимо, шли какие-то подспудные переговоры, но визит не был реализован, перенесен на 2015-й год, который прошел без подвижек. Хотя наша страна устами министра иностранных дел Лаврова неоднократно говорила, что мяч на японской стороне. Мы готовы осуществить этот визит, тут дело не за нами. В этом году пошли примечательные события. Премьер-министр Абэ, видимо, решил, что наступает решительный момент, когда можно добиться каких-то подвижек в территориальном вопросе с Россией.

— А почему он так решил?

— В Японии понимают, что все в нашей стране решается первым лицом нашего государства. Так было в царской России и в период Советского Союза. Поскольку наши предыдущие лидеры надежды властей Японии не оправдали, теперь они решили сделать ставку на Путина, полагая, что он у нас пользуется высоким рейтингом доверия, что такой харизматичный лидер может эту проблему решить, и это будет с пониманием воспринято широкими слоями населения.

Абэ сам, между прочим, такой политик, который в отличие от его предшественников, имеет характер активного, деятельного, напористого человека, харизматичного. И вот ставка делалась на то, что два лидера, два харизматика найдут общий язык и смогут разрубить этот сложный территориальный узел.

Второе — Синдзо Абэ имеет еще здесь и личностный момент. Абэ — потомственный политик, потомственный дипломат. Сближение с Россией по решению территориальной проблемы в какой-то мере является семейным делом клана Абэ. Ну и наконец, нужно иметь в виду, что в настоящее время в Японии очень обеспокоены сближением, которое сейчас происходит в отношениях между Россией и Китаем. В этом Япония усматривает определенную угрозу для себя.

Не секрет, что исторически мы с Китаем были на одной стороне баррикад, Япония была на другой стороне. Видимо, в Токио опасаются повторения такого сценария. Тем более, что сейчас в Японии есть очень серьезные опасения по поводу так называемой китайской угрозы. Китай сейчас активно наращивает военные мускулы, а между Японией и Китаем тоже существует территориальный спор по поводу островов. Они контролируются Японией, но Китай очень настоятельно требует их вернуть и постоянно направляет туда свои корабли.

Вот в Японии и существует опасение, во-первых, что Россия и Китай могут сблизиться в сфере военного сотрудничества на антияпонской основе. Задача Абэ, видимо, заключалась в том, чтобы с помощью сближения в сфере экономики, нахождения какого-то компромисса по территориальному вопросу, как-то немного оттянуть Россию от Китая. Этот момент, наверное, заставил его пойти на сближение в этом году.

Есть еще один практический расчет. Дело в том, что Соединенные Штаты очень негативно относятся к политике, которую проводит Абэ в отношении России. Большой пакет экономического сотрудничества Абэ предложил Путину в Сочи в мае этого года. Попытки политического сближения позволяют России выскользнуть из кольца блокады, которое сейчас наложено на нее со стороны Запада.

Прежде всего это санкции Большой семерки, а Япония является членом этой семерки. Поэтому Обама прямым языком Абэ несколько раз указывал, что не время сейчас сближаться с Путиным, вы шагаете не в ногу, выбиваетесь из общего строя и так далее. Тем не менее, Абэ пошел на то, чтобы немного дистанцироваться от Вашингтона и сблизиться с Путным, полагая, что это сближение поможет ему решить территориальную проблему и войти в историю.

— Какие еще есть интересные моменты? В чем расходятся наши позиции?

— Путин, а до этого министр Лавров давали понять японцам, что наши позиции по территориальной проблеме, по мирному договору технически противоположны. Японцы говорят так: решаем проблему территориальную, после этого нам открывается путь к подписанию мирного договора.

А мы говорим: нет, давайте наоборот. В декларации записано: сначала — мирный договор, а потом — острова. Путин все-таки мастер политической игры, думаю, он и сейчас ведет ее правильно. Мое мнение: острова Путин не отдаст.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев