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Источник нестабильности Афганистана - США

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Афганистан в течение долгого времени был головной болью, душевной болью для России. И сейчас там происходят весьма тревожные события. Пакистан в течение нескольких месяцев реализует программу по высылке афганских беженцев, осевших в стране еще с 80-х годов. Какова ситуация в самом Афганистане и вокруг него? Не станет ли он в очередной раз глобальной горячей точкой, которая заставит вспомнить о себе, даже несмотря на события в Сирии? Об этом Pravda.Ru рассказала Дарья Митина, историк, этнолог, востоковед, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической партии России.

Источник нестабильности Афганистана - США
Фото: REX

Афганистан — зона нестабильности, но…

— Как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию в Афганистане?

— И в новостях, и в аналитических программах, и в обиходе сложилось впечатление, что Афганистан — это сплошные теракты, боевые действия, какая-то выжженная земля, где ничего, кроме наркотрафика, не существует. Во многом это справедливо.

С другой стороны, это такая же страна, как и любая другая, там продвигаются инфраструктурные проекты, развивается, хоть и не без труда, экономика.

Афганистан находится под огромным внешним и внутренним давлением. Вот недавно президент страны Ашраф Гани открыл новый международный аэропорт в провинции Бамиан, это не очень далекая от Кабула провинция, памятная всем большой статуей Будды, которую талибы, когда пришли к власти, уничтожили, взорвали. Теперь там появился международный аэропорт, что существенно упрощает логистику и говорит о том, что все-таки это не какая-то черная дыра, как принято думать.

Афганистан и Пакистан — заклятые братья

С другой стороны, в последнее время мы наблюдаем эскалацию напряженности по всем направлениям. Охлаждение отношений с Пакистаном, которые, в общем-то, никогда не были безоблачными, несмотря на то, что это один регион.

Это две очень взаимосвязанные страны — и исторически, и культурно, и экономически. Недаром в западной традиции этот регион именуется Афпак — в одно слово. За два последних месяца торговый оборот между ними снизился на 50 процентов, вдвое, это очень ощутимо. С 1 июня был введен визовый въезд в Пакистан для граждан Афганистана, а ведь для афганцев пакистанская граница всегда была прозрачна, они имели свободный въезд, выезд и перемещались совершенно свободно.

И этот крайне недружественный акт был воспринят соответствующим образом в Кабуле. Сейчас приходит информация о том, что власти Пакистана начали прямые депортации беженцев. Причем не только беженцев последних лет, но и афганских семей, живущих фактически на две страны. Там близкородственные связи, там браки смешанные. А Пакистан, объявив эту дискриминационную для афганцев программу, не декларировал даже никаких критериев, по которым люди будут считаться беженцами. Беженцами называются уже и дети семей, некогда уехавших из Афганистана, которые естественно претендуют на то, чтобы стать пакистанскими гражданами.

Были закрыты два пограничных пункта, через которые обычно шел транзит афганцев. Это не что иное, как новый элемент целенаправленной пакистанской политики. Причем обосновывает ее Пакистан весьма демагогически: в медийном пространстве муссируется мнение, что Афганистан — зона нестабильности, там сплошные талибы, исламисты и т. д.

Откуда террористы в Афганистане

— А Пакистан — это просто Швейцария, что ли?

— Да, как будто Пакистан — действительно, Швейцария. А между тем, еще вопрос: не в Пакистане ли все эти ребята готовились, не там ли у них базы, реабилитационные центры, не там ли с ними занимаются американские инструктора, не оттуда ли они заходят? То же самое "Исламское государство" (организация, запрещенная в России. — Ред.). Если посмотреть карту Афганистана, оно локализуется вдоль так называемой линии Дюранда, которую, кстати, Афганистан никогда не признавал.

И это было камнем преткновения в афгано-пакистанских отношениях. Потому что Пакистан настаивал на разделении именно по этой линии, а Афганистан отрицал такое решение, навязанное в свое время англичанами. Афганистан с этим никогда не соглашался. Предмет в какой-то степени национальной гордости: мы не признаем линию Дюранда, мы не встали на колени.

"Исламское государство", ДАИШ тот самый, располагается в провинциях, лежащих по обе стороны от линии Дюранда: Нангархар, например, Забуль. С учетом компактного размещения баз ДАИШ и населенных пунктов, находящихся под их контролем в Южном Вазиристане, а значит, на территории Пакистана, — это, можно сказать, некий особый ареал по обе стороны границы.

— Получается, что линия Дюранда, проведенная искусственно англичанами в свое время, до сих пор является генератором террористической угрозы?

— Безусловно. "Талибан" — генетически и исторически внутриафганское движение, зарождалось оно на территории Афганистана. Но тем не менее, талибы сейчас широко представлены в Пакистане и достаточно компактно расселены в этом приграничье. Пакистан долгие годы, более двух десятилетий, предоставлял зеленую улицу и фактически был базой для талибских проповедников, для их военных инструкторов, обучения их кадров.

Поэтому заявления Пакистана об угрозе, якобы идущей с афганской территории, ничем, кроме как демагогией, нельзя назвать. И здесь сразу приходит на ум аналогия с Соединенными Штатами, которые используют ту же самую риторику в отношении Афганистана, имея на это столько же оснований.

Именно США были источником и генератором нестабильности в течение многих лет для Афганистана, не позволяли ему нормально развиваться. Как говорится, к счастью для американцев, возникло "Исламское государство". Появилась некая легитимизация того, что они в Афганистане делают, — борьба с террором. Но ведь о ДАИШ узнали два-три назад, а Афганистан под американским воздействием, в том числе и военным, находится с начала столетия. Так что обосновывать все это благородными целями борьбы с терроризмом, мягко говоря, странно.

Даже предыдущий афганский глава Хамид Карзай, несмотря на репутацию американской марионетки (его никто не считал самостоятельным руководителем), тем не менее, постоянно настаивал на необходимости прекращения бомбардировок, потому что стреляют в гражданское население. Американская борьба с террором очень дорого стоит Афганистану, это сотни мирных жителей ежемесячно.

Афганистан сейчас находится в очень сложной ситуации, когда фактически существует двоевластие, которое еще усугубляется тем, что нет единой вертикали управления, она фактически полностью парализована. Противостояние президента Ашрафа Гани и премьера Абдуллы Абдуллы достигло пика — уже встречи между президентом и премьером называются двусторонними переговорами.

Потому что очень сомнительны результаты президентских выборов, когда под давлением американцев победа была отдана в руки Ашрафу Гани из рук, по версии многих, победившего Абдуллы Абдуллы. Они поделили власть как смогли, но противостояние продолжается. И это мешает решению проблем и вызывает многие новые проблемы.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев


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Темы Пакистан терроризм Афганистан Дарья Митина
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