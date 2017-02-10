Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Азия
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Дмитрий Нерсесов

"Талибан" поможет в борьбе против ИГИЛ

Мир » Азия » Центр. Азия

Недавно в Москве прошли российско-афганские переговоры на уровне министров иностранных дел. По их итогам глава российской дипломатии Сергей Лавров сделал заявление, которое вполне могло бы стать сенсацией: Россия считает целесообразным участие движения "Талибан" во внутриафганском урегулировании.

Талибан
Фото: Архив Pravda.Ru

На это последовала нервная реакция Вашингтона. Командующий силами США в Афганистане заявил, что Россия, Пакистан и Иран поддерживают радикальное движение "Талибан", чем подрывает стабильность в стране.

Почему Москва стала вдруг столь благосклонно относиться к организации, до сих пор считающейся террористической? Что это, проявление "беспринципной гибкости" или "здорового прагматизма"?

Действительно, ситуация складывается пикантная: движение "Талибан" с 2003 года внесено российским судом в официальный список террористических организаций. Возникает вопрос: как при этом может российский МИД говорить о возможности работы с талибами?

Дело в том, что "Талибан" с 1990-х годов является неотъемлемой частью политического ландшафта в Афганистане. Талибы были у власти (вернее, контролировали большую часть Афганистана, включая столицу Кабул) с 1996 года вплоть до американской агрессии в 2001 году. Однако потеря Кабула и отступление в приграничные с Пакистаном области не привели к поражению и исчезновению движения.

В настоящее время талибы остаются значимой политической, военной и этнической силой в регионе, без учета интересов которой в Афганистане невозможно добиться ничего. В прошлом году они смогли расширить свою территорию, нанеся чувствительные поражения правительственным силам. Это, в частности, подтвердил нашему изданию главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов.

Наконец, есть и еще одна важная деталь. В Афганистан проникла и начала здесь укрепляться другая сила — террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

Именно с этого последнего обстоятельства и следует начинать более подробный анализ. Ибо оно в максимальной степени адекватно описывает реальную ситуацию: ИГ — абсолютное зло, победа над которым является задачей номер один. "Талибан" — тоже зло, которое нужно было уничтожить давно. Но его не уничтожили. И теперь это зло можно попробовать использовать для борьбы против ИГ. Если этого не сделать, не использовать противоречия между талибами и игиловцами, они могут объединиться. И это станет худшим из возможных вариантов.

О каких противоречиях идет речь, насколько они серьезны? Не одним ли миром мазаны обе группировки? В том-то и дело, что "Талибан" и ИГ — пока, по крайней мере — не одно и то же.

"Талибан" — это по преимуществу национальное движение пуштунов, облеченное в исламские одежды. Природа ИГ совершено иная, это движение исламских глобалистов, некий "исламский террористический интернационал". И противоречия между двумя движениями подобны противоречиям между Сталиным и Троцким или между Трампом и Обамой, если угодно. Сталин и Трамп — сторонники формулы "моя страна, мой народ — прежде всего". Троцкий и Обама — убежденные борцы против любой национальной обособленности, за "счастье во всем мире", как они его понимают.

Для Сталина, Трампа и талибов враги — все, кто выступает против их национальных или государственных ценностей и интересов. Для Троцкого, Обамы и ИГ враги — те, кто заботится только о своем, "шкурном", национально ограниченном интересе. Логику действий первых можно описать так: "Не лезь в мои дела, и я тебя не трону". Логика вторых: "Я от тебя не отстану, пока ты не примешь мою веру".

Насколько непримиримым может быть противоречие между двумя этими мировоззрениями, хорошо известно из истории. И именно на эту непримиримость можно и нужно опереться, выстраивая "санитарный кордон" против ИГ на подступах к бывшей советской Средней Азии.

А речь идет как раз об этом, ведь боевики "Исламского государства", теряя позиции в Сирии и Ираке, активно ищут места для создания новых баз. Афганистан для них является одним из самых лакомых кусков. Если им удастся там "угнездиться", каким-то образом инкропорироваться в местный баланс сил, они получат почти идеальный плацдарм для действий и против среднеазиатских республик бывшего СССР, и против Пакистана, Индии, Ирана, Китая.

Допустить этого нельзя. Это, кстати, наверняка отчетливо понимают в Пекине. Стоит отметить, что переговоры Лаврова с афганцами прошли через несколько дней после российско-китайских консультаций по Афганистану. Можно предположить, что в их ходе новый подход России к талибам был обсужден и, скорее всего, одобрен. Во всяком случае, как подтвердил заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, Китай не будет возражать против того, чтобы Москва занялась наведением мостов с талибами.

"Талибан" является в настоящее время наиболее последовательным выразителем пуштунского национализма. И в этом качестве его можно и нужно привлечь к противостоянию "интернационалистам" из ИГИЛ. Об этом еще в конце 2015 года говорил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Так что заявления, сделанные Сергеем Лавровым, никак нельзя назвать неожиданными или непродуманными.

Не является неожиданностью и реакция на них со стороны США. Абсолютно предсказуемо американцы стараются обвинить РФ в "сотрудничестве с врагом", что, дескать, мешает "хорошим парням" нести мир и стабильность афганскому народу. А под шумок — потребовать от конгресса нарастить силы США в Афганистане, увеличить финансирование.

При этом почему-то забывают: в апреле 2016 года тогдашний госсекретарь США Керри сам призывал "Талибан" к переговорам. А до этого, в 2013 году, американцы вообще пытались наладить прямые контакты с талибами в столице Катара Дохе. Вот только ни в 2013-м, ни в 2016-м у них ничего не получилось.

Поэтому нынешнее "возмущение" выглядит как приступ ревности: неужели эти "ужасные русские" сумеют сделать то, что оказалось не под силу "сильнейшей нации в мире"?! Какое коварство — наладить межафганский диалог за спиной Вашингтона, подло воспользовавшись неудачами американской дипломатии! Не бывать этому! Мы введем в Афганистан новые войска и сорвем усилия России. Если мы ничего не смогли сделать — никто не смеет быть умнее нас!

Так что "Большая игра" вокруг Афганистана продолжается.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Афганистан — в зоне ответственности России"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Обучение детей: платное всё, кроме Интернета
Кремль
Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина
Центр. Азия
"Талибан" поможет в борьбе против ИГИЛ
Читательский топ
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Сейчас читают
Моя семья
Крема дневные и ночные
Лики войны: Красный Мюрат
Россия
Лики войны: Красный Мюрат
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Министерство обороны
В России испытают гиперзвуковую "убийцу" авианосцев
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Дмитрий Нерсесов "Талибан" поможет в борьбе против ИГИЛ Дмитрий Нерсесов Лейла Мамедова Жилье в собственность — привилегия или обуза? Лейла Мамедова Саид Гафуров Размышления о 1917-м: век спустя Саид Гафуров
Комментарии
Vladivir Rodin Убийство Трампом СНВ-3 запустит мощнейшую гонку вооружений
Spassky Kochan Человечество не спасется на "Второй Земле" в случае Армагеддона
GuglTell Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
GuglTell Трампа призвали рассекретить документы о вмешательстве США в дела Украины и Сирии
Ilya Mischenko Игру Dota 2 требуют запретить в России из-за алкоголя, каннибализма и элементов BDSM
Алексей Котов(Одноклассники) Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
GuglTell Вилка ЦБ: Победим инфляцию - убьем экономику?
Юрий Котов На встрече латвийского президента с главами ФРГ, Литвы и Эстонии упала люстра
GuglTell ВТО: не пора ли России бежать без оглядки
Gleb Zhiglov Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?