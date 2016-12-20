Послов убивать нельзя

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Выстрелы в Анкаре, 19 декабря оборвавшие жизнь Андрея Карлова, нашего посла в Турции, прозвучали в момент, когда Путин собирался посетить спектакль Малого театра "Горе от ума", поставленный по великой пьесе Александра Грибоедова — писателя, музыканта и дипломата самого высокого ранга, погибшего в Персии. Это случилось 30 января 1829 года во время нападения исламских фанатиков на русское посольство в Тегеране, где посол Грибоедов укрывал нескольких армян, спасая их от резни.

Эта история довольно широко известна: испуганный персидский шах, дабы избежать жестоких ответных мер со стороны Российской империи, послал вместе с баснословно дорогими дарами в Санкт-Петербург своего любимого внука. Знаменитый алмаз "Шах", некогда украшавший трон Великих Моголов, а ныне являющийся одной из главных реликвий Алмазного фонда России, оказался достаточным искупительным аргументом для царя. Принимая вместе с нижайшими извинениями присланные шахом дорогие подарки, Николай I сказал его внуку, что предает "вечному забвению злополучное тегеранское происшествие". Так по-царски была прощена кровь Грибоедова, 37 русских дипломатов и казаков, охранявших посольство. Совершенно дикая история нападения на русскую миссию в Тегеране осталась для Персии без каких-либо серьезных последствий.

На заре советской власти были убиты еще два наших посла. В 1923-м в Швейцарии Вацлав Воровский, глава посольства в Италии, был застрелен белогвардейцем. Суд в Лозанне слишком легко и быстро оправдал подозреваемого и его сообщника, объявив убийство дипломата актом возмездия, и молодая советская республика разорвала со Швейцарией дипломатические отношения на 23 года. Спустя еще четыре года, в 1927-м, был убит посол в Польше Петр Войков (не так давно, во время споров о переименовании станции метро "Войковская", этот случай довольно подробно описывала наша пресса).

Итак, за смерть Воровского и оправдание убийц Швейцария заплатила разрывом отношений, а за смерть Войкова Советский Союз ответил настоящим внутренним террором: без суда были арестованы и расстреляны двадцать представителей русских аристократических семей.

Безусловно, мрачный символизм жестоких событий с нашими послами, последствия этих убийств напрашиваются на некоторые ассоциации и параллели. Но сейчас наступили времена, когда Россия уже не торгует кровью и жизнями своих дипломатов и не отвечает террором на террор, — и туркам, надо полагать, это хорошо известно. Практически сразу же после того как о случившемся доложили руководству Турции, президент Эрдоган позвонил Путину, сообщил о своем личном контроле над ходом расследования и пообещал усилить охрану российской миссии и дипломатов.

Но достаточно ли этого?

Обстановка неполного доверия, недоговорок и даже откровенной подозрительности пока остается доминирующей в российско-турецких отношениях последнего времени, и теракт в отношении Андрея Карлова все это, безусловно, усугубит. Трагическое событие в Анкаре также выявило огромные недостатки в системе безопасности, обеспечивающей охрану наших дипломатов в воюющем государстве, где тракты случаются регулярно. Специалисты в этой области уже отметили плохую работу как турецких, так и российских спецслужб.

Какими бы ни были глобальные цели убийцы по имени Мевлют Мерт Алтынташ, бывшего полицейского, турецкие официальные круги и пресса тут же поспешили объявить его участником полумифической террористической организации FETO. Так Эрдоган сейчас называет практически всех своих внутренних и внешних врагов, без суда и следствия записывая их в ряды пособников небезызвестного политического оппонента Фетхуллаха Гюлена, хотя суд Стамбула еще весной признал: нет никакого судебного решения, подтверждающего существование вооруженной террористической организации под названием "ФЕТО". Но под видом борьбы с этой полумифической структурой в Турции уже третий год идет настоящая "охота на ведьм": в турецких тюрьмах сейчас находятся несколько тысяч противников Эрдогана, которым вменяется в вину организация попытки государственного переворота или просто пособничество Гюлену.

Все наблюдатели дружно отметили, что основной целью Алтынташа было точечное и чрезвычайно болезненное нанесение тяжелого удара по медленно восстанавливающимся российско-турецким отношениям. Разумеется, цель эта достигнута, и многое сейчас будет зависеть от поведения Эрдогана. В первые секунды после роковых выстрелов убийца четко и недвусмысленно на камеры объявил, что это месть за действия России в Сирии, но турецкий президент ничтоже сумняшеся тут же завел свою любимую песню о руке скрывающегося в Америке Гюлена.

Разумеется, только открытое и честное расследование сможет убедить российские власти в том, что Турции действительно важно сохранить едва наметившийся положительный вектор движения в российско-турецких отношениях. Но учитывая тот факт, что Эрдоган недавно проговорился о своих истинных целях вмешательства во внутрисирийский конфликт (напомним: турецкий президент не так давно объявил своим приоритетом в сирийской экспансии снятие Башара Асада — своего личного врага), кардинально расходящихся с целями России, вернуть доверие Путина теперь будет чрезвычайно трудно.

Сегодня, 20 декабря, должна состояться трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел и минобороны России, Ирана и Турции, которые обсудят ход сирийского конфликта и пути его разрешения. Разумеется, позиция Турции в этих вопросах сейчас будет ключевой. Если турки не найдут в себе мужество признать, что все следы нынешнего террора на Ближнем Востоке ведут к запрещенному в России Исламскому квазигосударству, и продолжат в данном вопросе ссылаться на деятельность Гюлена, ни о каком дальнейшем прогрессе в доверии между нашими странами речь не пойдет.

Как бы то ни было, уже можно констатировать, что вчера Турция за счет России возложила очередную кровавую жертву на алтарь ближневосточного террора, с адептами которого заигрывала многие годы. Очевидно, что российские власти будут и в дальнейшем пытаться найти в связке с Турцией как пути решения сирийского конфликта, так и пути восстановления разнонаправленных связей между нашими двумя странами, но нежелание турецкого руководства признавать очевидные просчеты в своей внутренней и внешней политике, в работе спецслужб, двойственная позиция в отношениях с Россией вряд ли в обозримом будущем приведут к чему-либо конструктивному.

Во всяком случае, надежды на то, что за два года практически полного недоверия изрядно проржавевший механизм российско-турецких отношений, облитый теперь кровью нашего посла, скоро восстановится и начнет исправную работу, испытывать не приходится. Эрдогану нужно теперь стараться вдвойне — и начинать нужно прямо сейчас.

Убийства и покушения на послов в XXI веке

28.03.03 г. в столице Кот‑д'Ивуара Абиджане был убит посол Саудовской Аравии в Кот‑д'Ивуаре Мохаммед Ахмед Рашид.

29.12.03 г. был смертельно ранен в Бурунди посол Ватикана Майкл Кортни.

02.07.05 г. был похищен в Багдаде посол Египта в Ираке Ихаб аш‑Шериф. Тело до сих пор не найдено.

27.07.05 г. в Ираке был казнен исламистами взятый в заложники алжирский посол Али Бельарусси.

20.08.06 г. подвергся нападению бандитов посол России в Кении Валерий Егошкин. После лечения от ножевого ранения посол вернулся к исполнению своих дипломатических обязанностей.

20.09.08 г. посол Чехии в Пакистане Иво Ждярек был взорван во время теракта в Исламабаде.

29.11.11 г. подвергся нападению посол в Катаре Владимир Титоренко. Ему нанесли несколько ударов сотрудники службы безопасности аэропорта Дохи.

27.07.12 г. посол Венесуэлы в Кении Ольга Фонсека была задушена в Найроби. Происшествие было подано как убийство на бытовой почве.

12.09.12 г. в Бенгази был убит посол США в Ливии Кристофер Стивен и три сотрудника американского консульства.