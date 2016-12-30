Павел Глоба: Прогноз на 2017 год

Исполнился ли прогноз данный Павлом Глобой на 2016 год? Каковы тенденции наступающего 2017 года? Исполнится ли прогноз агентства Bloomberg о том, что будет "Ялтинское соглашение" номер два? Что ждет знаки Зодиака? 2017-й - год столетия Февральской и Октябрьской революций. Были ли они предсказаны астрологами?

Павел Глоба

Как часто повторяются такие события? Или они не имеют периодичности? Почему в конце года на Россию обрушились особенно серьезные испытания? Об этом в прямом эфире Pravda. Ru рассказал известный астролог, историк, ректор Международного астрологического института Павел Глоба.

— Скоро будем встречать год Огненного петуха, так?

— Вообще-то по восточному календарю, если придерживаться буквы, это год — не Красного или Огненного петуха, а год Красноватой или Розовой курицы. Такой год женский по их календарю раз в 60 лет наступает. Он будет не первого января отмечаться, а в первое новолуние Водолея — 28 января. То есть еще остался месяц. Мы будем праздновать Новый год все еще в период Красной обезьяны.

— В прошлом году вы сделали совершенно справедливый прогноз, например, по Турции, о том, что мы еще вернемся к Турецкому потоку, с Эрдоганом будем то ругаться, то мириться…

— Ну, так оно и произошло.

— Также вы сказали, что на Ближнем Востоке будет вялотекущая такая война, так она и идет.

— То же самое — не было никаких сомнений в этом.

— О победители выборов в США вы сказали, что это будет какая-то "темная лошадка".

— Да, что это будет новый человек, который никак не засвечен. Хотя эксперты считали, что Трамп долго не продержится и отдаст свои голоса младшему Бушу — Джебу, либо по-другому сойдет с дистанции. Никто его не прогнозировал. Я тоже не мог сказать будет Трамп или нет, просто, опираясь на более ранние прогнозы, было очевидно, что в Америке должен прийти к власти какой-то новый совершенно человек.

Об этом писал еще Нострадамус российского ренессанса XVI века — Василий Немчин, которого я открыл в конце 1970-х годов. Вот у него очень интересные и уникальные слова были о правителе страны за океаном. А тогда Атлантика только-только осваивалась еще. Он писал, что каждый из этих правителей будет властвовать четыре года, а роковым будет 44-й правитель. Трампе — 44-й президент.

Многие считают, что Трамп 45-й президент Соединенных Штатов. Но это — неправда. На самом деле, он — действительно 44-й. Потому что один из президентов — Гровер Кливленд — в конце 19-го века был дважды посчитан. Его дважды посчитали, он так как он был 22-м и после перерыва снова стал президентом.

Так вот 44-й президент, как у него описано, это — какой-то роковой человек, и он не похож на всех остальных. В этом была главная загадка, я не решался сказать, кто из них будет — Клинтон или Трамп. Потому что они оба не похожи на всех остальных были. Клинтон — женщина, а Трамп — совершенно из другой среды, из бизнес-сообщества. С ним будет связан кризис и большие надежды Соединенных Штатов Америки. Это новый период, новая эпоха в истории этого государства.

— Думали ли вы, что конец этого года для России окажется таким трагичным? Почему в конце года такие несчастья?

— Что они будут очень тяжелые и могут быть связаны, скорее всего с авиаперелетами, в начале декабря мною было озвучено. Поэтому я предупредил людей, чтобы они поменьше совершали перелетов, обратили на это особое внимание.

— Что будет на Украине в следующем году?

— То же самое. Может быть, изменится как-то верхушка там. Каких-то принципиальных изменений не будет, как и в этом году. Про этот год, меня у вас в студии спросили, что там будет с Яценюком, я предположил, что может, его и не будет, но это там ничего не изменит. Яценюка уже не стало в качестве премьера, но ничего не изменилось. Переворота там пока не будет. Это немножко позже. В XVIII-XIX годах пойдут реальные изменения, очень надеюсь, что к лучшему.

— В этом году исполнится сто лет двум нашим революциям. Это как-то может отразиться на будущих событиях?

— Это — просто миф, хотя многие на это обращают внимание и почему-то считают, что это может повториться. Несмотря на столетние даты двух революций, никакими повторениями, потрясениями это не грозит. Потому что циклические эти закономерности, которые изучает астрология, не позволяют считать, что у нас все это повторится. Это просто надумано.

Также в 1912 году отмечали столетнюю дату Отечественной войны 1812 года. Некоторые тогда тоже ждали некоего повторения, но для России год был спокойным, наоборот экономика на подъеме была. И сейчас надежда их, кто хочет смуты для России, к счастью для большинства народа, не оправдается.

Тем не менее, год обещает быть, сложным. Все годы сейчас — сложные. Но этот год связан с началом нового цикла. Есть еще одна циклическая закономерность, связанная с так называемым деканическим календарем. Его в Персии очень давно знали, но потом достаточно основательно подзабыли. Я его использую в своих прогнозах.

Каждые 36 лет связаны с символом одной из планет. С марта для нас для всех наступает новый 36-летний период, связанный с планетой Сатурн. Это — планета больших испытаний, ломки каких-то устоявшихся правил, расширением или сужением границ. Короче говоря, это — очень серьезный период, в который побеждает тот, у кого есть более грамотная и серьезная программа. Обратите на это внимание. "Бла-бла-бла" уже не получится.

Для России предыдущий период Сатурна — это период расцвета, золотого века Екатерины II, хотя в начале этого периода, конечно, были всякие смуты — восстание Пугачева, княжна Тараканова… Екатерина опиралась на профи, не просто на харизматических личностей, а на людей, которые умели что-то делать. И сейчас приходит время профессионалов.

Некоторые считают, что Красноватая курица или, как все говорят, Красный петух и так далее, кого-то клюет ниже спины, пожары с ним связаны. Ничего подобного. Ни одной серьезной войны в этот год не начиналось, хотя были разногласия, всевозможные схлестки, причем довольно жесткие, крики, иногда даже стрельба. Но всегда все заканчивалось мирными соглашениями.

1945 год — год Петуха — окончание Второй Мировой войны, создание Организации Объединенных Наций. С Петухом всегда связан мир, мирные соглашения. Он орет, даже дерется, но в конце концов, он умеет договариваться. В это время потом все садятся за стол переговоров, включают мозги и договариваются.

Да, год Петуха — это еще и 1993 год. В Москве стреляли танками по Белому дому. Однако, чем все закончилось? В конечном итоге мы получили Конституцию, которой пользуемся до сих пор. Годы Петуха всегда связаны сначала с проблемами, криками, шумом, а потом заканчиваются миром.

Общий тренд 2017-го года — также активный пиар, агрессивный, наступательный. Но тем не менее, есть и вторая составляющая — начинается конструктивная эпоха. Значит, получается, что если агрессивные болтуны где-то и победят, то ненадолго. Прокричат, проорут, потом — до свидания. Будут побеждать прагматики, люди серьезные и жесткие, которые умеют себя сдерживать.

— Это долгосрочная перспектива?

— Да, это — долгосрочная перспектива. Важно, что этим людям, по большому счету, для себя нужно гораздо меньше, чем для общей цели. Вот они побеждают. Если использовать этот шанс, то можно подняться и очень надолго. Для этого обязательно нужна новая экономическая программа.

Если мы ее не введем, к большому сожалению, страну нашу ждут через некоторое время большие испытания. Мы можем не выдержать нового витка кризиса после 20-го года. Будет действительно серьезное изменение трендов, к этому времени надо оформить геополитический проект, сначала по экономике.

— Будут какие-то глобальные тектонические изменения?

— Тектонические изменения в экономике. Новый виток, новый производственный цикл. Роботы нас во многом заменят. Сейчас это уже начинается. А в дальнейшем это будет идти все дальше и дальше. И освободится огромное количество рабочих мест. Куда люди пойдут?

Многие же не будут с этим смиряться, не все могут быть гастарбайтерами. Да и куда многие миллионы поедут?… Они станут революционерами, будут за свои права бороться. Будет развитие науки, технологий, это станет спусковым крючком. А дальше — войны, потому что куда их девать-то?…

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к печати Юрий Кондратьев