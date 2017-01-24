Трампа тянут к "нобелевке" через Карабах

В американской The Washington Times появилась любопытная статья, в которой новому президенту США Дональду Трампу сулят Нобелевскую премию мира за урегулирование Карабахского конфликта. Идея, как минимум, странная, учитывая хотя бы тот факт, что Трамп ничем до сих пор не выдавал своего интереса ни к лаврам Нобелевского лауреата, ни к проблеме Карабаха.

Фото: Архив Pravda.Ru

Наверняка последнее, от чем мечтает Дональд Трамп, — это о Нобелевской премии мира. И не потому, что мир ему не дорог; просто он вряд ли стремится хоть чем-то походить на своего предшественника Барака Обаму. Пусть премия Обаме была выписана "авансом" и оказалась в конце концов не отработанной, Трамп не станет бороться за те же лавры. Даже ценой настоящего урегулирования одного из застарелых "замороженных" конфликтов.

Карабах не был в числе внешнеполитических приоритетов Трампа в период предвыборной кампании. Это и понятно: "простым американцам", составляющим электорат миллиардера, крайне затруднительно объяснить, что это такое, где находится и почему это для Америки может быть важно. Кто же решил все-таки предложить столь богатую идею активного вмешательства США в далекую закавказскую проблему?

Автор статьи в The Washington Times — глава холдинга Caspian Group Сохраб (Роб) Собхани, иранец, родившийся и сделавший карьеру в США, в начале 1990-х активно продвигавший интересы британской British Petroleum и американской Amoco в Азербайджане.

На Азербайджан Собхани и делает упор, утверждая, что на Ближнем Востоке США "не найдут более надежного и верного партнера, чем президент Азербайджана Ильхам Алиев". На этом фоне автор советует Трампу убедить своего российского коллегу Владимира Путина оказать необходимое давление на главу Армении Сержа Саргсяна с тем, чтобы добиться компромисса.

Вот основные контуры решения Карабахской проблемы, согласно Собхани:

1. незамедлительный вывод "войск Армении с территории Азербайджана";

2. согласие Баку на прокладку газопровода в Европу через Армению;

3. признание для Нагорного Карабаха "высшей степени автономии";

4. размещение миротворческих контингентов из России, Франции, США;

5. создание фонда реконструкции и восстановления, который, в частности, займется заменой "старой советской АЭС" в Армении на новую.

Нет нужды доказывать, что предложения господина Собхани, мягко говоря, далеки от реальности. Но главная мысль, заключенная во всей статье, — это активное вмешательство США в Карабахе.

Caspian Group отнюдь не столь крупная компания, чтобы претендовать на серьезное влияние на Белый дом. Поэтому инициатива господина Собхани выглядит как некий "пробный шар", вброшенный по заказу более серьезных игроков. Кому и зачем это могло понадобиться?

Естественно, целью всей предлагаемой операции (помимо Нобелевской премии мира для Трампа) Собхани видит демонстрацию того, что "Америка снова в деле", а также выявление истинной роли Москвы: выступает ли она как настоящий миротворец или как "дестабилизирующая сила".

Но думается, что действительная цель стратегии по активизации политики США в Закавказье замалчивается автором. Примечательно, что он ни слова не говорит об Иране — государстве, расположенном в непосредственной близости от зоны конфликта. Нет и не может быть никакого сомнения в том, что любое движение США в сторону Карабаха будет воспринято в Тегеране со всей серьезностью.

Именно иранский фактор заставляет нас обратить внимание на писания господина Собхани, которые сами по себе никакого интереса не представляют. Необходимо учитывать, что, в отличие от Карабаха, Иран и отношения с ним были одной из центральных тем в кампании Трампа.

Напомним, Трамп заявил о твердом намерении отказаться от "ядерной сделки", заключенной его предшественником. Это означает, что Иран уже занимает и будет занимать крайне важное место в американской стратегии, и все, что имеет или может иметь отношение к этому вопросу, приобретает соответствующий вес.

С этой точки зрения, если в Вашингтоне действительно выстраивают новую иранскую стратегию, Карабаху и Закавказью в целом будут отведены определенные роли. И не исключено, что американцы действительно предложат России некие формы взаимодействия в этом регионе. При этом задача будет состоять отнюдь не в том, чтобы "подарить мир" армянам и азербайджанцам, а в том, чтобы расстроить ту систему связей и отношений, которую Москва выстраивает здесь в течение долгих лет.

Наиболее желанным итогом таких действий может стать предельно жесткая реакция Ирана на появление США в регионе. Этого, как представляется, и могут добиваться те, кто подсказал господину Собхани тезисы его статьи: разозлить Иран, вызвать в Тегеране как можно большее недоверие к Москве, столкнуть интересы РФ и ИРИ в Закавказье и на Каспии.

На фоне вероятного срыва "ядерной сделки" и, соответственно, превращения Ирана в ракетно-ядерную державу, такой сценарий выглядит абсолютно непривлекательно.

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