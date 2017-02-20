Зицпредседатель Столтенберг — попугай США

Ситуация в Сирии близится к урегулированию. Смогут ли Путин и Трамп зачислить это себе в заслугу? Влияют ли пранкеры на политику, учитывая беседу Столтенберга с Вованом и Лексусом? Эти и другие нашумевшие события в прямом эфире обсудили генеральный директор Pravda. Ru Инна Новикова и президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Йенс Столтенберг. Фото: AP

Когда будет взят Идлиб — последняя цитадель террористов в Сирии? Просматривается ли окончание этой войны? Ведь Путин и Трамп говорили о совместной борьбе с терроризмом, чего давно ждали. Уже виден свет в конце туннеля?

Свет всегда есть в конце любого туннеля. Вопрос в том, видим мы его или не видим. Война будет продолжаться долго, по крайней мере, еще несколько лет — это однозначно. Только она будет принимать другие формы. От широких, наступательных и оборонительных действий она перейдет в террористическую плоскость. И это надолго. Проблема будет наблюдаться не только на территории Сирии и Ближнего Востока, но и там, куда эти десятки тысяч головорезов, которые там воевали, вернутся.

Очень остро стоит вопрос политического урегулирования: на каких принципах будет строиться государство, с каких позиций будет выступать Башар Асад? Он победитель. Когда освободят Ракку и Идлиб, победа нынешнего правительства станет очевидной. И сегодня сирийские власти пытаются помириться с действительно умеренной оппозицией.

Спасибо российской дипломатии, что усадили Турцию и Иран в качестве спонсоров и качестве регуляторов этого процесса. То есть шииты и сунниты сегодня совместно решают сирийскую проблему. Это очень важно. России нельзя выходить из этого процесса. Но вопрос стабилизации ситуации на Ближнем Востоке пусть решают сами страны этого региона.

Что касается российско-американского взаимодействия, есть, конечно, надежда, что Путин и Трамп просто отдадут команды своим генеральным штабам организовать совместные боевые действия против запрещенной в РФ ИГИЛ и доложить об уничтожении. И дальше чтобы ни Госдеп, ни наш МИД, хоть он и сейчас не мешает, не вмешивались. И тогда военные проанализируют ситуацию, создадут совместный координационный штаб разведки, чтобы были единые цели, и приступят к единому планированию боевых действий. В этом случае, сосредоточив авиационную мощь и действия специальных подразделений, можно будет быстро с боевиками покончить.

Но первое, о чем нужно договориться: чтобы все страны — Саудовская Аравия, Катар, подконтрольный во многом американцам, Турция и все другие, — а также крупные нефтяные корпорации прекратили финансирование террористических структур. Вплоть до того, что ввести международную уголовную ответственность, предусмотреть серьезное наказание за финансирование терроризма.

Они там и зарабатывают, а не только финансируют.

Зарабатывают. Факты продажи нефти боевиками Турции установлены. Если будем действовать совместно с американцами, турки понесут определенное наказание. И Эрдоган будет стараться, чтобы этого не было. Если кто-то покупает разграбленный антиквариат, надо ввести жесткие санкции, вплоть до уголовных, чтобы прекратить эту подпитку. А дальше нужны совместные мощные военные действия.

Пусть действует ударная авиация, уничтожая бандитские группировки, действуют специальные подразделения, уничтожая главарей и проповедников антиислама. Вот тогда можно будет довольно быстро, я думаю, в течение полугода разгромить эти группировки, если только делу не помешает какая-нибудь политическая интрига. А она может быть, потому что встанет вопрос, кто будет объявлен победителем — американцы или русские.

У каждого своя версия.

У России сейчас приоритет. Надо Трампу и Путину просто пожать руки, сказать: мы вместе объединились и уничтожили терроризм.

Как вместе объединились и уничтожили фашизм в 1945 году.

Да, таким же образом.

Мы неоднократно предлагали начать работу над планами послевоенного устройства Сирии. Американцы же настаивают, чтобы был другой президент, а не Башар Асад. Смогут ли они теперь отступиться от этого требования?

Ну, они уже отступились еще при Обаме, то есть не стали настаивать. Они спокойно сделали пару шагов назад. Трамп же вообще так вопрос не ставит. И в случае чего, ему можно напомнить его же фразу, что "мы не будем вмешиваться в дела других стран". Пусть сирийцы разберутся сами.

Конечно, встанет вопрос, какова степень участия в государственных структурах тех, кто с оружием в руках сражался против режима, а значит, против государства. Там проблем будет много, но если Москва, Тегеран и Анкара будут действовать согласовано, то, полагаю, процесс политического регулирования будет достигнут.

И будет остановлен процесс финансирования так называемой оппозиции?

Конечно, это главное. Когда нет денег, не только стрелять не из чего, но и есть нечего будет. Боевики сразу начнут разбегаться.

Леонид Григорьевич, пранкеры Вован и Лексус недавно поговорили с генсеком НАТО Столтенбергом, который любезно согласился на предложение Украины открыть в Киргизии военные базы. Насколько такие розыгрыши-разоблачения влияют на реальные события? Насколько они важны в информационных войнах?

Они, собственно говоря, для этого и проводятся. Пранкеры Вован и Лексус — мудрые, опытные, талантливые ребята. Прежде чем выйти на связь с каким-то политиком или чиновником, они тщательно изучают психологический портрет. Все политики хотят попиариться, быть на виду, а пранкеры этот момент используют, задают именно такие вопросы.

Польза в том, что проявляется истинная политическая подоплека заявлений того или иного лица, его сущность, истинные желания. Разве может Столтенберг открыть военную базу в Киргизии? Он вообще, кроме как говорить, ничего не может. Ведь генсеками НАТО в последнее время назначают людей, от которых ничего не зависит. Он высказал какую-то свою позицию, а американский полковник или та же госпожа Псаки поправили его, и он тут же извиняется, говорит, что меня не так поняли.

От Столтенберга, как и от предыдущих генсеков, абсолютно ничего не зависит. Это лицо чисто формальное, зицпредседатель. Что американцы говорят, то он транслирует от имени НАТО, а больше ничего не делает. Завтра, если скажут, он будет извиняться: не так поняли, личное мнение, не такой перевод и т. д. Столтенберг трясется, что завтра без должности останется, потому что Трамп скажет: мы за НАТО платить не будем. Тогда НАТО тут же разбежится.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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