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Автор Любовь Степушова

Трамп предложил Путину ядерную сделку

Мир

Дональд Трамп заявил о готовности отменить санкции против России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений. Но уместно ли в отношении России применять шаблон договоренностей по иранской ядерной программе? Важно, что минские соглашение похоронены раз и навсегда, ведь именно с их выполнением увязывалось снятие санкций. Что будет с Украиной?

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Россия не Иран, но санкции ей тоже на пользу

Дональд Трамп за несколько дней до инаугурации в интервью британским и немецким журналистам затронул вопрос о санкциях против России. "Против России введены санкции — давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией. Для начала, я считаю, ядерное оружие надо сокращать и сокращать очень существенно, это могло бы стать составной частью этого процесса. Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, однако я полагаю, что может что-нибудь выйти, чтобы многие оказались в выигрыше", — сказал Трамп в интервью Times.

Очевидно, он предлагает использовать обамовскую схему договоренностей в отношении ядерной программы Ирана: вы прекращаете исследования в военной области, а мы снимаем с вас санкции. Но Иран не ядерная держава, а вот Россия — единственная страна в мире, которая имеет паритет с США в этом вопросе и может уничтожить "партнера" в ядерной войне.

Ядерный паритет — это наш единственный вариант сдерживания американцев. Не будь его, нас давно бы уничтожили. Поэтому здесь иранская схема договоренностей неприменима. Вероятно, Кремль не будет увязывать сокращения ядерных вооружений с санкциями, впрочем, судя по словам Трампа, он готов к разным вариантам улучшения отношений, и это делает ему честь.

"Смотрите, у нас  есть некоторые общие интересы, которые будут хорошо служить нам, если бы мы смогли улучшить наши отношения с Россией, в первую очередь, чтобы победить радикальный исламский терроризм и победить ИГИЛ," — сказал избранный вице-президент Майк Пенс. Добавим, что отмена санкций тоже будет хорошо служить Америке, хотя бы потому, что позволит ее нефтяным компаниям работать на российских месторождениях и выведет из-под удара космическую программу США. Что же касается России, то ей санкции на пользу, как и Ирану.

Если сокращать ядерные арсеналы, то как?

О чем можно было бы говорить в области сокращения ядерных вооружений? Последний договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен между США и Россией в 2010 году администрацией Обамы.

Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1500 с каждой стороны. Его действие истекает в 2021 году, однако договор допускает возможность продления еще на пять лет. В июне 2013 года Обама в Берлине предложил России заключить новый договор, сократив стратегические вооружения сторон примерно на одну треть. В этом случае российские и американские СНВ могли бы быть ограничены по числу боезарядов до тысячи единиц, а развернутые носители — до 500 единиц. Однако к концу года "перезагрузке" пришел конец в связи с событиями на Украине, и Кремль отказался обсуждать эти предложения.

Второй договор, который может появиться в повестке, — это Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 год (РМСД). Существуют разногласия по тому, что считать ракетами средней дальности, и каждая сторона угрожает выйти из договора. В частности, особое недовольство Вашингтона вызывает введение в строй российской стороной комплекса РС-24 "Рубеж" с дальностью полета ракеты от двух до шести тысяч километров. Москва считает комплекс межконтинентальным, не подпадающим под действие договора РСМД. В любом случае, пока США не отказались от развертывания ПРО в Европе, и здесь не будет прогресса.

Добавим, что Россия в прошлом году вышла из договора по переработке плутония, что де факто позволяет использовать его для производства атомного оружия.

Вывод: при Обаме была полностью разрушена атмосфера доверия, поэтому в области ядерного разоружения обеим странам надо пройти большой путь. Но он возможен, так как не только ядерное оружие становится фактором сдерживания для России.

Так, Сергей Шойгу сказал на одном из совещаний, что не исключает, что со временем современное высокоточное оружие заменит ядерное в качестве сдерживающего фактора. Министр обороны уточнил, что к 2021 году основу группировки носителей современного высокоточного оружия в России будут составлять корабли, оснащенные крылатыми ракетами. "Получен (в Сирии) практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей. Самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4,5 тысячи километров", — перечислил Шойгу.

Он подчеркнул, что "в настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса создается перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем".

Условия для прорыва в области сокращения ядерных вооружений изложены Путиным в пояснительной записке в Думу, которая утверждала выход России из "плутониевого договора". Россия требует сокращения американского контингента в странах НАТО до уровня 2000 года, отказа США от "недружественной политики" в отношении России, отмены "закона Магнитского", отмены санкций США и компенсации ущерба России от санкций и вынужденного введения контрсанкций (размер ущерба в документе не указан), а также предоставления США четкого плана необратимой утилизации плутония.

Что же, только компенсация санкций кажется сегодня сомнительным условием, остальные вполне приемлемы для обсуждения.

Украина при Трампе

А что же будет с Украиной? "Я полагаю, что Трамп, как серьезный здравомыслящий политик и бизнесмен, будет сворачивать украинский проект, причем будет делать это очень быстро", — сказал Правда.Ру доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. — Минские соглашения его уже не интересуют, он эту игру, которую начал Барак Обама, его идейный противник, продолжать не будет. Украина будет предоставлена сама себе и региональным регуляторам. В роли последних выступает с одной стороны Российская Федерация, как сосед Украины, имеющий с ней общую границу, а с другой — ЕС, поскольку Украина является частью Европы".


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Темы США санкции ядерное оружие
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