Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"

Pravda.Ru представляет топ-10 важнейших событий уходящего 2016 года. Он проходил под знаком двух тенденций: провала политики "изоляции России" со стороны глобалистов и мирового наступления националистов, в хорошем смысле этого слова, — тех, кто защищает нацию от вырождения и потери самоидентификации. Даже кончина Фиделя Кастро выглядит в этом контексте как "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить".

1. На первое место мы поставили президентские выборы в США и победу на них Дональда Трампа. Республиканец, как асфальтоукладочный каток, подмял под себя всех соперников: большинство олигархических элит, элиту средств массовой информации, всю властную политическую элиту, даже элиту его собственной партии. Почему? Потому что Дональд Трамп понял, чего хочет народ, а именно - изменения политики, которая привела нацию к вырождению и потере самоидентификации.

Глобализм потерпел в США сокрушительное поражение, поскольку Трамп пообещал перестать "воевать против диктаторов", а заняться возвращением промышленности и рабочих мест в США. Ему удалось убедить людей в том, что традиционная русофобская политика - это путь в тупик. И судя по первым назначениям, он не намерен отступать от предвыборных обещаний.

2. Россия воспользовалась шоком Обамы и его администрации и вместе с сирийской армией осуществила перелом в сирийской кампании, освободив от террористов Алеппо. Сирия получила шанс остаться единым государством, а Россия — закрепиться на Ближнем Востоке. "Поражение боевиков в Алеппо — это поражение тех стран, которые их курировали, в том числе США, Франции и Великобритании. Алеппо стал для них последней крупной картой, которую они могли бы разыграть на сирийском поле боя", — сказал президент Сирии Башар Асад в интервью RT. Наш успех в Сирии стал возможен также по причине поражения глобалистов в Турции.

3. Неудавшийся военный переворот в Турции — это было неожиданно, потому что американцы редко промахиваются в деле осуществления "цветных революций". Но Эрдоган выстоял и сделал ситуативный выбор в пользу России. Последовавшее примирение с Путиным позволило найти компромисс в Сирии, вероятно, следующий: Анкара выводит подконтрольных боевиков из Алеппо и провинции Идлиб, а Россия не сотрудничает с сирийскими курдами.

Собственно, единая Сирия тоже в интересах Эрдогана. Налаживание отношений с Турцией вылилось в ратификацию договора о строительстве газового "Турецкого потока". Это тоже важное для России событие в связи с объявленным отказом от использования к 2020 году украинской ГТC.

4. Несомненно, наш успех в Сирии способствовал и осуществлению сделки ОПЕК — Россия. Если в апреле Вашингтон сумел остановить саудитов, то с победой Трампа, уже никто на это не осмелился, тем более что сделка выгодна "нефтянке" Америки, которая спонсирует республиканцев.

Персидские монархии пошли на договоренности по заморозке добычи нефти с Россией, поскольку стало ясно, что скоро придется договариваться и по другим вопросам, например, по строительству газопроводов в Европу. Как отмечает Reuters, Путин сыграл роль посредника между властями Саудовской Аравии и Ирана. Способность России добиться соглашения, несмотря на противоречия в ОПЕК, продемонстрировала ее возросшее влияние на Ближнем Востоке, пишет агентство.

5. Вопреки санкциям с участием крупных зарубежных инвесторов и банков Швейцарии была осуществлена приватизация крупнейшего российского госактива — компании "Роснефть". Сделку вполне можно назвать и политической, так как она явно укрепляет международные позиции России, обеспечивая ей дополнительные выходы на международную арену.

Это означает, что бизнес начал слабее реагировать на давление западных политиков, для которых наступают нелегкие времена. Особенно данная сделка возмутила Ангелу Меркель, которая чаще всего выступает против России, обвиняя Российскую Федерацию во всевозможных преступлениях, в том числе и в кибератаках.

6. Собственно, сагу о кибератаках мы поставили на шестое место. Москва получила обвинения от Вашингтона в том, что подвластные ей хакеры взломали электронные носители информации Демократической партии и разгласили неприглядные сведения о Хиллари Клинтон, повлиявшие на исход выборов в США в пользу Дональда Трампа.

Из-за этой истории между собой переругались секретные службы США, но доказательства "русского следа" так и не нашлись. В итоге данные, как сообщает WikiLeaks, были прямым инсайдом от источника в верхушке Демократической партии. А ведь Обама даже лично угрожал Путину дополнительными санкциями и ответными кибератаками, но и здесь вышел "пшик".

Цель всей кампании вполне очевидна - отвлечь внимание избирателя от преступлений чиновников или их неприглядной деятельности на вопрос: а кто эти сведения добыл?

7. На седьмом месте — все то, что мы видели вокруг Олимпиады в Рио, прямое использование методов холодной войны для изоляции России. Это аукается и сейчас отказом скелетонистов от проведения чемпионата мира в Сочи.

Но допинговые разборки с главой ВАДА Ричардом Маклареном не вызывают ничего, кроме брезгливости, к этому функционеру. Очевидно, что ни о какой беспристрастности и речи нет, если обвинение основывается на показаниях лишь одного человека — Родченкова. Вторая часть доклада, о которой так много говорил Макларен, не принесла никаких доказательств в пользу версии о государственной поддержке допинга в России.

8. Мы чуть не забыли о референдуме в Великобритании, о ее выходе из Евросоюза, хотя надо отдать должное — его результат был первым предвестником обрушения глобалисткой пирамиды. Brexit оформил евроскептицизм в реальную силу. После него победа голлиста (сторонника суверенного государства) Франсуа Фийона во Франции на праймериз республиканцев уже не выглядит сенсацией, так же как и поражение глобалиста Маттео Ренци на референдуме в Италии.

Конечно, России выгоднее договариваться в Европе на двусторонней дружественной основе, чем с консолидированным к ней в ненависти Евросоюзом.

9. Нельзя не вспомнить о заключении мирного договора между правительством Колумбии и партизанами из "Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа" (FARC-EP). Этот конфликт стал самым длительным в истории Западного полушария: противостояние длилось более 52 лет.

Интересно, что референдум этот договор не одобрил, пришлось во второй раз проводить его через парламент. Это говорит о том, что непонимание между элитами и народами нарастает повсеместно и парламент совсем не всегда выражает интересы населения.

Интересно, что посредником в переговорах выступил Фидель Кастро и именно его президент Мигель Сантос назвал главным "виновником" случившегося.

10. Кончину лидера Кубы Фиделя Кастро мы поставили в заключение топа событий уходящего года. Фидель — это человек, которого любил мир за его способность оставаться верным своим идеям в самой безвыходной ситуации. Это был последний революционер планеты, в самом высоком смысле этого слова, как народный представитель, который посмел в одиночку противостоять американскому империализму, получив на это полную поддержку большинства кубинцев.

Глядя на разваливающуюся сегодня американскую империю, можно сказать: "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить".