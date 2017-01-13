Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет

Вмешивается ли Россия в выборы в других странах? Раньше только американцы могли похвастаться обвинениями подобного рода в свой адрес. Судя по всему, теперь и Россия обладает огромной "мягкой силой", финансовой в том числе. А как же "разорванная в клочья экономика", статус "региональной державы"? На Украине, значит, не смогли вмешаться, а в США смогли?

Не виноватые мы, Путин сам пришел!

Россия могла повлиять на выборы в 24 странах за четыре года, заявил на слушаниях в американском сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. "Возможно, это две дюжины стран", — буквально сказал Клэппер, уточнив, что Москва "в той или иной степени предпринимала попытки повлиять на политические взгляды или мнения". Ни названий этих стран, ни подробностей "влияния", ни каких-либо доказательств своих утверждений Клэппер не привел.

В том же тоне высказываются и в Европе. "Нет сомнений в том, что Россия будет массированно пытаться оказаться влияние на предвыборную кампанию 2017 года ", — заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) "источник в правительстве". Речь идет о кибератаках и дезинформации, за которыми якобы может стоять Россия, пишет FAS, утверждая, что Германии предстоит столкнуться с "избирательной кампанией нового качества".

Пойдем дальше. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил на TV3, что на грядущие выборы в органы самоуправления будет оказано влияние со стороны России. Вот, читатель, куда дотянулась рука Москвы, аж до органов местного самоуправления!

И это не голословное утверждение, Затлерс называет пример такого влияния. Это, по его мнению, депутат сейма Андрей Элксниньш, который будет баллотироваться в Даугавпилсе. "Его амбиции не свидетельствуют о позитивном (!) мышлении. Влияние [России] нельзя доказать, но в делах многое появляется само", — отметил бывший президент. Подозрительные действия Элксниньша заметили коллеги и, скорее всего, спецслужбы, как утверждает председатель Комиссии по национальной безопасности Солвита Аболтиня. А Элесниньш всего лишь усомнился в компетентности министра обороны, купившего подержанные бронетранспортеры. Чем не "охота на ведьм" в духе самого злобного маккартизма?

Та же Frankfurter Allgemeine Zeitung приводит слова уходящего президента Болгарии Росена Плевнелиева, который предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России. По словам Плевнелиева, "есть немало признаков того, что Москва финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС". Напомним, что новым президентом страны избран, как говорят на Западе, "пророссийский" генерал Румен Радев, его инаугурация должна состояться 22 января.

Другая ставленница Вашингтона — молдаванка Майя Санду после поражения на выборах заявила о намерении опротестовать результаты голосования в конституционном суде. По ее словам, выборы не были ни корректными, ни свободными. Впрочем, потом она как-то сникла и ничего предпринимать не стала.

Читатель не поверит, но даже во Франции, где изначально все значимые кандидаты на президентские выборы оказались "пророссийскими" (Франсуа Фийон и Марин Ле Пен), нашлись политики, которые говорят, что Парижу стоит отнестись всерьез к угрозе российского вмешательства в выборы в 2017 году. Об этом пишет депутат Национальной ассамблеи Мари Ле Верн на страницах Libération: "Подобное вмешательство было бы не просто недопустимым для нас, демократов, привыкших к законности и искренности нашего выборного процесса, но главное — оно бы значительно усилило чувство недоверия, которое испытывает по-прежнему большое количество французов". По мнению Ле Верн, Франция не смогла бы выйти из гражданского кризиса, поэтому демократию нужно защищать так же усердно, как и обеспечивать безопасность французских граждан.

Вот как, Россия угрожает ни много ни мало безопасности граждан Франции. Неужели все перечисленные политики не понимают, что подобная пропаганда уже не хавается населением? Население понимает, что дело вовсе не в Путине, и не в России, а в крахе прежде всего внутренней политики проамериканских неолибералов, которые работают на благо корпораций, а не своих народов. В их неспособности защитить граждан не от российской, а от исламистской угрозы.

Если жизнь все хуже, то пропаганда бессильна

В США неолибералы проиграли, потому что потеряли влияние среди среднего класса депрессивных штатов, которых становится все больше. Эти люди с 2009 года не видят реального улучшения жизни. Впервые за всю историю существования США они не могут сказать, что живут лучше, чем их родители. Им не понятно, почему они из своего кармана должны оплачивать реформу здравоохранения, почему легализуют нелегальных мигрантов, в то время как законопослушные люди долго стоят в очереди за американской мечтой.

Им не понятно, почему они теряют рабочие места, которые уплывают в Китай и Бангладеш. Они не знают, где находится Украина, а Россия лежит вне зоны их интересов так же, как и Сирии. А вот общие туалеты для трансгендеров, распоясавшиеся меньшинства разных мастей, падение христианских ценностей (Америка всегда была набожной страной) их беспокоит.

В Западной Европе, в той же Франции растет поколение, которое впервые после Второй мировой войны будет жить хуже, чем отцы и деды. Высокое налогообложение оставляет французам на жизнь совсем немного. В Германии та же ситуация, и везде нет веры в безопасную жизнь.

Что же касается Восточной Европы, то там две парадигмы, первая — выполнение пропагандистского заказа от Вашингтона, а вторая — боязнь потерять власть, что, как мы видим, неизбежно. Население понимает, что европейская интеграция привела к вырождению их стран, они обезлюдели и имеют стагнирующие экономики, держащиеся на брюссельских субсидиях. Не будет их — и они скатятся на уровень беднейших африканских стран.

"Пояса хаоса" скоро не будет, и это бесит

Не Россия приводит к власти своих ставленников, а народы выбирают людей, похожих на Путина с его стремлением работать на народ, а не на капитал и обеспечивать безопасность от исламистов. Фактор "российской агрессии" задействован лишь в купленных головах плевнилиевых и затлерсов, а приходящие им на смену реалисты понимают, что от сотрудничества с Россией можно получить пользу для своих народов. В любой области — от сельского хозяйства до атомной промышленности.

Кроме того, они уверены, что от сотрудничества с Россией Европа будет безопаснее. Так, пришедший к власти в Молдавии президент Игорь Додон начал налаживать диалог с Приднестровьем. Это выгодно не только Молдавии, но и России, которая устала от созданного вокруг нее " пояса хаоса". Это-то и бесит американскую пока еще империю.

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