Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Любовь Степушова

Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет

Мир

Вмешивается ли Россия в выборы в других странах? Раньше только американцы могли похвастаться обвинениями подобного рода в свой адрес. Судя по всему, теперь и Россия обладает огромной "мягкой силой", финансовой в том числе. А как же "разорванная в клочья экономика", статус "региональной державы"?  На Украине, значит, не смогли вмешаться, а в США смогли?

358112.jpeg

Не виноватые мы, Путин сам пришел!

Россия могла повлиять на выборы в 24 странах за четыре года, заявил на слушаниях в американском сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. "Возможно, это две дюжины стран", — буквально сказал Клэппер, уточнив, что Москва "в той или иной степени предпринимала попытки повлиять на политические взгляды или мнения". Ни названий этих стран, ни подробностей "влияния", ни каких-либо доказательств своих утверждений Клэппер не привел.

В том же тоне высказываются и в Европе. "Нет сомнений в том, что Россия будет массированно пытаться оказаться влияние на предвыборную кампанию 2017 года ", — заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) "источник в правительстве". Речь идет о кибератаках и дезинформации, за которыми якобы может стоять Россия, пишет FAS, утверждая, что Германии предстоит столкнуться с "избирательной кампанией нового качества".

Пойдем дальше. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил на TV3, что на грядущие выборы в органы самоуправления будет оказано влияние со стороны России. Вот, читатель, куда дотянулась рука Москвы, аж до органов местного самоуправления!

И это не голословное утверждение, Затлерс называет пример такого влияния. Это, по его мнению, депутат сейма Андрей Элксниньш, который будет баллотироваться в Даугавпилсе. "Его амбиции не свидетельствуют о позитивном (!) мышлении. Влияние [России] нельзя доказать, но в делах многое появляется само", — отметил бывший президент. Подозрительные действия Элксниньша заметили коллеги и, скорее всего, спецслужбы, как утверждает председатель Комиссии по национальной безопасности Солвита Аболтиня. А Элесниньш всего лишь усомнился в компетентности министра обороны, купившего подержанные бронетранспортеры. Чем не "охота на ведьм" в духе самого злобного маккартизма?

Та же Frankfurter Allgemeine Zeitung приводит слова уходящего президента Болгарии Росена Плевнелиева, который предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России. По словам Плевнелиева, "есть немало признаков того, что Москва финансирует антиевропейские партии и СМИ как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС". Напомним, что новым президентом страны избран, как говорят на Западе, "пророссийский" генерал Румен Радев, его инаугурация должна состояться 22 января.

Другая ставленница Вашингтона — молдаванка Майя Санду после поражения на выборах заявила о намерении опротестовать результаты голосования в конституционном суде. По ее словам, выборы не были ни корректными, ни свободными. Впрочем, потом она как-то сникла и ничего предпринимать не стала.

Читатель не поверит, но даже во Франции, где изначально все значимые кандидаты на президентские выборы оказались "пророссийскими" (Франсуа Фийон и Марин Ле Пен), нашлись политики, которые говорят, что Парижу стоит отнестись всерьез к угрозе российского вмешательства в выборы в 2017 году. Об этом пишет депутат Национальной ассамблеи Мари Ле Верн на страницах Libération: "Подобное вмешательство было бы не просто недопустимым для нас, демократов, привыкших к законности и искренности нашего выборного процесса, но главное — оно бы значительно усилило чувство недоверия, которое испытывает по-прежнему большое количество французов". По мнению Ле Верн, Франция не смогла бы выйти из гражданского кризиса, поэтому демократию нужно защищать так же усердно, как и обеспечивать безопасность французских граждан.

Вот как, Россия угрожает ни много ни мало безопасности граждан Франции. Неужели все перечисленные политики не понимают, что подобная пропаганда уже не хавается населением? Население понимает, что дело вовсе не в Путине, и не в России, а в крахе прежде всего внутренней политики проамериканских неолибералов, которые работают на благо корпораций, а не своих народов. В их неспособности защитить граждан не от российской, а от исламистской угрозы.

Если жизнь все хуже, то пропаганда бессильна

В США неолибералы проиграли, потому что потеряли влияние среди среднего класса депрессивных штатов, которых становится все больше. Эти люди с 2009 года не видят реального улучшения жизни. Впервые за всю историю существования США они не могут сказать, что живут лучше, чем их родители. Им не понятно, почему они из своего кармана должны оплачивать реформу здравоохранения, почему легализуют нелегальных мигрантов, в то время как законопослушные люди долго стоят в очереди за американской мечтой.

Им не понятно, почему они теряют рабочие места, которые уплывают в Китай и Бангладеш. Они не знают, где находится Украина, а Россия лежит вне зоны их интересов так же, как и Сирии. А вот общие туалеты для трансгендеров, распоясавшиеся меньшинства разных мастей, падение христианских ценностей (Америка всегда была набожной страной) их беспокоит.

В Западной Европе, в той же Франции растет поколение, которое впервые после Второй мировой войны будет жить хуже, чем отцы и деды. Высокое налогообложение оставляет французам на жизнь совсем немного. В Германии та же ситуация, и везде нет веры в безопасную жизнь.

Что же касается Восточной Европы, то там две парадигмы, первая — выполнение пропагандистского заказа от Вашингтона, а вторая — боязнь потерять власть, что, как мы видим, неизбежно. Население понимает, что европейская интеграция привела к вырождению их стран, они обезлюдели и имеют стагнирующие экономики, держащиеся на брюссельских субсидиях. Не будет их — и они скатятся на уровень беднейших африканских стран.

"Пояса хаоса" скоро не будет, и это бесит

Не Россия приводит к власти своих ставленников, а народы выбирают людей, похожих на Путина с его стремлением работать на народ, а не на капитал и обеспечивать безопасность от исламистов. Фактор "российской агрессии" задействован лишь в купленных головах плевнилиевых и затлерсов, а приходящие им на смену реалисты понимают, что от сотрудничества с Россией можно получить пользу для своих народов. В любой области — от сельского хозяйства до атомной промышленности.

Кроме того, они уверены, что от сотрудничества с Россией Европа будет безопаснее. Так, пришедший к власти в Молдавии президент Игорь Додон начал налаживать диалог с Приднестровьем. Это выгодно не только Молдавии, но и России, которая устала от созданного вокруг нее " пояса хаоса". Это-то и бесит американскую пока еще империю.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 


Россия Владимира Путина — (1 серия)
Темы США выборы Евросоюз
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Мир
Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет
Как отдохнуть
Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха
Министерство обороны
"Сармат": Ответ России на "мгновенный глобальный удар"
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
Брюссель перешел красную черту. Россия будет действовать
Мир
Брюссель перешел красную черту. Россия будет действовать Видео 
Человек
Любовь – интимное чувство или химическая реакция?
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Видео 
Личность в культуре
Татьяна Алешина, «Комочек», гениальные бродилки, овцы и таракашки-ниндзя - 17 октября 2002 г.


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Мир
России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
Общество
На Камчатке автохулиганы не пропустили машину "скорой" к умирающему пациенту. ВИДЕО
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Любовь Степушова Россия повлияла на выборы 24 стран, то ли еще будет Любовь Степушова Юрий Носовский ﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Vladimir Afonin Американская обувная компания выпустила ботинки со следами свастики
Guglielmo Tell Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Valentin Spagis Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
facebook_453298328392138 России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
вячеслав судаков Журналист New York Times впал в панику из-за "русской посылки"
вячеслав судаков Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Николь Смитт Москвичам предлагают сдать новогодние елки до Крещения
Николь Смитт Журналист New York Times впал в панику из-за "русской посылки"
Алексей Котов(Одноклассники) Американист: С инаугурации Трампа начнется гражданская война в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?