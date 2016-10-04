Путин выдвинул ядерный ультиматум

Россия приостановила действие соглашения между Москвой и Вашингтоном об утилизации оружейного плутония. Это ультиматум в ответ на враждебную нам политику. На первый взгляд, угроза слишком серьезная, но она заставляет включить инстинкт самосохранения. Вы боитесь Путина? Да, он может ответить и таким оружием, от которого вы не спасетесь.

оружие, Калибр

Законопроект, подписанный президентом, передан в Думу на утверждение. Решение "вызвано возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России и неспособности США обеспечить выполнение принятых обязательств по договору". Россия намерена принять безотлагательные меры по защите безопасности Российской Федерации, сообщается на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, говорится, что Россия возобновит действие соглашения с США об утилизации плутония, если Вашингтон откажется от санкций, компенсирует потери от них и отменит "закон Магнитского". Еще одним условием, при выполнении которого Москва может возобновить соглашение, названо сокращение военной инфраструктуры и численности войск США в странах НАТО, вступивших в альянс после 2000 года. Такие условия говорят от том, что положение очень серьезное. Где развивается этот конфликт?

Теперь это не Куба, а Сирия

История развивается по спирали. Налицо новый "карибский кризис". Последние ультимативные заявления представителя госдепартамента Джона Кирби (если продолжите бомбить Алеппо, ждите теракты в российских городах и груз 200), вакханалия вокруг имени Путина на президентских выборах в США, бомбардировки позиций сирийской армии в Дэйр-эз-Зоре говорят о том, что американцы готовы начать прямое противодействие России в Сирии.

Законопроект, внесенный Путиным в Думу, — это занесенная ядерная дубинка над ястребами в Вашингтоне. Вы же не станете совать руку в костер ядерной войны, г-н Обама, ручка же инстинктивно одернется?

Путин уже неоднократно вскользь замечал, что Россия обладает боеготовным ядерным оружием и средствами его доставки. Это сигнал вам, надеющимся отсидеться на своем "острове". Не отсидитесь. Одно дело рисковать жизнями сирийцев, и совсем другое — своими собственными.

Плутониваемая драма

Напомним, что соглашение было подписано в 2000 году между Владимиром Путиным и Биллом Клинтоном и предполагало уничтожение 34 тонн излишков оружейного плутония. Плутоний 239 — побочный продукт работы атомных электростанций, сейчас его производство исключено из технологического процесса. В договоре был указан метод утилизации — промышленное смешивание отходов плутония с оксидом урана и получение топлива для АЭС под названием МОХ. Россия свои обязательства выполнила. В Красноярском крае в прошлом году заработал соответствующий завод, который дает сырье для Белоярской АЭС для промышленного реактора на быстрых нейронах.

США договор не выполнили. Переработка 34 метрических американских тонн должна была начаться на заводе в Саванна-Ривер в Южной Каролине. Но после 16 лет строительства и вложенных четырех миллиардов долларов завод так и остался недостроенным, да и сжигать топливо МОХ негде — у американцев нет промышленного реактора на быстрых нейронах. В 2013 году Белый дом начал рассматривать альтернативы. В сентябре этого года в рамках рассмотрения бюджета на 2017 год министерство энергетики США объявило, что будет использовать "менее дорогой метод", а именно — разбавлять плутоний ингибиторами (вещества, задерживающие течение физико-химических реакций) и хранить в специальных контейнерах в Карлсбаде, штат Нью-Мексико.

Это решение противоречит договору, так как захоронение плутония не разрушает его, он может быть извлечен и повторно использован для производства ядерного оружия. В Америке есть лобби, которое выступает за строительство завода, например сенатор Южной Каролины Линдси Грэм, но его позиция понятна, — это заказы и рабочие места. Понятно и то, что администрация Обамы не стала беспокоиться о проблемах Южной Каролины.

У США кончилось сырье для производства ядерных бомб

Причина простая. США угробили свое производство оружейного урана (у России четыре завода). Есть два завода концерна URENCO (построенные без передачи технологии), но они выпускают малообогащенный уран (не выше 5 процентов по урану-235). А производство оружейного плутония запрещено. Вывод очевиден: США нужно сырье для производства ядерных зарядов, плутоний они уже собирают по всему миру. Дело в том, что для производства атомной бомбы он гораздо более эффективен, чем уран. Американцы сбросили две бомбы на Нагасаки и Хиросиму. В плутониевом "Толстяке" успели вступить в реакцию 20 процентов материала, в то время как в "Малыше" всего 1,4 процента. Урановая бомба имеет более низкий КПД, она сама себя разрушает быстрее, чем закритическая масса успевает прореагировать.

Последний шанс Вашингтона — убедить всех, что есть набор критически рисков, связанных с производством МОХ. Так, Эдвин Лайман, ядерный физик, старший научный эксперт вашингтонского Союза Обеспокоенных Ученых (Union of Concerned Scientists) заявил в интервью bellona.org, что "использование плутония на основе топлива в ядерных реакторах увеличивает риск серьезной аварии". Кроме того, "проект МОХ фактически увеличивает на ближайшую перспективу риски, делая плутоний более доступным для террористов, которые могут украсть его в процессе переработки, транспортировки или хранения". Что касается серьезной аварии, то не топливо, а тип реактора определяет аварийность. Последнее поколение реакторов на быстрых нейронах супернадежно. Что же касается утечки, то такие случаи были у американцев, а не у россиян.

Суть не в технических деталях

Путин, прерывая соглашение, ясно сказал, что России может понадобиться плутоний именно оружейного качества, из которого могут быть сделаны и ядерные боезаряды. "Когда в политических целях лидеры государств делают заявления по своему ядерному потенциалу, менее важны конкретные технические аспекты, главное — это сильнейший сигнал для противоположной стороны о том, что что-то изменилось в системе сдерживания", — сказал Правде.Ру начальник сектора "Проблемы региональной безопасности" Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Игорь Николайчук.