НАТО на базаре. Почём патроны?

Вступление Дональда Трампа в должность президента США, как и предрекали, стало началом революционных событий не только в Америке, но и по всему миру. Реакция и ответные шаги на его решения и заявления самые разные. Что последует дальше? Отменит ли Трамп антироссийские санкции? Куда идет НАТО? Эти и другие события обсудили в авторской программе "Необычная неделя" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

— Вся прошлая неделя прошла под знаком Трампа. Все вертелось вокруг него. Каковы ваши оценки этих событий и прогнозы?

— Переиначивая надпись на долларовой купюре, in Trump we trust, как говорится. Я очень рад за Соединенные Штаты Америки. По сравнению с другими кандидатами избрание Дональда Трампа лучшее, что могло случиться с Америкой. Я рад, что не оправдались прогнозы некоторых экспертов о том, что Трамп не доживет до инаугурации. Дай Бог ему доброго здоровья.

Судя по тем инициативам, которые он проявляет сейчас, он действительно серьезно намерен исполнять свои предвыборные обязательства. Но я по-прежнему уверен в том, что на этом пути он встретит очень серьезные затруднения в лице конгресса, который находится под контролем республиканцев.

Вроде бы дружественная партия Дональду Трампу, потому что он избирался на их площадке, но тем не менее у Трампа там много критиков и недоброжелателей. А президент Соединенных Штатов Америки, безусловно, очень мощная и значительная фигура для всей мировой политики, но денежками, то есть финансовой стороной вопроса, заведует конгресс.

На любое исполнение инициатив, которые Трамп проявлял в ходе избирательной кампании, нужны значительные средства. Выделение этих средств находится под полным контролем тех же республиканцев. Поэтому, думаю, развернуться ему в направлении того, что он хочет сделать, мягко говоря, не дадут.

— Трамп теперь уже в должности президента заявил о возможности снятия санкций с России. Насколько это реально, выполнимо? Что думает конгресс по этому поводу?

— Не мы санкции вводили, не нам их просить снимать, как сказал в свое время Сергей Викторович Лавров. Он совершенно прав, потому что санкции не должны быть предметом торга. Американские аналитики думали: вот сейчас мы введем санкции, а потом за их снятие будем с России требовать разные ништячки, уступки и послабления, в том числе американскому бизнесу на территории России, доступ к ресурсам и т. д.

Но руководство страны довольно жестко и четко дало понять, что санкции не предмет торга. Хотите — вводите новые, хотите — снимайте. Но введение санкций дало моральное, а где-то даже и юридическое право России проводить политику протекционизма, то есть поддерживать отечественного производителя. Что и выразилось уже вполне в конкретных результатах.

Наш аграрно-промышленный комплекс испытывает ренессанс, возрождается. Министр обещает, что уже в ближайшем обозримом будущем Россия полностью перейдет на самообеспечение, и судя по показателям, этому можно верить. Военно-техническое сотрудничество, военно-промышленный комплекс тоже переживают расцвет.

Технологическая поддержка хромает, конечно, но это связано с общими процессами глобализации, которые идут во всех странах. Ни одна страна в мире, помимо Китая, не может сейчас обеспечить себя полностью. От этого никуда не деться. Собственно, нужна ли подобного рода суверенность, о которой последние полгода все чаще говорит руководство страны? Ну да, нужна.

Мы должны себя: а) прокармливать, б) технологически обслуживать, — несмотря ни на какие санкции. Они должны нас научить уму-разуму и ответственности прежде всего. Надо существовать в этом мире автономно. Мы, конечно, не будем существовать за высокой стеной, но быть к этому готовыми, основное производить у себя мы должны.

Сейчас очень модно строить разные стены. Прибалтика нас пытается отгородить от себя какой-то стеной, Дональд Трамп подписывает указ о возведении великой мексиканской стены. У Китая давно есть Великая стена.

Все эти стены, конечно, вещь замечательная, но они не решают главной проблемы. Они свидетельствуют о том, что главная проблема остается — глобализация как проект, который нам предложили взамен великого коммунистического проекта, не состоялась. Дональд Трамп уже отказался от Транстихоокеанского партнерства, даже поставил под вопрос существование Соединенных Штатов Америки в рамках ВТО.

И в ООН практически то же самое, будет несколько сокращаться американское присутствие. Все это говорит о том, что Трамп уловил тенденцию последнего времени. Это суверенизация национальных экономик и национальных политических систем, что вполне разумно, потому что всем уже очевидно, что "идеальный мир глобализации", который нам предложили в качестве чуть ли не рая на земле и земли обетованной, просто не состоялся.

И теперь страны должны больше внимания обращать на свои собственные национальные черты развития. Россия эту тенденцию прочувствовала гораздо раньше — еще в начале нулевых годов. Помните, многие смеялись огосударствлением экономики. Оказалось, что это весьма эффективная мера, потому что государство, как крупнейший игрок на рынке и регулятор, может делать такие вещи, которые позволяют легко проходить кризисы.

В 2008 году начался кризис восьмого-девятого годов, который длится до сих пор. И страны с так называемой развитой экономикой, те же соединенные Штаты, не знают, что с этим делать. Пузыри надуваются и лопаются. А российская экономика, конечно, не крупнейшая и передовая в мире, прямо скажем, но она проходит этап за этапом этого кризиса более-менее во вполне сносном состоянии.

— Трамп среди всего прочего сказал, что хватит Америке кормить страны НАТО, они сами должны увеличить военный бюджет, теперь пусть сами за себя платят…

— Дьявол в деталях. Дело в том, что НАТО никакая не военная организация. Мой Центр политической информации регулярно следит за их деятельностью, анализирует ее, и периодически готовит разные документы и доклады. Мы выяснили, что НАТО — это бюрократическая организация.

Мы говорим: войска НАТО, но войск НАТО не существует в природе, потому что войска НАТО — это отдельные подразделения разных стран, которые находятся под собственным командованием.

Свести под единое командование столь разношерстное войско практически невозможно. И натовцы на этом обожглись уже во многих местах при многих вооруженных конфликтах. Практически нет ни одного военного проекта, в котором бы принимали участие не отдельные войска США, Германии и т. д., а именно натовские войска, где бы они преуспели. Это всегда были провальные операции. В одном единственном случае была гуманитарная миссия по переброске медикаментов, где все сработало.

НАТО — политический блок, и реализует он чисто политические вещи. По сути, он просто связывает круговой порукой ряд стран, которые следуют в фарватере национальных интересов США. Всё. Вот почему те же страны-партнеры США по НАТО не хотят платить больше. Германия особенно выступает против, потому что условие там — два процента ВВП необходимо тратить на это.

Германия, Франция и другие говорят: "А зачем? Эти все действия производятся в интересах США, пусть они и платят". Так что Трамп здесь против течения плывет. США очень удобно — они платят много, но требуют с НАТО. Как у Ильфа и Петрова, "за каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг". США здесь как раз эксплуатируют эту модель. За каждый доллар требуют огромное количество мелких услуг и, главное, брать на себя ответственность за довольно кровавые операции в Афганистане, Ираке, Ливии и т. д. США равномерно размазывают ее по всем странам. Такая коллективная ответственность в какой-то степени оправдывает действия США. Соединенные Штаты Америки на голубом глазу могут привлечь себе в соучастники достаточное количество стран, чтобы никакой международный трибунал даже в принципе не мог состояться, потому что не одна страна это делала, это делали все. Круговая порука.

— А можно считать НАТО эффективным бизнес-проектом? Ведь США финансируют пусть 60-70 процентов, но они получают сто процентов от реализации своих интересов.

— НАТО действует в рамках маркетинговых проектов, безусловно. Это бренд. Любая страна, которая вступает НАТО, обязана перевооружить свою армию, закупить вооружение у Соединенных Штатов Америки, созданное по определенным технологиям. В этой связи не существует каких-то поблажек и послаблений, это жесткий рынок, который контролируют США.

Возможно, поэтому США и нарушили обет, неофициальные обязательства, которые они взяли на себя перед Михаилом Горбачевым в ответ на развал СССР, не распространять НАТО на восток. Просто это рынок, а рынок требует новых площадей.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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