Белый флаг в спорте — к рекордам?

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, подавший заявку на участие в международных легкоатлетических соревнованиях, не подозревал, что его обвинят в "предательстве". "Чистый" от допинга спортсмен выразил желание сменить российский триколор на нейтральный флаг. Скорее всего, обвинения в предательстве — это чересчур, а вот вопрос о соотношении личного и общественного — в самую точку.

Фото: Архив Pravda.Ru

Напомним, чемпион мира подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), в которой просил индивидуально рассмотреть свой случай и позволить ему выступать на соревнованиях под нейтральным флагом в период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Альтернатива для наших ребят простая, как колумбово яйцо, — стоять на своем или прогибаться под международных чиновников от спорта, приостановивших в ноябре 2015 года членство ВФЛА в ИААФ до тех пор, пока не будут получены подтверждения выполнения критериев, установленных советом ИААФ. До тех пор никто из российских атлетов не может представлять Россию на международном уровне. Остается либо выступать под нейтральным флагом, либо вовсе отказаться от выступлений.

Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали Чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров, Сергей Шубенков отказался высказать Pravda.Ru свое отношение к решению спортсменов не выступать под нейтральным флагом. "Я свою отношение уже многократно высказывал по этому поводу, — сказал он. — Мне эта тема надоела очень сильно". В частности, "Комсомольская правда" приводит следующее высказывание атлета: "Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты".

В ходе беседы с нашим корреспондентом барьерист отметил, что "сейчас не подавал заявку на участие в чемпионате Европы", поскольку не собирается участвовать в этом чемпионате.

"Я подал заявку, чтобы в принципе участвовать в международным соревнованиях. Это во-первых. Во-вторых, это было давно, и я это много раз обсуждал. В-третьих, сейчас заявки подали 40 человек. Кто-то отказался. Насколько я знаю, заявки не подавали лишь потому, что они осознают: шансов к удовлетворению этих заявок нет. Они не находятся, например, в международном пуле допинг-тестирования".

За период своего существования школа олимпийского резерва "Юность Москвы" по легкой атлетике имени братьев Знаменских не раз признавалась лучшей школой страны. Среди ее воспитанников были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, рекордсмены мира. На Олимпийских играх в Пекине 2008 года в составе сборной команды России были пять воспитанников этой школы.

Мы обратились к директору школы олимпийского резерва "Юность Москвы" по легкой атлетике имени братьев Знаменских Владимиру Граудыню с вопросом, известно ли ему, кто из спортсменов подал заявку на участие в чемпионате Европы-2017, который пройдет в марте?

"Честно говоря, слышал ситуацию только по Шабенкову. Наверно, она больше других рассматривалась в силу того, что он самый известный из спортсменов, которые решились на это. Он подал заявку, насколько я знаю. Получил ли разрешение? Тут еще вопрос. Может быть, найдутся какие-то причины со стороны международной федерации, хотя почему частному атлету не дать возможности выступить? Я думаю, что с их стороны посыл такой: внести разлад в ряды российской легкой атлетики", — отметил он.

Не исключая элемент провокации со стороны членов ИААФ, старающихся нагадить русским атлетам, Владимир Граудынь, тем не менее, не осуждает тех спортсменов, кто готов поднять нейтральный флаг: "Я их предателями не считаю, потому что, к сожалению, спортсмены слишком недолго имеют возможность выступать на высшем уровне. Если ситуация продлится еще пару-тройку лет, то многие, может быть, вообще никогда больше не смогут выступить на серьезных соревнованиях. Даже если спортсмен будет выступать под нейтральным флагом, то не станет от этого иностранцем. Все равно он будет представлять Россию".

Заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Епишин в интервью Pravda.Ru отметил: "В общем-то спорт — это одна часть санкций, которые наложены на наше непокорное государство. Мы считаем, что наша страна достойна, чтобы мы выступали под ее флагом. О других мы не можем ничего говорить. Это каждый сам для себя решает".

И далее тренер добавил: "Одна из моих спортсменок подала заявку на участие, как индивидуальный спортсмен, но на соревнованиях международных неофициальных. Лена Коробкина уже несколько раз говорила, что она хотела бы выступить на международных соревнованиях, в которых можно показать результат. А по поводу участия под нейтральным флагом в официальных соревнованиях — категорическое "нет". Мы не считаем, что на официальных стартах, там, где спортсмены выступают не только за себя, но и за страну, выступать под нейтральным флагом — это неправильно. Поэтому мы не хотим обсуждать никаких, как говорится, других спортсменов, которые собираются выступать на официальных стартах под нейтральным флагом, но мы к этой категории людей не относимся".

В русском языке нет формы единственного лица будущего времени от глагола "победить". Русские всегда побеждали коллективом. Индивидуализм — это не наше исконное. Сим победим!

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