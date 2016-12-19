Каких гадостей стоит ожидать от немцев на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз (DFB) и сборная Германии займут четкую позицию по вопросу соблюдения прав человека в России в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в РФ в 2017 и 2018 годах соответственно. Об этом в воскресенье, 18 ноября, заявил в интервью газете Express менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff). "Мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения", — сказал он.

Чего ждать от немцев на чемпионате мира-2018, Pravda.Ru спросила у писателя, в недавнем прошлом активного участника движения фанатов московского "Спартака" Дмитрия Лекуха.

— По словам Бирхоффа, члены делегации DFB ясно изложат свое мнение по вопросам соблюдения прав человека в России при общении с членами оргкомитета чемпионата мира по футболу и чиновниками Российского футбольного союза (РФС). Критике подвергнется также проблема использования допинга и хулиганское поведение фанатов. В какой еще форме выразится недовольство немецких спортивных функционеров и членов сборной Германии, Бирхофф не уточнил. Чего можно ждать от них?

— Я даже затрудняюсь сказать, что от них можно ждать, потому что организационно у нас отобрать и Кубок конфедерации, и тем более Чемпионат мира уже крайне затруднительно — подготовительный цикл по Чемпионату мира длится 3,5 года, это далеко не только усилия по стадионам, по строительству инфраструктуры и так далее, чем занимается сейчас российское министерство спорта и РФС. Это огромные усилия служб безопасности, потому что Кубок мира достаточно сложное мероприятие с точки зрения безопасности массового скопления людей. И многое-многое другое.

Поэтому отнять у нас Кубок мира, Чемпионат мира — это приблизительно то же, что его отменить. Провести его в другой стране мира сейчас организационно нереально, что бы англичанине ни говорили, это прекрасно понимают в ФИФА. К тому же уже идет отборочный турнир, уже заключены длинные спонсорские контракты, которые будут пересматриваться, это колоссальные как финансовые, так и имиджевые потери, на которые ФИФА не пойдет никогда.

Поэтому, скорее всего, будут гадить как-то по мелочам, и в общем-то этого стоило ожидать, но я думаю, что по идее все должно быть нормально. Но какие-то атаки будут предприниматься, может быть, достаточно неприятные.

Что касается фанатов, то российский футбольный фанат ничем не отличается от фанатов других европейских стран, поэтому что тут можно ждать? Да, скорее всего, ничего, потому что такого безобразия и бардака, как во Франции, не будет наверняка. Какие-то провокации будут, но они, в общем-то, вполне в рамках, что называется, происходящих процессов.

Но, понимаете, в чем дело. На самом деле, все западные общественные организации, в том числе спортивные, да и политические, живут в каком-то мире медиакратии. То есть они воспринимают мир не таким, какой он есть, а через призму своих средств массовой информации, которые, как им кажется, поставляют им объективную картину мира. То, что она на самом деле расходится очень здорово с реальной картиной мира, это факт, что называется, медицинский. Германия просто сейчас как бы взваливает на себя, на свои хрупкие плечи бремя либерального лидерства после прихода Трампа, о чем было уже заявлено.

— Менеджер немецкой сборной критикует поведение российских футбольных фанатов. А немецкие фанаты отличаются примерным поведением?

— Нет, конечно. Другое дело, что на уровне клубов высшей лиги, высшего дивизиона им удалось разбить эту волну. Но на уровне сборных и на уровне клубов низших дивизионов, куда переместились все футбольные хулиганы по всей Европе, собственно говоря, там бардачок еще тот творится. С поляками дерутся регулярно, с голландцами они побоища устраивают регулярно, это их главные враги — голландцы и поляки. С англичанами они время от времени тоже дерутся как раз на уровне сборных команд, так что тут говорить о том, что они белые и пушистые, достаточно затруднительно.

На чемпионате Европы в Польше немцы довольно жестко отличились стычками и с поляками, и с хорватами — тут не о чем даже особенно говорить. На последнем чемпионате мира во Франции, кстати, они крепко потоптались по головам у украинских болельщиков, так что там все в порядке с этим.

— Менеджер немецкой сборной говорит о проблеме допинга. В российском футболе она существует?

— Эта проблема существует, на самом деле, везде. Другое дело, что в футболе она не настолько актуальна. И в отечественном, в том числе. Просто это не тот вид спорта, это не циклический вид спорта, где без фармакологии трудно себе представить вообще существование спортсменов. И плюс, конечно, ВАДА далеко не имеет такого влияния в футболе, как в других видах спорта.

Дело в том, что ФИФА сама по себе мощная международная организация, она, в общем-то, даже в Международный олимпийский комитет входит постольку, поскольку отправляют, если вы знаете, на Олимпийские игры вторые молодежные составы футбольных команд. Это старое соперничество между чемпионатом мира по футболу, который считается в несколько раз более престижным соревнованием, чем Олимпийские игры. И там несколько другие правила существуют во взаимодействиях с ВАДА.

Что касается конкретно российского футбола, то да, в списке Макларена есть несколько футболистов российских второго-третьего порядка. И более того, это все бездоказательно, защитник "Краснодара" Петров уже сказал, что это чушь. А вот громких скандалов у нас было всего за последнее время два, причем один из них связан с отнюдь не российским спортсменом, а спортсменом, выступающим в России, русского происхождения — футболистом ЦСКА Еременко, который попался на кокаине. Но он играл в сборной Финляндии, попался он в сборной Финляндии, поэтому какое отношение это имеет именно к РФС, мне сказать затруднительно.

Тут несколько иные правила взаимодействия с ВАДА. Так что тут, я думаю, политический накат, не более того, причем такой вот довольно странный. А что касается немцев, тут еще может быть это связано с тем, что они, настолько мне известно, на Кубок конфедерации собирались послать молодежный состав, что было расценено как определенное неуважение к соревнованиям ФИФА. Но это тоже старый спор между национальными федерациями и мировой футбольной организацией, потому что мировую футбольную организацию больше интересуют игры сборных, а доход местных ассоциаций профессиональных лиг, идет, конечно, от клубного футбола. Это старый спор, сколько можно футболистов отправлять в сборную, как можно этого избежать и так далее, потому что эта тема уже проскальзывала без всякого допинга и без всяких российских фанатов, что Германия собирается послать второй состав на кубок конфедерации. Естественно, ФИФА недовольна. Естественно, это снижение зрительского интереса. Естественно, это меньше денег. Абсолютно явный бизнес-спор.

Беседовала Галина Тычинская

К публикации подготовила Валерия Верхорубова