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Законопроект о петельном лове животных стал шоком для экологов

Общество » Зоосфера

Проект приказа Минприроды "О внесении изменения в правила охоты" разрешает петельный лов, который в советское время был запрещен как браконьерский. Авторы считают, что это поможет регулировать численность волка в РФ. Однако, как отмечает глава IFAW Аззедин Даунс, любое животное, включая краснокнижных, может попасть в такую петлю. Специалисты Международного фонда защиты животных (IFAW) называют инициативу ведомства катастрофой мирового масштаба. Ситуацию для Pravda.Ru прокомментировал кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

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Источник фото: архив Правды. Ру

— Оправданы ли опасения экологов?

— Петельный лов — это варварский метод, который в современном мире совершенно недопустим, потому что существует масса других методов отлова животных и целевого отлова. Петельный отлов — вид охоты вслепую. Его жертвой может стать любое животное, включая, в первую очередь, тех, для которых нет однозначной петли. Поэтому, с моей точки зрения, те, кто готовят такие законопроекты, это просто варвары. Думаю, что не я один так считаю.

— Правда, что животное, попавшее в петлю, ждет мучительная гибель?

— Конечно. Я бы привязал такого автора законопроекта, оставил бы где-нибудь в лесу и посмотрел, что с ним будет. А рядом положил бы его законодательную инициативу. И отпустили бы его только в том случае, если бы он от нее отказался письменно.

— В каких-то странах был разрешен петельный лов? Последствия?

— Первобытные люди занимались ловлей петлями, когда стран еще не было. А вот когда страны с более-менее устоявшей структурой и устоявшейся системой охоты появились, там уже отказывались от петельного лова. Например, в царской России. Сегодня у нас еще больше методов и отлова, и дистанционного контроля. Есть и спутниковые трансмиттеры, и все, что хочешь.

— В чем суть гуманных методов регулирования численности животных?

— Сначала люди начали бороться за методы умерщвления животных, которые находятся в неволе, более гуманными методами. То есть чтобы животное умирало без мучений. Потом стали обеспечивать изъятие из природы не слепым методом, не с помощью петель.

Петли ставят в лесу в качестве инструмента, который отлавливает все, что попадется, — туда может попасться и ребенок, и краснокнижное животное, и звереныши маленькие, они в первую очередь туда попадут, потому что ставится петля на волка, а волк — это достаточно осторожное и хитрое животное. В петлю попадут в основном глупые животные, малыши. Медвежонок попадет какой-нибудь или косуленок, те, которые не соображают.

А методы охоты или изъятия из природы животных, которых необходимо изъять, — это те же методы, которыми пользуются у нас, когда занимаются регулированием численности тигров, леопардов. Берется техника, — тепловизоры и прочее, — которая позволяет обнаружить и идентифицировать тех животных, которые находятся в радиусе пяти, десяти, двадцати километров, в зависимости от чувствительности и мощности этих устройств. Можно отслеживать с вертолетов — сейчас масса квадрокоптеров, которые позволяют лес исследовать на наличие там животных в течение часа, грубо говоря.

— Почему возникла необходимость регулировать в РФ численность волков?

— Человек сместил баланс, и на сегодняшний день естественных врагов у волка практически не осталось, потому что профессиональных охотников, которые в состоянии поохотиться на волков, нет. Охота с собаками, в том числе и с борзыми, исчезла как явление. Ведь раньше как регулировали? Поднимали население: помещик с крестьянами, с ловчими брали собак, которых специально натаскивали на волка, когда волк начинал резать уже практически в селе или наносил ущерб существенный отаре. То есть, когда волков разводилось много, люди выходили и уменьшали численность: охотились в основном на матерых волков, волчат маленьких изымали, если находили логово, а взрослых уничтожали. Таким образом регулировалась численность.

А в данной ситуации у нас человек практически не регулирует численность волков, то есть он от этого автоматически устраняется, потому что охоты у нас на волков практически не бывает, а кормовая база шикарная. Восстановились практически все пищевые цепи животных. Химию не применяют практически в течение 20 лет, которая убила более низкие уровни пищевой цепочки, и в связи с этим не было кормовой базы. То есть корма достаточно, плюс еще человек добавляет помойки, свалки пищевых отходов, которые тоже позволяют и медведям, и волкам подкармливаться.

Поэтому человек сам все ближе и ближе придвигает волка, а численность его не регулирует. И в результате, естественно, мы имеем, во-первых, серьезные потравы, нападения на домашний скот, да и на людей уже случаи нападений есть. Если человек  или группа людей встретится с волком, то риск значительный. Потому что собиратели грибов и прочие ходят без оружия, необученные, неприученные к встрече со зверем, и кончится все это однозначно печально.

— В каких регионах РФ проблема с численностью волков наиболее остра?

— Там, где лес, то есть везде. У нас серьезные лесные массивы — это полоса выше границы лесостепной зоны, то есть начиная уже от Орловской губернии, Тамбовской, естественно, Брянская и далее на север.

— Гуманные методы дороже, чем петельный лов?

— Дороже. Естественно, палкой забить всегда дешевле, чем взять ружье и выстелить, правда?

Беседовала Марина Архипова

Подготовила к публикации Валерия Верхорубова

 

 

 


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Темы природа животные Минприроды Андрей Пешков
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