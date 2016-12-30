Как уберечься от отравления метиловым спиртом

Трагические события в Иркутске, где десятки человек погибли от отравления метиловым спиртом, привлекли к себе пристальное внимание всей страны. Как уберечься от смертельной отравы, тем более что впереди новогодние праздники, которые принято отмечать с немалой дозой горячительных напитков? Этому может помочь несколько нехитрых рекомендаций и элементарная осторожность.

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Конечно, ряд мер будет принят уже в ближайшее время на уровне власти. К ним относится возможное снижение акцизов на алкогольные напитки с одновременным их повышением на непищевой спирт, входящий в медицинские настойки, парфюмерные изделия и т. д. Что, возможно, снизит популярность всевозможных "коктейлей для бомжей", зато повысит покупаемость магазинных напитков.

К сожалению, полностью исключить возможность нежелательной встречи с метиловым спиртом нельзя даже при покупке вроде бы надежной бутылки водки. Ярким примером этого стала трагедия в Чехии в 2012 году, где отмечались целых две волны отравлений крепким алкоголем. Самое страшное — что после срочно устроенной госорганами проверки торговой сети, отрава была найдена в каждом пятом магазине. Причем, она содержалась не только в водке, но, например, в более дорогом и популярном среди ценителей роме.

Увы, полностью гарантировать, что в бутылках даже с положенной акцизной маркой действительно содержится официально, а не подпольно произведенный алкоголь, не может никто. Такие марки ведь тоже подделываются — пусть за это и положена уголовная ответственность. По экспертным оценкам, доля контрафактных сигарет на российском рынке, например, составляет около 28 процентов, а контрафактного алкоголя, по данным Федеральной антимонопольной службы — 40-50 процентов.

Последнее, конечно, не означает, что "спиртовики-подпольщики" только и думают, как бы отравить побольше сограждан, набодяжив в свою продукцию более дешевый метиловый спирт вместо положенного этилового. Смертельные случаи с общероссийской известностью и последующим расследованием им не нужны. Но как у них контролируется технический процесс, никто не знает, поэтому и исключать попадание в "паленую" водку технического спирта нельзя.

К слову сказать, эффективное средство при отравлении метиловым спиртом — это … спирт этиловый! Дело в том, что ферменты печени, превращающие спирты в альдегиды, а потом — в кислоты, имеют сродство к этанолу в 10 раз большее, чем к метанолу. А потому, пока в организме достаточная концентрация С2Н5ОН — его метиловый "собрат", сам по себе неопасный, в смертоносный муравьиный альдегид не превращается, постепенно выводясь почками с мочой. Посему в качестве антидота рекомендуется принятие нормального алкоголя в дозе 1-2 грамма на килограмм веса — где-то 150-300 грамм водки при весе в 60 кг.

Однако диагноз отравления именно метиловым спиртом неспециалисту поставить сложно. Головная боль, боли в животе и пояснице, тошнота, рвота до развития специфической для отравления метанолом слепоты могут иметь место и при "переборе" самой обычной водкой. Она же может вызвать и панкреонекроз (самопереваривание поджелудочной железы вырабатываемыми пищеварительными ферментами), который отмечается и у умерших от метилового спирта. Так что "дифференциальную диагностику" при любом спиртовом отравлении лучше оставить врачам — а самим приложить все усилия, чтобы этой напасти избежать.

В общем, покупателям спиртного, даже вроде вполне легального, лучше руководствоваться принципом "доверяй, но проверяй". Хотя, конечно же, никто не спорит с тем, что водка проверенных марок от крупных производителей, в особых бутылках с дозаторами, усложняющими и удорожающими их возможную "перезаправку" паленкой, более безопасна. Особенно если ее покупать в столь же заслуживающих доверия торговых точках.

Впрочем, и здесь может пригодиться предосторожность, так сказать, хронологического характера. Купив алкоголь (желательно — несколько бутылок, и лучше брать тот, который хорошо раскупается), не пить его сразу, а малость подождать. Отравление метиловым спиртом — не то, что можно скрыть, особенно, если оно массовое. В доставшейся России от СССР системе санитарно-эпидемического надзора достаточно четко налажено расследование даже обычных пищевых отравлений, начинающее уже в приемном покое любой больницы, с момента установления дежурным врачом соответствующего диагноза и оформления положенного акта.

А если речь идет еще и о смертельном исходе (который может вызвать доза даже от 10 мл чистого метанола), — к вопросу, кроме спецов Роспотребнадзора, немедленно подключатся еще и следователи.

Так что, если после покупки "ходовой" водки, спустя несколько дней в городе проживания никто ею не отравился, пить ее можно относительно спокойно. Хотя, конечно же, абсолютной гарантии в том, что одна "нехорошая" бутылка из всей партии не попалась именно вам, нет. Но это уже из того ряда, что и вероятность падения на голову метеорита во время утренней пробежки.

Увы, этот способ не работает в случаях, когда контрафакт покупается осознанно. То ли у подпольного продавца, который гонит самогон или разводит водой купленный оптом спирт, то ли самостоятельно, путем приобретения того самого спирта. И если товар доставляется из другого города, на большое расстояние, узнать, не успел ли им кто-то отравиться, сравнительно сложно.

На такие случаи есть несколько методов "лабораторной диагностики". Впрочем, однозначно доверять можно только одному из них — с опусканием свитой спиралью раскаленной медной проволоки в исследуемую жидкость.

При контакте с ней спирт превращается в альдегид. При этом этанол дает знакомый запах уксуса (похожий на яблочный), а метанол разлагается до муравьиного альдегида, который обычно можно унюхать разве что в больнице. Или в студенческой "анатомке", где лежат трупы для занятий будущих врачей — их консервируют как раз формалином, водным раствором муравьиного альдегида. Запашок от этой дряни такой, что некоторые первокурсники сразу понимают, что выбрали не ту профессию.

Второй способ основан на определении цвета пламени. Этиловый спирт горит синим, метиловый — зеленым. Увы, авторы данного метода не говорят, какой цвет получится при сгорании смеси этих спиртов — ведь далеко не всегда "паленка" делается на чистом метаноле.

Третий способ имеет репутацию больше "народного" — и требует погружения в "опытный образец" дольки сырой картофелины. Метиловый спирт через несколько часов вроде бы должен окрасить в розовый цвет.

Отметим, совершенно не ясно, как все эти способы будут работать не с чистым спиртовым раствором. Ведь почти везде есть примеси. И в роме — по сути, "самогонке" из сахарного тростника, которым травились чехи в 2012 году. (Самогон по определению содержит немало "сивушных масел" — более высокоатомных, нежели этиловый, спиртов, вроде пропилового, бутилового и т. д., — которые, собственно, и придают самогону неприятный запашок сивухи.) А есть же еще всевозможные коньяки, бальзамы, крепкие настойки и прочие напитки с высоким содержанием спирта.

В общем, как это ни грустно, но полностью быть уверенным в приобретенном крепком алкоголе сложно. Недаром в Чехии четыре года назад попросту запретили на время продажу всего, что крепче 20 градусов. Все-таки, слава Богу, доселе мировой опыт, вроде, не зафиксировал добавление метилового спирта в вина.

Так что традиционное новогоднее шампанское можно пить абсолютно без опаски. Тем более, что пьянит оно за счет пузырьков, усиливающих всасывание спирта в желудке порой не хуже водки, а "выходит" значительно легче и быстрее. Но если все-таки пищевые пристрастия отвергают "слабый" алкоголь — для предотвращения фатальной встречи с метиловым спиртом может пригодиться что-то из вышеприведенной информации.