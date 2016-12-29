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Автор Юрий Носовский

Новогодняя пиротехника: Елочка, гори?

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Уже сложившейся традицией на новогодние праздники стало массовое использование салютов, петард, бенгальских огней, другой пиротехники. Ее с удовольствием применяют и взрослые, и дети. Между тем, изготавливается вся эта вроде бы "невинная забава" на основе если не взрывчатых, то горючих веществ. И при нарушении техники безопасности возможны очень неприятные последствия, вплоть до пожаров и смертельных травм.

пиротехника
Фото: Архив Pravda.Ru

Конечно, многие могут сказать: ну так многие же вокруг применяют праздничную пиротехнику, чем я хуже? Многие и на велосипедах ездят, и на машинах, — но что, они так сразу взяли и поехали? Нет, предварительно даже велосипедистов учили держать равновесие, а будущих "водил" — так, вообще, готовят на многомесячных курсах.

Можно ли обращению с новогодней пиротехникой научиться при желании, с помощью того же интернета? Ну да — если хватит терпения хотя бы прочесть довольно-таки занудные многостраничные тексты о "пяти классах опасности пиротехнических изделий", конкретных их видах, правилах безопасного применения каждого из них. И, главное, не просто прочесть, а еще и все это запомнить и суметь применить на практике.

А еще стоит учесть, что и на велосипед, и за руль автомашины нельзя садиться "подшофе". Потому что алкоголь в крови — не лучший помощник для продуманных и осторожных решений. Например, в виде требования отбрасывать подожженные петарды от себя на расстояние минимум 5-6 метров.

Между тем, найти в веселую новогоднюю ночь трезвенника — задача, пожалуй, похлеще хрестоматийной "квадратуры круга" или решения знаменитой теоремы Ферма. Да, в общем, даже если все движения доморощенного "мастера-пиротехника" будут прям-таки идеальны, это тоже не означает абсолютной страховки от несчастных случаев. Те же петарды, ракеты и прочее в том же духе порой имеет свойство самопроизвольно срабатывать. Чаще всего из-за просроченных сроков хранения, когда внутри образуются микрополости, способные сыграть роль детонатора. Но и из-за ненадлежащих условий хранения тоже.

В Казахстане в прошлом месяце, например, в руках в первоклассницы из села Набережное Павлодарской области взорвалась петарда — без всяких спичек. Итог — ожог двух пальцев левой кисти. Кстати, девочка еще легко отделалась. Подтверждением этому является, например, новость почти годовой давности — о нескольких эпизодах "веселой встречи Нового Года" в соседней Белоруссии:

"Утром 1 января в жлобинскую больницу поступил 24-летний парень, который получил закрытую черепно-мозговую травму от взрыва петарды. Пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации, а 6 января врачи констатировали смерть молодого человека. Об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Также в жлобинскую больницу поступил 14-летний подросток, который получил термический ожог первой степени левой кисти от взрыва петарды.

А в Гомеле 32-летний мужчина получил ушибленные раны носа от взрыва петарды. Также 55-летний мужчина получил термический ожог 1-3 степени левой кисти от бенгальских огней, а 23-летний парень — термический ожог 2-3 степени левой кисти от взрыва петарды. Кроме того, ожог 1-3 степени правой щеки от взрыва петарды и термический ожог глаза от взрыва петарды получили соответственно 22-летняя девушка и 33-летняя женщина."

Вообще жуткие факты, если подумать. И не только о том, как погиб в нейрохирургической реанимации молодой парень. Ожог третьей степени — это, между прочим, полное омертвение кожи, после которой она заживает грубым рубцом, он потом требует серьезных косметологических операций. И если, исходя из расхожей поговорки, "шрамы украшают мужчину", то для молодой девушки, особенно на лице, это однозначно не подарок. Да и любой ожог глаз грозит развитием слепоты, если больному не повезет…

Конечно же, не стоит думать, что несчастные случаи от новогодних салютов и петард бывают "где-то далеко и не с нами". Только в одной Москве после встречи 2014 года в больницы обратились за помощью после использования этой "невинной забавы" полсотни человек, треть из которых дети. А сколько народу, отделавшись относительно легкими ожогами и травмами, не захотело проводить новогоднюю ночь на приемных покоях лечебных учреждений — и тем самым не стало портить еще больше мрачную статистику?

Кстати, гибель от пиротехники не так уж маловероятна. В 2007 году СМИ написали о жутком случае в Донецке, когда в рождественскую ночь погибла 21-летняя девушка, парень которой только что сделал ей предложение. Причем запускали новогодний фейерверк под названием "римская свеча" не влюбленные, а их сосед, 45-летний отец семейства. Против него тут же возбудили уголовное дело по статье "убийство по неосторожности", хотя речь скорее шла о трагической случайности.

Но по большому счету только ли случайность является виной подобным трагедиям? В отношению к автомобилистам в случае рассмотрения против них гражданских исков есть такое правовое понятие — "обладание источником повышенной опасности", то есть автомобилем. Что, соответственно, выводит автомобилиста даже из-под действия действующей для всех остальных граждан "презумпции невиновности". То есть в случае чего не обвинители должны доказывать вину водителя, а он свою невиновность.

Ну, а чем существенно отличаются от вождения авто новогодние фейерверки? Разве что в худшую сторону. Покупают этот товар отнюдь не только в специализированных магазинах, но и с рук. И кто там может гарантировать, что "нонеймовая" китайская петарда относится к условно-безопасному 1-3 классу — а не рванет так, как армейский взрыв-пакет, применяющийся при тренировке бойцов в качестве заменителя боевых гранат? Где гарантия, что даже сам по себе неплохой салют при пуске вдруг не наклонится горизонтально — особенно, если его установили на хлипкую поверхность, вроде неутоптанного снега?

А ведь высота подъема составных частей таких салютов — до 70 метров в высоту, по горизонтали "дальность" можно смело умножать в 2-3 раза. Кстати, убойная сила пули пистолета Макарова или "Нагана" тоже сохраняется на расстоянии около 300 метров…

В общем, хочется порекомендовать всем нашим читателям: лучше, чтобы новогодние праздники стали не только веселыми, но и безопасными. И если второй компонент обеспечить сложно, лучше слегка проиграть в веселости. Ведь в крайнем случае можно ограничиться обычными хлопушками, максимум — бенгальскими огнями (и то — подальше от елки). А если все-таки хочется "погорячее", то применение серьезной пиротехники лучше либо оставить профессионалам, либо хотя бы успеть приобрести хороший опыт под их руководством задолго до боя курантов. В противном случае вместо радости можно получить надолго испорченное здоровье, свое или чужое.


Безопасность в Новый год: Правила для всех
Темы Новый год фейерверки пиротехника
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