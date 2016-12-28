Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем?

Скоро Новый год, самый радостный, массовый и яркий праздник планеты Земля, единственное общее празднование всего человечества. Вместе с его приближением для всех становится актуальным вопрос, какие блюда и напитки подать на стол? У него есть деликатный подтекст: как не переесть и не перепить? Ведь излишества никогда до добра не доводили.

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Дань традициям

Конечно, всем хочется сделать новогоднее пиршество богатым, но действительный достаток проявляется не в том, чтобы стол ломился от избытка дорогих блюд. Дорого — не обязательно вкусно, тем более, что на вкус и цвет у каждого свои предпочтения.

И разве приятно потом в течение нескольких дней, рискуя здоровьем, доедать несвежие новогодние остатки? Гораздо лучше начать новый год именно с того, чтобы купить и приготовить как раз новенькое, свежее.

Многие задаются вопросом, как встречать год именно Огненного петуха? Да встречайте, как нравится вам, а не какой-то там восточной живности! Тем более, что по восточному календарю "петух клюнет" еще не скоро. А пока продолжается старый год. Хоть помните, кого? Нет? Ну и правильно. Вот и про петуха быстро забудете, так что не петушитесь.

Пить или не пить? Если переусердствовать, можно разогнаться и попасть во временную воронку, которая перенесет вас на несколько дней, а то и месяц вперед. Вот тогда уже сразу попадете в петушиный год, а может, и еще какой зверек в гости пожалует. Лучше вспомните о наших родных обычаях. Русского зимнего волшебника зовут Дед Мороз. У восточных славян царь зимы известен с древнейших времен под разными именами: Трескун, Морозко, Студенец. Раньше накануне Рождества и Нового года его задабривали едой и напитками. Старший мужчина в семье выходил на порог чаще всего с ложкой киселя и угощал духа холода. А вот напиваться "в стельку" было не принято. Да и крепких напитков в старину не употребляли. Вспомним, что пили за княжеским столом или на семейном застолье? Меды, брагу, сбитень. Все это слабоалкогольные напитки!

На Руси крепкий алкоголь получил распространение только к XVII веку, когда производством и продажей алкоголя занялось государство. И уже в XVII веке иностранцы стали утверждать, что "русские преданы пьянству более всякого другого народа в мире" (саксонский ученый Адам Олеарий). Как видим, нескольких десятилетий хватило, чтобы родилась "народная традиция". Стержень этой традиции в том, что алкоголь вызывает привыкание (уместно ли считать разновидность наркомании народной традицией — большой вопрос).

И раз уж мы готовимся встречать народный праздник, было бы уместно в меру сил придерживаться наследия русской культуры.

Благо древнейшие традиции и новейшие усовершенствования русской кухни в лучшем их воплощении не оставят равнодушными даже самых капризных гурманов. Прислушайтесь к мнению специалистов. Надеемся, что нашим читателям пригодятся советы авторитетных профессионалов кухни, вина и праздничного стола.

Шампанское под шубой?

Как красиво и правильно пить и есть, чтобы потом не мучиться и не сожалеть, читателям Pravda.Ru рассказал председатель Московского национального отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни Леонид Гелибтерман.

— Как выбрать настоящее шампанское и не купить подделку?

— Первое: что такое настоящее шампанское? Настоящее шампанское — это продукт, который произведен во Франции, и на нем будет написано "французское шампанское". Все остальное мы должны называть "игристое вино". И не важно, произведено оно в России или где-то еще. Шампанское — это торговая марка, зарегистрированная и защищенная по месту происхождения. Так что тут без вариантов.

Если нет финансовой возможности купить именно настоящее шампанское или не хочется именно его, то можно приобрести игристые вина, произведенные, например, в Испании. Их достаточно много на прилавках, у нас они довольно популярны. Эта категория называется "Кама". Они сделаны также по классической технологии. Можно купить итальянские игристые вина. Их тоже немало, выбор разнообразен. Но, конечно, этим ассортимент не ограничивается. Сейчас на рынке есть игристые вина, изготовленные хоть в Австралии.

Если говорить о тех игристых винах, которые произведены в России, то нужно понимать, что шампанское, созданное классическим методом, будет стоить дороже. Пожалуйста, "Абрау Дюрсо" — известная продукция солидных производителей.

Если же это "шампанское", которое изготовлено топорным способом, цена его будет относительно невысокой. Но в любом случае речь идет не о том, настоящее или ненастоящее это шампанское, а о том, что это продукты разного уровня качества и разного вкуса. А дальше уже остается подумать: какой вкус вам больше нравится, сколько денег вы готовы на него потратить…

— Нет ли опасности купить то, что потом принесет вред здоровью?

— Вред здоровью может принести неразумная стратегия застолья. Если вы выпили игристое вино, а после заливаете водкой и еще чем-то, да вдобавок закусываете соленым огурцом и тому подобным, тогда ждите проблемы.

Как правило, все наши головные боли и другие расстройства связаны с тем, что мы необдуманно смешиваем различные напитки и продукты. Я бы лучше про это подумал как следует.

Не надо запивать сладкими газированными напитками алкогольные, и не будет у вас проблем и головных болей, если, конечно, соблюдать меру. Что касается подделок, естественно, я не могу дать гарантию, что где-то их нет, но в принципе какой смысл это подделывать? Вино рождается в процессе весьма непростого технологически производства, сама бутылка достаточно дорогая, пробка тоже. Чтобы подделать такого рода вино, надо целую индустрию фальсификатов создавать.

— С какими напитками сочетаются шампанское и игристые вина? Что с чем можно смешивать? Как пить, чтобы на утро чувствовать себя хорошо?

— Самое главное, надо всегда следить за тем, какой объем ты потребляешь. Это нельзя делать необдуманно. Второе, меня всегда угнетает, когда за столом пафосно открывают шампанское, а потом начинается: выпили бокал "шипучки" — и насели на селедку под шубой. Дальше это все залили водкой, а в конце — уже под утро — пивом.

Надо же элементарно думать о последствиях! Не стоит устраивать из Нового года обжорство, от которого потом плохо. Красивый, хороший стол, посидели, поели, выпили, проводили старый год, встретили новый — все должно быть достойно. Не надо доходить до свинства.

— Как правильно пить игристые вина, чтобы ощутить всю их прелесть?

— Точно не залпом. Обратите внимание, какие бокалы вы ставите под игристое вино или шампанское. Сосуды должны быть вытянутой формы, а не креманницы. Потому что в креманницах весь углекислый газ, который содержится в шампанском, очень быстро выйдет, и ароматы улетучатся. Поэтому лучше подавать в высоких бокалах.

Игристое вино нужно охлаждать. Не замораживать в морозильнике, а охлаждать. Не стоит открывать бутылку с хлопком. Я понимаю, что у нас сложилась определенная традиция, но, во-первых, таким образом легко кого-то поранить. В бутылке очень высокое атмосферное давление, и пробка вылетает с огромной скоростью. Можно человеку синяк поставить, а то и глаз выбить. Второе: когда вы таким способом бутылку открываете, из вина улетучиваются ароматы, а часто оно еще и выливается. Если это приличное вино, будет жаль, что вы выпускаете не только пробку в потолок. Конечно, если у вас в руках какой-то недорогой напиток, и вам не жалко залить стол, можете хлопать. А что-то более качественное, пожалуй, грех бессмысленно губить: теряются вкус, аромат и само вино.

Время, вперед!

"Лично я предпочитаю советскую кухню, — сообщил о своих пристрастиях известный ресторатор Аркадий Новиков, владелец и президент "Группы компаний А. Новикова". — Вот нравится она мне, и все! Ну, и еще — некоторая ностальгия по тем временам есть. Поэтому на Новый год, конечно, я бы всем рекомендовал классический салат Оливье".

Это замечание справедливо, ведь Новый год — праздник не только народный, но и семейный. На древние традиции наложилась культура наших родителей, дедушек и бабушек. А тут, конечно, и загадывание желания под бой курантов, и поздравление президента, и какая-нибудь сентиментальная комедия по телевизору… Отличный повод провести время вместе.

Скоро наступит волшебный момент, когда нашу жизнь перевернет удивительное, потрясающее ничто. Ведь с наступлением Нового года Земля будет все так же лететь по своей орбите, да и в нашей жизни ничего не изменится. Поэтому не стоит слишком уж предвкушать чудо и возлагать несбыточные надежды на простой момент смены дат, а тем более из-за безудержного кутежа лишать себя реального будущего. Помните русскую пословицу: "Невинно вино, виновато пьянство".

С Новым годом, друзья-товарищи! Вперед, в неизведанное, но непременно светлое будущее! Оно уже наступает, но не спеша, — со скоростью 60 секунд в минуту, 24 часа в сутки… И не надо забегать вперед, соблюдайте меру.