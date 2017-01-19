Советы попавшим в снежную лавину

Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

Фото: AP

Трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо в провинции Абруццо. Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля, которые в момент схода лавины были рядом со зданием, они смогли укрыться в машине.

О том, как надо вести себя в такой чрезвычайной ситуации, как спастись в снежной лавине в горах, Pravda.Ru рассказали эксперт по выживанию, инструктор школы выживания "Волчица" Дмитрий Алешкин и альпинист, сумевший выжить в лавине, Сергей Ефимов.

— Могли бы вы рассмотреть разные чрезвычайные ситуации (альпинист на горе и под горой, постояльцы отеля в горах)? Как спастись в лавине? Куда прятаться?

Дмитрий Алешкин: Сама лавина, пока двигается, мягкая, то есть это не лед, не камни. Задача в этом случае — оставаться наверху, выгребаться наверх, выплывать. Когда лавина остановилась, если вы не потеряли сознание, надо попытаться сделать вокруг себя воздушный мешок, вытоптать снег внутри, сделать пещеру.

Главная причина смерти в лавине чаще всего - удушение. Человека заваливает снегом, который быстро затвердевает, и человек задыхается. Поэтому надо сделать пещеру вокруг себя.

Другой совет. На многих горнолыжных куртках есть встроенный датчик поиска в случае потери в лавине. То есть когда придут спасатели, такие датчики подают сигналы на специальный прибор. Благодаря этому человека довольно быстро можно найти. Поэтому я очень советую покупать современную одежду для горнолыжных спусков, со встроенным поисковым маячком.

— А если при тебе телефон?

Д.А.: К телефону еще нужен GPS-навигатор, нужна правильная абсолютная точка. По телефону вы позвоните... А как вас будут искать по телефону?

— Значит, только специальное GPS-устройство спасет?

Д.А.: Обычно у любого горнолыжника с собой есть рация и навигаторы. В этом случае, если эти приборы работают и вы не потеряли сознание, это оптимально. Опять же, с этим отелем, например, людей завалило, они в каких-то помещениях находятся. Если отель не снесло, не раздавило досками, камнями, то, конечно, можно связаться с внешним миром и постараться найти укрытие. В самом отеле самая большая опасность не снег, а обрушение конструкции. То есть тут, как и в случае с землетрясением, нужно найти какое-то наиболее защищенное, наиболее прочное место.

— Например, подвальное помещение?

Д.А.: Подвальное помещение защищенное, хорошо закрытое. Единственный минус - там ограниченное количество воздуха. То есть надо надеяться на то, что вас найдут спасатели.

В лавине два самых опасных момента. Первый - это если вас погребет снег, вы задохнетесь. И второй - лавина загребает, помимо снега, кучу деревьев, камней и т. д. Таким образом, в лавине можно получить серьезные травмы. И от этого уберечься очень сложно.

— За деревом нельзя спрятаться?

Д.А.: Скорее всего, дерево лавина снесет. Когда лавина сходит, все деревья "причесаны". Дальше, когда вас захватила лавина, постарайтесь закрыть лицо руками, одеждой. Потому что снег очень мелкий, пылеобразный, он забивает все: нос, рот, — что тоже способствует удушению. Поэтому той же курткой можно пытаться закрыть лицо, чтобы оставить воздух, чтобы было чем дышать, чтобы рот и нос были свободны.

— Если уже засыпан снегом, то как определить где верх, а где низ, куда копать, чтобы выбраться?

Д.А.: Определить, где верх, где низ, просто: сплюньте, посмотрите, куда слюна потечет, тогда станет понятно, где верх, где низ.

— У кого больше шансов выжить - у тех, кто на горе, или под горой, или на открытом пространстве?

Д.А.: На горе у лавины большая скорость. То есть там опасность попадания в лавину очень серьезная. Она вас потащит до самого низа. Под горой шансов выжить больше: там масса снега, с одной стороны, больше, но, с другой стороны, скорость движения и разрушительная сила лавины внизу уже меньше.

— Спасателей вызвали постояльцы отеля, которые вроде бы укрылись в машине. Их по какой-то причине не зацепило, как вы это можете объяснить?

Д.А.: Вы можете стоять в пяти метрах от лавины, она мимо пронесется, все снесет, а вас не затронет. Это такой поток снега, как река. На берегу реки вы же стоите, и с вами все в порядке - в горную реку зайдете, вас снесет. Так же и с лавиной. Люди могли оказаться рядом случайно, их лавина не задела, а тех, кто был в десяти метрах, могло задеть.

— Для тех, кто внутри отеля, еще раз рекомендации… Постараться выйти на связь и спуститься в подвал? Только это?

Д.А.: Да, самое главное — иметь запас воздуха. Если в течение трех дней найдут, здесь многие факторы уже не так важны. Опять же, наличие снега - уже источник воды. А без еды люди две недели без проблем могут прожить, без вреда для здоровья. А поиски обычно проходят в течение одного-двух дней.

— Сергей, вы тот самый альпинист, который выжил в лавине. Кроме совета по возможности закрыть лицо, чтобы не задохнуться, еще что-то вы сможете порекомендовать нашим читателям?

Сергей Ефимов: Если глубоко закопан и понимаешь, что самому не откопаться, надо постараться не нервничать, чтобы дышать более экономично, и ждать помощи. Больше ничего тут не сделаешь.

— Вы были в сознании и помните, что вы делали, когда были внутри лавины? Как это было?

С.Е.: У меня была совсем другая лавина, не та, которая отели накрывает. У меня была снежная каша, как у нас на улице зимой бывает. Типа река была, я в воде такой летел кувырком, потому что очень крутой склон был. Поэтому я ничего не делал, лишь бы долететь.

— Вас сразу нашли? Вы подавали какой-то GPS-сигнал? Вам пришлось откапываться?

С.Е.: GPS-маячками обычно горнолыжники оснащены. У нас было техническое схождение, у меня не было маячка. Я был наверху лавины, а не закопан лавиной, и у меня рация была. Я по рации сразу связался с лагерем, ко мне часа через полтора спустились люди, которые были со мной в группе. То есть ко мне часа через полтора помощь подошла уже.

— Сколько у человека есть в запасе времени под снегом?

С.Е.: Если руки и ноги зажаты, он ими просто шевелить не сможет. Я думаю, тогда немного, минут двадцать максимум.

К публикации подготовила Алла Пустова

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