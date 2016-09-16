Что надо знать, садясь в самолет

Как выбрать авиакомпанию

Вопросы качества и безопасности авиаперелетов для россиян становятся особенно актуальными. Какими критериями руководствоваться при выборе "воздушного извозчика", чтобы не ошибиться? Об этом Pravda. Ru рассказал Сергей Ерыкалов, преподаватель бизнес-авиашкол, в прошлом директор по зарубежным продажам "Аэрофлота" с многолетней практикой и профессиональный авиатор.

— Зависит ли от авиапассажира вообще выбор услуг, сервиса? Или же меня просто сажают в кресло, везут куда-то, и остается лишь положиться на милость Божью?

— Для начала вы определяете, какая авиакомпания вас могла бы перевезти в ту или иную точку — не важно, по работе или для целей отдыха, туризма. Вы имеете выбор на сегодняшний день. По ряду направлений летает больше чем два-три перевозчика как внутри Российской Федерации, так и на международных маршрутах, за редким исключением.

Хотите лететь регулярным чартерным рейсом крупной авиакомпании или маленькой? Во всех случаях есть плюсы и минусы. Крупные авиакомпании имеют, как правило, большую историю, большое количество маршрутов, большой парк. Это позволяет им соблюдать высокую регулярность в случае, например, отмены рейса. Чем меньше компания, тем выше вероятность задержек по техническим причинам.

На сегодняшний день авиаперевозчиков под лупой рассматривают крупные рейтинговые агентства. Авиакомпании проходят всевозможные аудиты, проверки скрытыми пассажирами. Обзоры по рейтингу популярности крупнейших российских и зарубежных перевозчиков, оценки клиентов, которые рекомендуют либо не рекомендуют данные авиакомпании, легко найти в том же интернете. Поэтому у вас всегда есть возможность посмотреть, какой вид услуги предоставляет тот или иной перевозчик, с каким качеством.

Крупнейшие перевозчики, первая тройка в Российской Федерации, имеют молодой, крепкий, новый флот. Следствием является высокий уровень безопасности, который обеспечивается именно по признакам соответствия этим требованиям самого самолета, минимизация возможности отказов и прочее, включая чистоту внутри салона самолета как дополнительный бонус к вашим требованиям.

Если компания меньше, слабее, она имеет флот более старый — 10, 15, 20 лет. Вы сразу это видите, оказавшись на борту транспортного средства. Выбор за вами. Следующий шаг — это ваше желание и возможность тем или иным образом получить услугу, купить перевозку.

На сегодняшний день популярны два сценария приобретения билетов. Прямая продажа — купить на сайте авиакомпании либо в ее офисе. И второй вариант — через агента-посредника: вам все рассказывают, упаковывают вашу перевозку в тот или иной тариф в виде билета, но при этом вы должны быть готовы к некоторой переплате, комиссионным за услуги агента.

— А вы сами обычно как делаете?

— Если это комплексная услуга, например, пакетная (гостиница, отпуск, гостиница, трансфер), есть смысл брать перевозку в пакете. Здесь большая разница в цене, очень большой дисконт, как за оптовую закупку комплекса. Поэтому стоит заказать вместе с билетом, скажем, наземные услуги через агентство. Если я просто лечу и дальше сам определяю свою программу, то стараюсь покупать билет через интернет на сайте авиакомпании.

Тут точно понимаешь, что компания предлагает, есть возможность использовать промоакции, так называемые, скидочные тарифы, сразу же увидеть всю спецификацию, правила применения тарифа, что является очень важным. Приобретая авиабилет, сразу же выясняйте для себя слабые и сильные стороны этого проездного документа.

Есть билеты с ограниченными возможностями. Например, вы не сможете вернуть билет, сдать его, не сможете изменить маршрут, дату вылета. В общем, авиакомпанией жестко определены правила перевозки. Или же вы обладаете годовым билетом. По цене он, конечно, почти равен стоимости бизнес-класса, но с ним возможно сделать все, что хотите: в последний момент сдать, бесконечное количество раз менять дату вылета, хоть трижды за день.

— Если сравнивать авиакомпании наши крупнейшие, "Аэрофлот" и S7, например, где лучше, с точки зрения бронирования, обслуживания, решения кризисных ситуаций?

— Технологии применяются одинаковые. Вопрос в том, насколько квалифицирован персонал и какая ставится перед ним задача руководством, владельцами компании. Обычно служащие в крупных компаниях, в основном, хорошо обучены и профессиональны. Например, в "Аэрофлоте" была задержка рейса на 150 человек, но не поступило ни одной жалобы. Всегда можно найти инструменты, что предложить пассажиру взамен, различные компенсационные программы.

Для оценки качества работы авиаперевозчика достаточно обратиться к судебной практике. Если пассажиры много судятся с компанией, значит, что-то не так. Скажем, неправильно обслужили несколько пассажиров-колясочников - история в аэропорту "Домодедово" с одной из перечисленных выше авиакомпаний. Другие ситуации в базовых аэропортах с другой компанией. Судебная практика — это один из показателей неудовлетворительных действий перевозчика.

— Существует миф о "черном списке" пассажиров, которые никогда не получат возможности полететь самолетом ни одной авиакомпании мира. Такое, действительно, возможно?

— На самом деле, слава Богу, что у нас появилась практика составления списков людей, которые себя неадекватно вели, на которых были жалобы какие-то высказаны со стороны перевозчика. Формирование таких списков осуществляется, авиакомпании ими обмениваются. Я думаю, такая информация есть, скорее всего, и у страховых компаний.

Организация и выполнение полета — ситуация, по большому счету, экстремальная. Мне лично приходилось вынужденно прерывать полет, возвращать самолет и сдавать дебошира в полицию. И никаких претензий не было, хотя рейс задерживался, ни один пассажир на меня не пожаловался.

Это лучше, чем допустить драку на борту, если человек перебрал или какие-то у него психологические проблемы. Люди, которые позволяют себе поведение вразрез с требованиями безопасности перевозки и выполнения полетов, рискуют не только личным здоровьем, но и всех, кто оказался с ними на борту, к несчастью.

Беседовал Александр Артамонов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев