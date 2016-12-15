Ни хвоста вам, ни чешуи!

Волга-Матушка. Температура около нуля градусов. Над лунками сгорбились рыбаки. Вдруг треск, и сквозь подтаявший лед проваливается один, а то и несколько любителей подводного лова. Вылезут, обсохнут и снова идут рыбачить. Кое-кто тонет. Счастливчиков штрафуют за несанкционированный выход на лед. Иногда по десять раз за сезон. Полиция разгоняет, но спустя полчаса мужики опять вглядываются вглубь зимних вод. Что так тянет на рыбалку, что даже жизнь не дорога?

Рыбинск. Берег Волги

Анекдоты про ушедшего на рыбалку мужа сочиняют похотливые прелюбодеи и трезвенники-язвенники. Им даже не пожелаешь, как своему собрату-рыбаку, ни хвоста вам, ни чешуи! Настоящий рыбак понимает, что рыбалка — это не выпивка с мужиками на лоне природы, не бытовое пьянство на пленэре и даже не бегство от постылой второй половинки. Рыбалка — состояние души. Именно она заставляет вскакивать в выходной день ни свет ни заря и бежать за сотни верст от родного дома порой в зимнюю стужу.

Собеседник "Правды.Ру" Семен Шадрин, соучредитель журнала "Рыбачьте с нами", призер Первого чемпионата России по спиннингу в 2000 году, не только знает толк в рыбалке, но и разбирается в психологии рыбака: "Это очень сильное увлечение, но тут можно подвести и философскую базу. Первое — это единение с природой. Второе - человек на рыбалке отрекается от всех своих проблем. Голова становится светлой, чистой. Человек успокаивается, а если он поймал рыбу — это вообще восторг. Поднимается настроение. Обычно после таких выездов на рыбалку ощущение хорошо отдохнувшего человека. Это очень большая физическая нагрузка: надо пройти большие расстояния, чтобы найти рыбу, потом пробурить огромное количество лунок. Это уже довольно серьезные физические затраты, а физическая нагрузка очень положительно влияет на любой организм".

Семен Шадрин, чей личный рекорд — рыбка весом 23 килограмма, выловленная в притоке Енисея, полагает, что местные жители рыбачат для пропитания, а приезжие, "городские рыбаки, в основном, ради самого процесса".

"Рыбалка — это как компьютерная игра, там надо достичь определенного уровня, потом повысить его, — говорит Семен Шадрин. — И так постепенно до бесконечности. Как аркада. И каждое повышение уровня доставляет определенное моральное удовлетворение. Ты научился сначала этому, потом поднялся еще на ступень выше и т.д. Это в принципе бесконечная вещь. И снасти, и виды рыбалки — это нескончаемый поток таких вещей".

Периодически из новостей мы узнаем, что в таком-то месте столько-то рыбаков угодили под лед, поскольку не вняли предостережениям об опасностях из-за подтаявшего льда. Насколько часто происходят такие случаи? И почему некоторые из торопыг столь неторопливы, что не дожидаются, когда встанет лед. И гибнут.

"Да, самые нетерпеливые, к сожалению, гибнут. Они забывают об опасности. Лед очень опасен. На Волге тем более, потому что там очень много промоин, а не все это знают. Кажется, вроде крепкий, а пройдешь метров пятьдесят — и там окажется очень тонкий лед", — сокрушается бывший призер по спиннингу.

Сотрудники МЧС или полиции проводят рейды по водоемам, но, похоже, наскоками, да и то - не везде. "На Москве-реке видел, — вспоминает Семен Шадрин. — На воздушной подушке подъезжали, предупреждали и давали какие-то листовки. На Волге этого не видел. Здесь специально ходили ледоколы, которые самые опасные участки объезжали и ломали лед, чтобы люди дальше за границу не заходили. Это, видимо, действенно. Я видел: пока не ударят сильные морозы, на эту опасную территорию рыбаки не ходят".

Кроме того, как утверждает собеседник "Правды.Ру", "основная масса рыбаков, в принципе, очень дисциплинированна, она никогда рисковать не будет. Что касается, например, Волги, здесь редко встретишь, чтобы человек один пошел ловить. Он обязательно идет с компанией. По крайней мере, среди своих знакомых здесь, на Волге, я не знаю тех, кто ходил бы один". Семен Шадрин сказал, что, как правило, волжские рыбаки всегда берут с собой специальные приспособления. Простейшее из таких приспособлений — весьма прочная веревка.

Зимнюю рыбалку у нас можно сравнить разве что с нашим скандинавским соседом. В этой стране, по словам Семена Шадрина, который рыбачил в Финляндии зимой, действуют очень строгие правила: "Там есть календарь рыбака, там передается информация о толщине льда".

Семен Шадрин поделился с читателями "Правды.Ру" своими наблюдениями за иностранными любителями зимнего лова, которые на практике не отличаются в лучшую сторону от отечественных: "Считается, что только у нас рыбаки не соблюдают некоторые правила. Например, если ты ловишь, они к тебе подойдут поближе и начинают тоже пилить лунку. В Финляндии я видел то же самое. Финны, увидев, что вы поймали рыбу, в пяти-десяти метрах тоже начинают пилить лунку".

Говоря о том, что рыбакам необходима поддержка государства и что нужно создавать условия для зимней рыбалки, наш собеседник отметил следующее: "Думаю, что обязательно нужен надзор. Я глубоко уверен, что должны быть, как в любой европейской стране, взносы. Члены добровольного общества должны вносить определенные взносы, и эти деньги должны идти на борьбу с браконьерством и на восстановление рыбных запасов. Я знаю, что общая масса рыбаков категорически против этого. Даже был момент, что Путин вмешался в этот вопрос, когда хотели сделать платную рыбалку по всем водоемам. Но вопрос не о платной рыбалке, а о том, чтобы рыбаки участвовали не только в вылове рыбы, но и в восстановлении запасов и охране природы".

После короткого рассказа о том, как цивилизовано поступают с ловом рыбы в Германии, Семен Шадрин посетовал на российскую терпимость к хищническому истреблению природных запасов родной страны: "Поезжайте по Ленинградскому шоссе. Въезжая в Завидово, вы увидите, что через каждые сто метров стоит будка, где написано: "Продаем любую рыбу". Это и есть браконьеры. У них есть даже точки реализации. Надо наводить порядок. Это в интересах каждого рыбака".