Маленькое черное платье... Можно заменить?

По одежке встречают, а провожают по уму. Сколько раз в жизни мы слышали эту поговорку? Так как же создать свой неповторимый образ в будни и произвести фурор в новогоднюю ночь? Что, наконец, делать с извечной женской проблемой: шкаф забит битком, а одеть нечего? Об этом корреспондент Pravda.Ru узнала у имиджмейкера и психолога Евы Емельяновой.

Леди Гага и Тейлор Кинни. Фото: Fotodom.ru/Rex Features

— Большинство из нас, и мужчины, и женщины, хотят хорошо выглядеть, нравиться окружающим. Но, к сожалению, далеко не все знают, как это сделать, как преобразить себя. С чего же начать?

— Внешнему виду нужно обязательно уделять внимание и продумывать его. И опираться нужно на две составляющие. Первое — это, конечно, внешние качества. Нужно подойти к зеркалу и посмотреть на себя в зеркало. Саму себя не обманывать, но и не скатываться в самокритику.

Второе — это психология. Я порой больше склоняюсь в сторону психологии, когда подбираю образ для женщины или для мужчины. Потому что не всегда подходят цвета, которые рекомендованы из палитры, или какие-то стилевые направления, которые рекомендованы согласно физическим данным. Они вступают в противоборство с характером, и человек не может это носить.

Плюс к этому, не забываем цели, подо что мы подбираем гардероб. Кому-то нужен дресс-код, кому-то нужно продвигаться по служебной лестнице, кому-то надо строить свою личную жизнь, а кому-то надо просто чего-то новенького в жизни. Соответственно, гардеробы подбираются разные.

— Мне еще очень нравится фраза: "У нас нет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление".

— Я все время говорю: "Смена имиджа — тот самый второй шанс произвести первое впечатление". Потому что порой одежда, цвет волос, прическа настолько меняют человека, что его не узнают. Знакомые, может быть, даже родные проходят мимо и не узнают человека.

Это особенно видно у женщин, потому что у женщин удовлетворение своим внешним видом напрямую связано с самооценкой. Если мы себе нравимся, у нас птицы поют, несмотря на температуру за окном. Если мы себе не нравимся, это беда. У мужчин нет такой прямой зависимости, поэтому они немного легче относятся к внешнему виду. А для женщин это очень важно.

— Можно ли рассмотреть основные типажи женщин и сказать, что кому идет, ориентируясь на фигуру, на тип лица?

— Очень тяжело говорить, не видя перед собой человека, потому что поставьте 15 женщин 46-го размера, и это будут совершенно разные женщины, и рекомендации им будут совершенно разные.

Но тем не менее есть два правила. Первое — гармония, то есть если низкий рост, не нужны большие аксессуары, и наоборот. Причем здесь дело не только в аксессуарах, важен и принт ткани, и вязка, и макияж, и прическа.

С другой стороны, гармония есть не только в размерах, но и в форме лица. Если у вас округлые черты лица, то есть круглые глазки, кругленький носик, пухлые губки, то не стоит подбирать резкие принты, агрессивные, с углами, даже клетку надо будет подбирать более мягкую, либо, возможно, более ассиметричную, чем классическая клетка. И наоборот, если острые черты лица, то, например, круглый вырез горловины не подойдет.

Поэтому с одной стороны — гармония, с другой стороны — уверенность. Если сомневаетесь, лучше взять нейтральные цвета, тем более что существуют универсальные цвета, которые идут всем: это серый, бежевый, темно-синий. Возможно, можно поиграть со светло-голубым. Но там уже надо смотреть на колорит внешности и на общую температуру.

Это цвета, которые подчеркивают вашу красоту, особенно серый. Очень люблю этот цвет, потому что он выводит хозяйку на первый план. Серый прекрасен тем, что он работает фоном. А акценты и характер отлично передаются аксессуарами. Имея в гардеробе одно-единственное серое нейтральное платье, можно создать огромное количество образов, просто меняя аксессуары. Согласитесь, поменять аксессуарный ряд или сменить гардероб — это совершенно разные вещи.

— Я думаю, каждая женщина слышала о том, что в гардеробе обязательно должно быть маленькое черное платье. Эта тенденция не сменилась?

— Это вообще, как мне кажется, маркетинговый ход по продаже маленьких черных платьев. Потому что в нашей полосе черный цвет, классический черный, очень мало кому идет. Черный цвет очень здорово добавляет возраст, очень здорово выводит недостатки лица на первый план.

Поэтому если в вашем гардеробе нет черного платья, то не надо быстро бежать его покупать. Если есть, то не надо его выбрасывать. Его можно смягчить и продолжать носить дальше.

— Есть одна проблема, знакомая нашим женщинам: полный шкаф, а надеть нечего. Что же делать? Может, стоит кому-то отдать, подарить, выбросить все свои вещи и обновить полностью гардероб или все-таки есть шанс дать своим вещам вторую жизнь?

— Выбрасывать вещи не стоит сейчас. Нужно провести анализ гардероба. Начать с простого правила, у меня всегда оно действует. Когда открывается шкаф, выкладываются все вещи, и первое, что вы откладываете в сторону, - это вещи, которые не носились два сезона. Вот сейчас зима, значит, вещи, которые вы не носили две зимы, вы откладываете в сторону для того, чтобы они не занимали место в вашем шкафу, потому что вы их не наденете.

Затем мы откладываем в сторону все, что не подходит по размеру. Не надо в гардеробе держать вещи из разряда: "Вот я сейчас постройнею - и вот тогда…" Вы сначала постройнейте, потом разберемся уже с гардеробом. Чаще всего это вещи, которые висят мертвым грузом, и никогда они больше не наденутся.

Особенно это касается женщин, которые недавно родили. Там ситуация еще интересней. Там не только лишний вес, там иное расположение костей, поэтому вполне вероятно, что даже если вы вернетесь в свой размер до беременности, вы не сможете надеть обтягивающие брюки, обтягивающие юбки, потому что тазовые кости расположены совершенно по-другому. Это вторые вещи, которые нужно отложить в сторону.

А дальше уже начинаем анализировать себя, свой характер. Если вдруг в каком-то полете, на отдыхе или, опять же, во время беременности, потому что во время беременности женщины меняются противоположно, вы купили эту прекрасную розовую кофточку в рюшах и в горошек, а всю жизнь вы носите черное и темно-синее, к примеру, откладывайте кофточку, вряд ли вы ее будете носить.

И таким образом гардероб уменьшится примерно вполовину. Плюс, мы убираем все летние вещи, оставляем только зимние и сезонные.

А дальше уже нужно искать дополнительную информацию, ее в интернете достаточное количество, для того чтобы определить свой цветотип именно по сезонам и поиграть хотя бы с цветами. То есть есть какие-то цвета, которые категорически не подходят к определенному цветотипу. Уберите их, подарите подруге на Новый год. Либо сфотографируйте все это и продайте где-то в интернете. Очень замечательно пополните семейный бюджет для того, чтобы вновь обновить свой гардероб и опять столкнуться с проблемой.

— Хотелось бы вспомнить о женщинах старшего возраста. Во всех наших сказках и в современных деревнях женщина старшего возраста носит платочек, скромное платьице. Но далеко не все современные женщины ассоциируют себя с таким внешним видом, а многие вообще для себя не приемлют такой стиль. Так как же в возрасте за пятьдесят-шестьдесят выглядеть эффектно, но при этом не быть смешной?

— Сейчас вопрос границы, когда заканчивается молодость, очень сдвинут. Даже в официальном докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном летом, признали, что молодость — это до 40 лет. То есть до 40 лет вас считает молодым даже медицинская организация. Соответственно, все сдвигается.

Сейчас зрелость начинается с 60 лет. Женщина в 60 лет сейчас чувствует себя совершенно иначе, нежели женщина 60 лет буквально десять лет назад. И модные дома разворачиваются, наконец, лицом к женщинам, которые вышли из школьного возраста, и начинают создавать специальные коллекции.

Можно осматривать такие коллекции, считывать идеи с коллекций. Не надо их брать и копировать, но посмотрите, что предлагают, примерьте это на себя и сделайте свой выбор, создайте свой образ в зависимости от той жизни, которую вы ведете. Потому что есть прекрасные женщины старше 50 лет, которым и телосложение, и внешность, и характер позволяют носить юбки на ладонь выше колена.

— Новогодняя ночь не за горами. Все готовятся, все думают, в чем пойти на новогодний вечер. Стоит ли ориентироваться на символ наступающего года, или нужно ориентироваться на нечто иное?

— Ориентироваться нужно на разумность, на собственную внешность и на место, где вы будете встречать Новый год. Это опять к вопросу аксессуаров. Не обязательно идти покупать новое платье. Если ориентироваться на петуха, то ваш новогодний наряд может перейти в разряд гротеска, потому что фиолетовый, красный, перья, блестящий идут далеко не всем.

Поэтому для выбора новогоднего костюма я бы порекомендовала три правила. Первое, конечно, этот костюм должен вас украшать. Если вам не идет гламурный блестящий красный, не надо его одевать, несмотря на точто весь интернет призывает вас именно к этому. Ровно как и фиолетовый.

Далее, это удобство. Представляете, целая новогодняя ночь! А будет ли вам удобно на 12-сантиметровой шпильке всю новогоднюю ночь прыгать? Будет удобно — отлично. Не будет удобно — значит, нужно изначально подбирать костюм таким образом, чтобы вы чувствовали себя совершенно спокойно и расковано, а не искали, где бы присесть, потому что ноги уже больше не могут.

И третье правило — это уместность. Потому что костюм в ночном клубе, костюм в ресторане, костюм в новогоднем загородном доме — это совершенно три разные вещи. Я уж не говорю о квартирнике, о сборище с подружками и т.д. Поэтому уместность даже первостепенна. Ориентируйтесь на то место, где вы будете встречать Новый год, а не на то, что нам советует восточный календарь.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовила Мария Сныткова