Астролог: Войны традиционно заканчиваются в год Петуха

Сегодня россияне отмечают Старый Новый год, немного странный праздник, появившийся после того, как в 1918 году Россия перешла с юлианского календаря на григорианский. Недавно в гостях у Pravda.Ru побывал астролог Павсекакий Богданов, который принес нам новости от звезд. По его словам, год Петуха несет обновление, потому как, если крикнул петух — заканчиваются войны, экономические санкции и прочие беды. Ведь с криком петуха уходит вся нечисть.

Фото: Архив Pravda.Ru

— А это не страшно, что Петух огненный?

— Огненный — это уже цвет, другой совершенно момент. 1945-й был годом Петуха. Мы все надеемся, что в 2017 году Петух закончит необъявленную третью мировую войну. В натальных картах такие моменты прослеживаются. Фактическое наступление года Петуха от 1 января немножечко подальше, но вместе с тем для нас всех Новый год начинается с 1 января и наступает обновление.

— Действительно, заключено мирное соглашение по Сирии…

— Да, тут можно проводить аналогию со Второй мировой войной, когда уже в 1944 году начались, скажем так, переговорные процессы. Война-то идет на самом деле. Две сверхдержавы не воюют, но люди все равно гибнут. Гибнут люди в Европе, гибнут люди в Сирии, гибнут простые люди от терроризма, который эта война насаждает. Плюс еще страшная информационная война. Но войны традиционно заканчиваются в год Петуха.

Если посмотреть натальную карту Российской Федерации, то идет процесс укрепления рубля. В 2017 году мы увидим с вами курс доллара в районе 50 рублей. Будут моменты, что он обратно вернется к 67 рублям, но вместе с тем, если 2014-й и 2015-й — годы падения, а 2016-й — это стабильность в яме, то 2017-й даст где-то процентов 20-30 небольшого подъема.

Натальная карта говорит, что после 2017 года начнется подъем. Поживем, конечно, увидим, но на следующий год прогноз очень неплохой на урожай: не будет жары, засухи. На следующий год, судя по натальной карте, не будет в России объявляться траур. Довольно положительный год, в который мы заходим с положительными эмоциями. А 2016 год — это год тяжелый, год високосный, год нес очень много негатива в себе. Следующий год — год действий.

— Чего следует опасаться в 2017? Чего лучше не делать?

— Самое главное в 2017 году не сидеть на ровном месте — это опаснее всего. Петух любит резкие четкие действия. Хотите менять работу — не ждите конца года. Есть какие-то планы — идите, стучите, открывайте двери. Год к этому благоволит.

Год очень сильно будет придавливать людей, которые боятся чего-то делать. Петух этого не любит. Петух любит, когда человек открывает двери. В первую очередь займитесь в год Петуха хроническими заболеваниями. Действительно, судя по натальной карте, судя по расположению звезд на небосклоне, у людей, которые займутся здоровьем, а именно хроническими заболеваниями в 2017 году, есть большая вероятность избавиться от них. Наступающий год очень сильно любит риски. Если есть возможность во что-то вложиться, во что-то инвестировать, то это нужно делать. И самое главное, этот год любит запасливых людей. Поэтому нужно запасаться тем, что каждому необходимо.

— Мы сейчас говорим про восточный год, а если поговорить о европейских знаках Зодиака?

— Мы сейчас поговорим, конечно, о знаках Зодиака, но самый главный вопрос 2017 года: что происходит с 13-м знаком?

Что случилось, откуда 13-й знак? Все стали подзабывать американскую компанию NASA, и как раскрутиться на любви к гороскопам? Тут многомиллиардные бюджеты: падают корабли, чего-то куда-то не долетает. А как привлечь к себе внимание? Действительно, знак "Змееносец" есть. Действительно за 4-5 лет прибавляются доли секунд, но от более или менее научного обоснования гороскопа тут далеко. Если все начать перестраивать, то традиционные, фундаментальные вещи в астрологии просто рушатся. На ближайшие где-то порядка 100 тысяч лет менять 12 знаков Зодиака — это полный абсурд.

Больше всего в 2017 году в финансах повезет Ракам, Рыбам и Водолею. Личной жизнью должен заниматься Стрелец. Дева и Овен — здоровьем. Есть риски в плане здоровья у Скорпионов. Возможны техногенные аварии. Стоит оградить себя от новых знакомств Львам и Весам. Это, скажем, критические моменты.

Что такое гороскоп? Это штучный продукт. Давайте посмотрим, сколько на планете жителей. Допустим, 7 миллиардов. А знаков Зодиака — всего 12.

— Нот семь, однако музыка играет.

— Я понимаю, но есть такой очень важный момент: сегодня у одних Весов, допустим, умерла мама, а у другого народилось трое детей. И гороскоп — это индивидуальный продукт, составленный по дате рождения, времени рождения вплоть до минут и по месту рождения, потому как есть отклонение от Гринвича, и возможна даже замена знака Зодиака у людей, родившихся в один и тот же день. Когда мы подходим к гороскопу в средствах массовой информации, то к нему нужно относиться, как к статистике.

Мы с вами никогда в жизни не откроем гороскоп, где будет написано, что у вас сегодня произойдет авария. Это такой продукт, который говорит тебе: у тебя сегодня повышение по работе — вперед, пошел! И это действительно работает! Все зависит от человека, поэтому если говорить сейчас, если я сейчас скажу, что возможны проблемы со здоровьем у определенного знака Зодиака, это не говорит, что это будет так на самом деле, но в процентном соотношении у большинства представителей данного знака действительно возможны такие проблемы.

— 100 процентов гарантии не дает никакой гороскоп.

— Если мой коллега-астролог или еще кто-то скажет: "Я могу предвидеть будущее на 100 процентов", я первый человек, который к нему придет, упадет в ноги и назовет его Господом. Я первый, кто это сделает. Если астролог составил вашу натальную карту и выдал вам будущее, прошлое и настоящее, оно должно совпадать от 50 до 70 процентов.

У людей со сверхинтуицией, со способностью расшифровывать натальные карты, должно совпадать от 50 до 70 процентов. Можно сказать, что 80 процентов любых процессов на Земле предопределены кем-то там сверху. Остальные 20 даются нам с вами. Если мы с вами в гороскопе прочитали, что сегодня день плохой, но мы берем себя в руки и перестраиваем это, это называется влияние на судьбу. Оно дается на 20 процентов, эти 20 способны поменять 80. Но тут же другая статистика: порядка 75 процентов людей плывут по течению и ничего не хотят делать. Абсолютно ничего. Они надеются на Всевышнего, на астрологов и ничего не делают собственными руками. Мой совет таков:

Овен, в 2017 году не ожидайте больших перемен в финансовой и деловой сферах, однако уделите большее внимание своим семейным отношениям. Вероятнее всего, что первую половину года вас ожидают сильные распри с возлюбленными и близкими. О чем это говорит? О том, что это тот самый случай, когда Овен должен плыть по течению и ничего абсолютно не делать. Бывает и такое.

Телец, в вашу жизнь год принесет череду возможностей, с помощью которых вы сможете воплотить свои идеи и мечты. Полагайтесь на чувства и не отвергайте поддержку друзей. Они способствуют вашей самореализации.

Близнецы выудят немало обид из своей жизни, если будут постоянно оглядываться на прошлое. Позвольте году Красного Петуха стать новой чистой страницей в вашей истории. Так же стоит ожидать значительных перемен в работе, рассчитанных на вторую половину года. Вторая половина года — стоит что-то делать в работе для того, чтобы иметь финансовую выгоду или чувствовать себя комфортно, потому как очень много людей, работая, не чувствуют удовлетворения от своей жизни. Для них каждый день — день сурка. Настал период что-то делать.

Рак. Всем представителям данного знака предстоит выдержать в следующем году немало переживаний и невзгод. Но не стоит доводить все до абсурда. Только четкий анализ и расстановка приоритетов спасут ситуацию. Рак весь год будет сидеть, как на пороховой бочке, искать каких-то острых ощущений.

На Льва год Огненного Петуха окажет несомненное влияние на всю деловую и экономическую жизнь представителей этого знака. Будьте бдительны в отношении ваших финансов и с осторожностью выкладывайтесь в подозрительные дела.

Девы, обратитесь к себе и своим переживаниям — они слишком долго тянут вас вниз. Рассмотрите каждый аспект своей жизни и выделите для себя важные направления в жизни, вычеркнув лишнее. Ну, тот самый случай, когда стоит все-таки взвесить, что сделать в следующем году.

Весы. Крупные перемены ожидают тех, кто к ним стремится. Приложите больше усилий к своим начинаниям и не ждите помощи от других. Год Огненного Петуха даст вам все возможности для реализации.

Скорпион, первая половина года пройдет в целом без происшествий и значимых событий. Во второй же половине года вам придется больше внимания уделить своей работе, иначе вас могут ожидать неприятные последствия, такие как увольнение или понижение в должности.

Стрелец, отнеситесь с большим вниманием к своему умственному и культурному развитию. Не стоит заниматься не своим делом, не стоит начинать какие-то новые процессы в плане финансовых вложений. Есть большая вероятность наткнуться на мошенников. Если есть деньги, то лучше всего из придержите. Это год не благоволит данному знаку вкладываться в какие-то финансовые процессы.

Козерогов ожидает крайне нестабильное положение в семье, которое вы можете решить лишь во второй половине 2017 года. Краски в вашу жизнь могут принести новые отношения или новые знакомства.

Насыщенный год ожидает Водолеев. Череда событий, начатых еще в 2016 году, последует за вами. Не стойте на месте и старайтесь получить больше выгоды от каждого момента вашей жизни. Стоит уделить свое внимание родителям.

Рыбы. Нетипичная для вас смена настроения будет ожидать в начале года Петуха. Обратите данное веяние в положительную сторону и постарайтесь не наломать дров. В особенности это касается тех представителей знаков, кому предстоит сделать серьезный выбор.

— Вы работаете и с земными нашими "звездами" — звездами эстрады. Есть что-нибудь любопытное?

— Это люди, которые стараются не жить по гороскопу. Все наши селебрити, все наши звезды живут лишь для того, чтобы поджечь к себе интерес — разводы, браки, сходы, драки и тому подобное. Допустим, у нас на 2017 год ожидается потеря двух очень влиятельных и известных людей в сфере отечественной эстрады. Даже такие заядлые холостяки, как Билан и Лазарев объявят что-то о личных отношениях. 2017 год принесет какое-то пополнение в семью Киркоровых. 2017 год Николаю Баскову принесет какое-то публичное личное счастье. Короче, все будет делаться для того, чтобы вы обязательно не переключались с этого канала, потому как будет делаться все возможное, чтобы вы обязательно купили билет на последнее шоу.

Всем людям хочется пожелать одного — здоровья, мира, согласия. И пусть у вас будет все хорошо, несмотря ни на какие прогнозы. Уж я-то это знаю точно. С 2017 годом, друзья!