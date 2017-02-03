Аркадий Инин о ненависти к селфи и благодарности Трампу

﻿Писатель и кинодраматург Аркадий Инин недавно был потрясен, пересмотрев собственный фильм. Комедия, которую снимали в 1990 году, теперь выглядит совершенно невероятно. Кто же знал тогда, что башни-близнецы рухнут, Крым вернется в Россию, а Дональд Трамп, давший разрешение на съемки в своем казино фильма про шпионов, окажется президентом США?

Аркадий Инин. Фото: Архив Pravda.Ru

О Дональде Трампе

— По вашему сценарию был снят фильм "На Дерибасовской хорошая погода".

— Да, с Гайдаем. Что-то, наверное, там, в горних сферах, нас направляло. В последних титрах этой картины, снятой в 1990 году, выражена благодарность Дональду Трампу за помощь в ее создании. Мы снимали в казино "Тадж-Махал", оно принадлежало Трампу. Мы сто раз бывали в этом "Трамп Тауэре", и он дал разрешение на съемки.

— Это к теме о влиянии России на нынешнего 45-го президента США. Там же и о разведке речь шла тоже.

— Было дело. Недавно сидел вечером под Старый Новый год. По ТВЦ шла эта картина, и вдруг мы увидели башни, в которых мы снимали. Мы же снимали в башнях ВТО, которые потом самолеты снесли. Это из печального. А из забавного: Мягков играет там Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева…

— И главаря мафии.

— Когда он играет Хрущева, к нему приходит с черным ухом Миша Кокшенов, который играет бандита. Хрущев спрашивает: "А что ты с черным ухом такой, черноухий?" Он отвечает: "Да разве у наших жлобов что-нибудь допросишься, пришлось у одного негра взять орган для пересадки". Хрущев говорит: "Вот пример международной интернациональной солидарности. Я предлагаю отдать товарищам неграм всесоюзную здравницу Крым". Сегодня это звучит, как вы понимаете, тоже пророчески. Так, что много забавного.

О женщинах

— Когда вы ехали к нам в видеостудию, задерживаясь в московских пробках, то обвинили в них окружающих автоледи.

— Когда меня спросили, скоро ли мы приедем, я ответил, что в зависимости от того, как одна женщина объедет другую.

— В некоторых ваших интервью прослеживается вот такая, как сейчас называют, сексистская тема. Однажды посетовали на "бабское засилье" в нашем кинематографе.

— Ко всему, что я говорю, нельзя относиться серьезно. Вот если пишу статью, тогда продуманно и внятно излагаю то, что реально думаю. А с этими "бабами в кино" на кинофестивале во Владивостоке так получилось. Тысячи людей вокруг, и тут подскакивают какие-то девушки с микрофонами в нос. Я, совершенно ничего не думая, видя, что микрофон в руке у девушки, а не у юноши, говорю, что все от баб, засилье и все такое. Мне потом говорили: "Хорошо, что тебя нет в соцсетях". А у меня правда нет ни Фейсбука, ни Инстраграма, никакого твиттера-шмитера. У меня есть электронная почта, чтобы отправить сценарий, получить сценарий, и браузер, чтобы посмотреть день рождения Карла Маркса.

— Про селфи вы тоже высказывались негативно, шутили?

— Селфи я ненавижу. Это психический какой-то у меня поворот. Мне это отвратительно. Попроси кого-нибудь — тебя снимут. На селфи всегда получается какая-то мерзкая, искаженная картинка.

О Советском Союзе

— Как обстоят дела с фильмами по вашему сценарию?

— Ничего, в отличие от благословенных советских времен. Я повторяю — благословенных, где было все внятно. Я знал, что вот я пишу сценарий для такой-то студии, фильм будет ставить такой-то режиссер или другой. Сейчас я ничего планировать не могу. Слава Богу, есть работа, я пишу сценарии, но когда их запустят, не знаю. У меня есть на 100 процентов оплаченные сценарии. Можно про них, как говорится, и забыть в материальном смысле, но хочется же увидеть результат. Не потому, что какая-то враждебная ситуация, просто телеканалы не знают, как повернется, будет у них реклама, не будет у них реклама…

— Все в коммерцию упирается?

— Да, это не политический и даже не творческий вопрос. Раз они покупают и платят деньги, значит, что с творческой точки зрения их это устраивает. Но когда они найдут деньги на запуск? Причем, я имею дело не с какими-то мелкими студиями, а с главными телеканалами. Более того, там мои товарищи. У меня нет никаких оснований им не доверять. Меня никто, как сейчас говорят, не кидает. Я знаю, что они реально говорят, что нет денег.

Для меня, человека из благословенных советских времен, ситуация совершенно непонятная. Раньше требовался только сценарий. В кино сейчас существует ненавидимое мною слово "проект". Сейчас нет фильма, как впрочем, нет оперы, нет театрального спектакля. Сейчас есть проект.

— Более молодым, наверное, удобнее? Они не ненавидят слово "проект", вжились.

— Да, это им вполне по душе. И не только молодым. Есть и старички, вроде меня, которые как-то шустро перестроились. А я туповатый, наверное, поэтому трудно.

— А книги?

— Книги я выпускаю все время. Принес книгу в издательство — у тебя или берут, или не берут. Туда я не должен прийти с верстальщиком, с художником и т. д. Только отдаю рукопись. И все.

О Клубе веселых и находчивых

— Как складывались ваши отношения с КВН?

— У меня замечательные отношения с КВН. Я принимал в нем участие с 1964 года и абсолютно согласен, что сегодняшний КВН также далек от первого, как небо и земля. Но когда мне говорят, что КВН в 1960-70-х — это было здорово, а сейчас не здорово, я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что настоящий юмор сохранился, может быть, вообще только в одном месте — в КВН! Настоящий, интеллектуальный. Как и всякий юмор, он иногда удачный, иногда не удачный.

— Именно юмор, не сатира?

— И сатиры полно тоже. Раньше это было более интеллектуальное зрелище. Это меньше было похоже на шоу, потому что в те времена вообще не было шоу. Все было на чистой самодеятельности. Сейчас это шоу, но шоу талантливое. На мой взгляд, это лучшие образцы юмора. Есть люди, которые предпочитают "Камеди Клаб", я нет.

— Там много выходцев из бывшего КВН.

— Да, это показывает, что КВН — основной источник юмора на телевидении.

— А вы в какой команде КВН играли?

— Я харьковчанин и был в командах Харьковского политехнического института, харьковского Авиационного института.

— Успехи были у команды?

— Не очень большие.

— Но на телевидении вы были?

— Да, конечно. Проиграли мы Горькому (сейчас Нижний Новгород). Помню, проиграли, и я в первый раз в жизни плакал суровыми мужскими слезами, что мало встречается в жизни. Вот уж лет 50, получается, мы встречаемся с ветеранами той горьковской команды. У них там есть замечательный театральный фестиваль "Веселая коза", я там довольно часто бываю как член жюри.

О китайском аналоге КВН

— В прошлом году Первый канал нашего телевидения и центральное телевидение Китая подготовили КВН с китайскими студентами, изучающими русский язык. Вы были одним из членов жюри?

— Нет. Во-первых, это был не КВН, а конкурс русского языка в Китае, который назывался "Стань первым". С КВН это очень сходно по форме. Соревновались шесть команд из разных городов Китая, из разных университетов, институтов. Я был не членом жюри, а одним из так называемых наставников, которые готовили с ними выступление в форме КВНа. Были еще Миша Ширвиндт, Таня Арно, Анна Павлова, а в жюри входили Андрей Малахов, Таня Веденеева и Татьяна Судец. Ведущим был Дмитрий Дибров. Команда, которую я наставлял, представляла Пекинский университет иностранных языков. Они блистательно говорят по-русски.

— Победили?

— Да. Причем уже во второй раз. Два года назад тоже победила эта же команда. В ней четыре человека — три китайца и один русский студент, который учится в Китае.

— А скетчи вы им писали?

— Нет. Не знаю как другие команды, но меня они встретили уже готовыми вещами. Другое дело, что мы с ними добавляли репризы, переформатировали. Я давал подсказки, потому что у нас первая пародия была на "Поле чудес" с Якубовичем. Вторая — на "Жить здорово!" с Леной Малышевой. Я с ними прекрасно знаком: и с Леной, и с Леней. Я мог что-то подсказать насчет костюмов, интонаций.

— То есть, это была их идея?

— Не просто идея, а уже написанный текст. Другое дело, что мы там процентов 30 поменяли, сократили, добавили что-то, чего они не знают.

— Для этого они должны были смотреть наше телевидение.

— Они всё смотрят. Они абсолютно в теме. Они поют "Москва не сразу строилась"! Я обалдел! Для простоты общения они взяли русские имена. У нас были Лиля, Борис и Диана. А как они пели вдвоем! Лиля и Диана пели русскую народную песню, закрываешь глаза — абсолютно русские девушки поют. И это покорило жюри, конечно. Они знают какие-то прибаутки, Булгакова цитируют, что "москвичей погубил жилищный вопрос".

— Ну, а юмор-то еще сложнее?

— Юмор еще сложнее. Это такой оселок, на котором всё это пробуется. Крайне обаятельные и душевные ребята. Они все не пекинцы, а из разных провинций Китая.

— А как отнеслись к этому герои ваших шуток — Малышева и Якубович?

— Прекрасно! Причем наиболее популярной оказалась Малышева. Она была представлена три раза. В пародии на программу "Жить здорово", и были еще две сольных Малышевых.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!