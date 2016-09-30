"Коррупцию все осуждают, но бороться с ней не хотят"

Коррупция в России: Борьба неизбежна, победа возможна

Коррупция в России давно стала одним из самых доходных и высокоорганизованных, хотя и нелегальных бизнесов с оборотом в несколько миллиардов долларов в год. Наиболее подверженными коррупции считаются местные органы власти, полиция, здравоохранение, образование, крупный бизнес. Растет или падает ее уровень сегодня? Легко ли доказать факт взяточничества? Не опасно ли гражданину сообщать в правоохранительные органы, что у него вымогают деньги? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал заместитель начальника 5-й ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по САО, майор полиции Олег Кузьмин.

Фото: Архив Pravda.Ru

— В законе четко определено, что такое коррупция?

— Этот термин расшифровывается в Федеральном законе о противодействии коррупции. Там это определено следующим образом: "злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды…"

Сама по себе коррупция как явление — все-таки очень широкое понятие. Правоохранительные органы ведут борьбу с коррупцией на своем крае — с уголовно-процессуальных позиций Уголовного кодекса. Но для того, чтобы битва была действительно успешной, противодействовать преступным проявлениям должны все члены гражданского общества.

— Где проходит разграничение между правонарушением и преступлением: за небольшую взятку могут привлечь к административной ответственности, а за большую — посадить?

— В этом году появился новый вид ответственности за взятку, законодательно определено такое понятие как мелкое взяточничество. Ведь пирамида коррупции начинается с множества мелких бытовых взяток — до 10 тысяч рублей.

Соответственно, наказание за него менее строгое. Значимый размер взятки — двадцать 25 рублей. Далее следуют крупные, особо крупные, совершенные организованной группой лиц. Конечно, там уже сроки наказания совершенно другие.

— К ответственности в равной степени привлекаются и взяткополучатель, и взяткодатель?

— Все правильно. Человек, который дает взятку, — такой же преступник, как тот, кто ее получает. Существует также ответственность за посредничество взяточничеству, когда в процессе участвует человек, передающий взятку одного лица — другому.

— Но ведь взятки человек дает не по доброй воле, а находясь в исключительно безвыходной ситуации?

— В законодательстве предусмотрен такой момент. Когда гражданин, под давлением обстоятельств давший взятку, сообщает об этом правоохранительным органам и потом способствует раскрытию совершенного преступления, он освобождается от уголовной ответственности — причем, полностью.

А вот если бы — как ни фантастичен подобный случай — о совершенном преступлении сообщило должностное лицо, получившее взятку, от ответственности оно не освободится.

— На сайте вашего управления размещен призыв к гражданам обращаться за помощью, в том числе, когда провоцируют на взятку. А где чаще всего люди могут столкнуться с подобной опасностью?

— Понятие коррупции гораздо шире, чем просто передача и получение взятки. Сюда входят и такие преступления, как превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями. Даже такие виды уголовных статей, как мошенничество, можно отнести к составу коррупционных преступлений.

Коммерческий подкуп — когда руководитель получает от другого коммерческого лица денежные средства — тоже одно из проявлений коррупции. В настоящее время это зло пронизывает все сферы общественной жизни. Столкнуться с ростками коррупции можно где угодно: даже органам полиции приходится бороться за антикоррупционную чистоту своих рядов.

— Очень часто приходится слышать жалобы на действия ваших коллег от представителей малого бизнеса, которым мешают развиваться бесконечные несанкционированные проверки и вымогательство. Это тоже проявления коррупции?

— Тему "малый бизнес и коррупция" вообще можно выделить как предмет большого отдельного разговора. В средствах массовой информации подобные сюжеты я вижу чуть ли не ежедневно: бизнесменов зажимают проверками, не дают работать, требуют мзду.

Всем пострадавшим от подобных наглых визитов хочется сказать: не молчите! Замучили домогательствами проверяющие из контролирующих органов — без промедления обращайтесь в полицию, явились нечистые на руку парни в погонах — тоже прямиком к нам, в отдел собственной безопасности с жалобой.

Поверьте, после этого никто больше не будет вам делать предложений, от которых невозможно отказаться, а вы будете спокойно, честно, по закону работать. Благоприятные изменения и сейчас уже происходят: снижается уровень мелкой бытовой коррупции, даже в ГИБДД.

Но для того, чтобы явная тенденция к сокращению коррупционных проявлений превратилась в уверенную реальность, у каждого российского гражданина должна быть соответствующая активная позиция. Какое общество мы строим — в таком и жить будем.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев