Правительство США намерено значительно расширить возможности по взлому частных компьютеров, внеся изменения в Правило 41 Федерального закона уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего ведение расследований. По мнению экспертов, изменения позволят получить доступ к данным, изымать их и проводить слежку за пользователями. Это затронет каждого, кто пользуется интернетом во всем мире.
С 1 декабря 2016 года спецслужбы США могут на законных основаниях взломать любого пользователя технологиями защиты личных данных, в частности, Tor и VPN. Для этого будет изменено Правило 41. Законодательное новшество, которое должен одобрить Конгресс, даст право государству получать доступ к данным, изымать их и проводить слежку за пользователями.
По сути, если изменения будут приняты, судебная власть США разрешит взлом любого компьютера, если личные данные защищены. 50 организаций — провайдеры VPN и интернет-компании — объединились, чтобы противостоять возможным поправкам. Письмо протеста уже подписали Google, EFF, Demand Progress, FightForTheFuture, TOR, VPN-провайдер Private Internet Access и др.
Ордеры на получение информации с компьютеров за пределами США будут выдаваться американскими судами в том числе и в тех случаях, если законодательство данной страны не предусматривает таких мер. Свой взгляд о новой американской инициативе изложил Pravda.Ru доктор юридических наук Антон Серго, президент компании "Интернет и право".
— Чем это грозит? И можно ли этому противостоять?
— Пока эта инициатива — чисто американская, поэтому, наверное, можно говорить о том, что россиянам в чистом виде ничем не грозит. С формальной точки зрения норма эта достаточно спорная.
С другой стороны, если пользователь анонимен, то формально нет того лица, чьи права нарушаются. Поэтому здесь можно найти правовую логику и юридическую лазейку.
Что касается россиян, эта норма нас напрямую не затрагивает, кроме тех случаев, когда кто-то из наших граждан попадет под внимание американских спецслужб. Соответственно, потом он уже может быть задержан на американской земле или на какой-то нейтральной территории по требованию американских силовиков. Но практика показывает, что спецслужбы всего мира (разумеется, включая США и Россию), и без того так или иначе осуществляют мониторинг информации, которая в сети бродит.
В данном случае создается механизм легализации этой деятельности, чтобы бы ее можно было использовать в целях борьбы с преступностью. Сейчас это осуществляется, но в рамках оперативной информации, которая не несет правового значения и, естественно, как довод в судах не используется. Но как средство сбора информации, естественно, это постоянно используется спецслужбами разных стран мира, к сожалению.
— Это действительно даст право любому американскому судье выписывать подобный орден?
— Я не знаю американского права настолько, чтобы говорить о нюансах и деталях, но формальную логику я вижу в том, что если пользователь анонимен и неизвестен, то неизвестно то лицо, чьи права могут быть нарушены, если такой взлом будет осуществлен.
В принципе, сейчас как в России, так и в Америке почтовая, телеграфная и иная корреспонденция может быть получена правоохранительными органами при наличии соответствующих санкций суда. Поэтому с точки зрения решения этого вопроса в судебном порядке, принципиально ничего не меняется. Такая система уже много лет существует.
— Тогда зачем потребовалось менять правовой акт на эту тему?
— Думаю, это связано с тем, что американской системе нужны более простые и быстрые инструменты для получения доступа к такой информации. Потому что, возможно, ранее существовавшая процедура была сильно растянута во времени, а ценность информации, как мы прекрасно понимаем, теряется с течением времени.
Какая-то информация может иметь ценность день, два, неделю или год, а у какой-то ценность может измеряться часами, после чего она будет не актуальна, За это время можно нести большой урон, если речь идет о террористической угрозе и тому подобных действиях. Поэтому, скорее всего, связано именно с этим.
— Если такой прецедент на ускорение процесса получения прав доступа будет у спецслужб США, будет ли какая-то реакция у нас, и стоит ли ждать чего-то подобного здесь?
— Что касается реакции, я не знаю, в чем она может быть выражена. Кто-то из наших правоохранителей может позавидовать американским коллегам, кто-то из наших правозащитников возмутится в их адрес. Принципиально это никак не повлияет на американскую систему.
Что касается российской практики, то существующая система дает правоохранительным органам свободный доступ к информации, материалам, электронной и обычной переписке при наличии санкций суда. Я думаю, что потребности в создании в России нового механизма для получения информации в ускоренном порядке нет. Единственный вопрос только во взаимодействии правоохранительных органов с судами, с тем, чтобы такие разрешения они просто выдавали еще быстрее. Только и всего.
Беседовала Татьяна Трактина
Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
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