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Автор Игорь Буккер

Среди граждан не может быть "отверженных"

Общество » Практика » Как отстоять права

Тревожащая статистика: если ранее каждое третье преступление было рецидивом, то теперь каждое второе. Возможно причина в том, что бывшие заключенные не могут устроиться на работу и совершают преступления, чтобы снова вернуться в тюрьму. Что нужно сделать для возвращения падших душ в общество?

Среди граждан не может быть отверженных
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Предлагаем вам ознакомиться с тем, как видится ситуация из разных кабинетов, с точки зрения дипломированных специалистов и чиновников-практиков.

"Вопрос этот очень сложный, поскольку речь идет не о каком-то социологическом взгляде, а о весьма непростой процедуре, которая называется социальной и трудовой реабилитацией, — отметила в интервью "Правде.Ру" профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС доктор экономических наук Любовь Храпылина. — Люди, которые пребывали в таких условиях, изменились: и психологически, и по своим установкам. У многих появилось недоброжелательное отношение к обществу, разладились отношения в семье. Конечно, встроиться снова в общество без поддержки очень и очень сложно. Скорее, для единиц этот путь будет успешным. Не так уж много людей, которые самостоятельно преодолели такой жизненный перелом. У нас, к сожалению, есть установка, что человек, который отбыл наказание, полностью во всех отношениях вновь возвращается в свои гражданские права. Эта установка равнодушия".

Другой собеседник "Правды.Ру", профессор Государственного университета управления, доктор социологических наук Александр Турчинов, предлагает "не фатализировать ситуацию, потому что все зависит от человека. А то, что общество должно помогать социализироваться человеку, прошедшему через тюремные нары, — это однозначно. Это должны быть целенаправленные меры на всех уровнях властной вертикали: муниципальной, региональной власти, общественных организаций. Такой системной работы по их социализации, на мой взгляд, пока у нас нет". То, что в настоящее время делается, явно недостаточно.

С какими проблемами сталкиваются люди, отбывшие наказание?

По словам Александра Турчинова, "многие работодатели, зная, что человек был привлечен к ответственности и отсидел какой-то срок, не берут его на работу". Бывшие заключенные теряют свои профессиональные навыки, будучи не востребованными в местах отбытия наказания. Как заметила Любовь Храпылина, "вернуться к современному работодателю, который будет предъявлять достаточно жесткие претензии по квалификации, по умению работать, используя новые технологии и т. д., не так просто".

И еще один момент, о котором "Правде.Ру" напомнил член экспертного совета комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, юрист и правозащитник Сергей Селиванкин: "В тюрьмах, как при царском режиме, так и на протяжении всего периода после 1917 года, вплоть до настоящего времени, существуют инфекционные заболевания, такие как туберкулез, например, которые человек после тюремного заключения приносит в общество, не имея финансовой помощи и даже часто помощи по системе ОМС, чтобы получить необходимые медицинские препараты и профильное лечение. Это целый комплекс вопросов, который означает, что сегодня ресоциализация, как и много лет назад, довольно затруднена".

Ситуацию, с которой на практике сталкиваются освобожденные, "Правде.Ру" описал также советник руководителя Федеральной службы по труду и занятости Владимир Панкратов: "Главное, чтобы у освободившегося был на примете работодатель, который в принципе бы не возражал против заключения трудового договора, и тогда служба занятости может реально помочь с трудоустройством. В Трудовом кодексе есть перечень должностей, куда нельзя трудоустраивать ранее судимых. Раньше там были учителя, потом профессии, связанные с работой с наркотическими препаратами, и т. д. Сейчас на одну-две позиции этот список расширен, но он очень взвешенный. На этот список валить ничего нельзя, надо просто иметь в виду, что есть официальный запрет принимать ранее судимых на конкретные должности".

Рассуждая о комплексном подходе к решению вопроса о возвращении к нормальной жизни бывших заключенных, наши эксперты говорили о возможности снижения налогов для тех работодателей, которые принимают к себе на работу экс-зеков, а также призывали не экономить на воспитательной работе среди населения, чтобы затем большие средства уже не вкладывать на содержание преступников (Александр Турчинов).

Эксперты также упоминали о программе социальной адаптации, связанной с трудоустройством лиц, вышедших на свободу на те должности, в которых нуждается наше городское хозяйство (Сергей Селиванкин, Любовь Храпылина), о временных работах сезонного характера, чтобы у "отверженных" появился настоящий источник дохода (Любовь Храпылина).

Вспомнили опрошенные "Правдой.Ру" и о реальной помощи служб трудоустройства, которые на деле помогают человеку с активной жизненной позицией сменить свою профессию на востребованную в данный момент (Владимир Панкратов, Сергей Селиванкин).

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