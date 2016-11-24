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Автор Светлана Киселева

"Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ

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Нам давно уже все уши прожужжали о прелестях западной демократии в целом и в частности о пресловутой "свободе слова" у них. В итоге украинцы спят и видят, как бы им протолкнуть свою страну в Европу. И ради реализации этой светлой мечты они не останавливаются ни перед чем: вначале заварили у себя Майдан, а затем отправились убивать стариков и детей Донбасса, якобы ставших преградой у них на пути к заветной цели.

Свобода слова по-французски: Кто владеет СМИ
Фото: Fotodom.ru/Living4media

Собственно, слухи о том, какая безграничная свобода якобы царит на Западе, проникали сквозь "железный занавес" еще в эпоху Советского Союза. Это в СССР была диктатура и цензура с коммунистической пропагандой. Сейчас, на волне русофобии, которая вновь оказалась в тренде в странах Запада, СМИ то и дело принимаются вопить о "кремлевской пропаганде" в отношении России. У них же журналисты правдивы, беспристрастны и с достоверностью документалистов освещают происходящее.

Но так ли это на самом деле?

Западные критики, которым вторили их либеральные собратья из России, практически убедили нас, что и знаменитый роман Джорджа Оруэлла "1984" описывает ужасы коммунистического тоталитаризма в СССР. Однако думающие люди, не давшие себя оболванить телевизору и официальным СМИ, которых все больше и больше становится, в том числе и в западных странах, давно пришли к выводу, что этот роман-антиутопия является прогнозом развития именно западного общества, которое писатель знал куда лучше, чем жизнь в далеком Светском Союзе. Тем более, что у власти там уже многие годы стоят отнюдь не правые политические силы, а партии с левым и даже "социалистическим" уклоном. (В кавычках, потому что на Западе социалистические и даже коммунистические партии базируются на идеологии троцкизма, который представляет собой отдельное политическое течение.)

Предлагаю вам подробно рассмотреть, кому принадлежат французские средства массовой информации. Французские, потому что я больше десяти лет прожила во Франции и знаю о местных реалиях совсем не понаслышке. Кроме того, свободное владение языком дает мне наиболее полный доступ к информации по этой стране. Однако я больше чем уверена, что точно такая же картина получится, если копнуть поглубже данный вопрос в отношении любой из стран Европы, США и иже с ними.

Начнем вот с этой схемы…

Французские СМИ. Что кому принадлежит

Составленная Acrimed (общественная организация, позиционирующая себя как независимый наблюдательный орган над СМИ во Франции), в сотрудничестве с Le Monde diplomatique, дает нам практически исчерпывающую информацию о том, кто стоит за "независимыми и демократическими" французскими СМИ. Если у вас есть время и желание, вы можете самостоятельно распутывать этот хитросплетенный клубок. Но учитывая, что схема довольно сложная и подробная, а русскоязычному читателю многие имена, вероятно, мало о чем скажут, я приведу вам основные выводы, которые можно сделать, даже бегло взглянув на эту схему.

Практически все крупные СМИ во Франции, как печатные издания, так и теле-, радиокомпании, принадлежат миллиардерам и крупным международным концернам. Если вы посмотрите на центр рисунка, то увидите, что подобно тому, как "все пути ведут в Рим", все нити сходятся вокруг полутора десятка имен, входящих в 500 крупнейших состояний Франции, согласно классификации журнала Challenges 2016 года. Это и косметический концерн "Лореаль", которому принадлежат бренды не только массмаркета, но и класса "люкс", и строительная компания Bouygues, являющаяся по совместительству мобильным оператором, и холдинг Dassault, позиционирующийся в авиации и компьютерных технологиях, и т. д.

Свобода слова по-французски: Кто владеет СМИ (схема)

Как мы видим, в отличие от альтернативных, официальные СМИ в средствах отнюдь не стеснены. Хотя, видимо, с данным утверждением, хоть и не голословным, согласны далеко не все. Поэтому в дополнение финансированию, получаемому от олигархов…

Официальные СМИ Франции получают государственные дотации

Вот что пишет по этому поводу Эрве Кемпф у себя на сайте Reporterre, обращаясь к Сеголен Руаяль (экс-кандидат на пост президента Франции от Партии социалистов, ныне министр экологии):

"Как вы объясните, что издания Aujourd'hui en France, принадлежащее миллиардеру Бернару Арно, Libération, принадлежащее миллиардеру Патрику Драи, Le Monde, принадлежащий миллиардеру Ксавье Ньелю, Le Figaro, который принадлежит миллиардеру Серж Дассо, получают от (французского. — Ред.) государства соответственно 7,8 миллиона евро, 6,5 миллиона, 6,5 миллиона и 5,4 миллиона? Тогда как, если взять пример наугад, Reporterre не получает ни сантима из этой финансовой помощи?"

И в подтверждение своих слов Эрве Кемпф предлагает читателям скачать таблицу дотаций, которые государство выделило французским СМИ в 2015 году.

Но и это еще не все. Как я уже говорила, схема владельцев французских СМИ, которую я привела выше, очень подробная и может показаться запутанной и требующей много времени на детальное изучение. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на некоторые, ключевые, на мой взгляд, моменты. А именно…

Связи французских СМИ с торговцами оружием

Так во Франции традиционно называют индустрию вооружения. Впрочем из нижеследующих тезисов (источник) вы увидите, насколько тесен мир, и обнаружите связи не только СМИ и не только с индустрией вооружения.

Группе Lagardère принадлежат: радио Europe1, 17 процентов акций газеты Le Monde, газета Le Journal Du Dimanche через компанию Hachette Filipacchi Médias.

— Арно Лагардер — один из двух президентов кампании EADS (European Aeronautic Defence and Space company), ныне Airbus Group. Например, 3 декабря 2008 года она заключила контракт на 208 миллионов евро с американской армией.

— Airbus Group является одной из основных (финансовых) поддержек Франко-американского фонда, ежегодно подбирающего и номинируюшего так называемых "young leaders" для укрепления связей между двумя странами.

Young Leaders — кто они? Вот далеко не полный список, в котором многие имена, принадлежащие к политическому и деловому Олимпу Франции, должны быть вам знакомы. Либо вы легко найдете информацию о них в интернете. На всякий случай я сохранила французскую орфографию у большинства имен собственных в данной статье, чтобы исключить ошибки.

— Alain Juppé (1981)

— Valérie Pécresse (2002)

— François Hollande (1996)

— Arnaud Montebourg (2000)

— Pierre Moscovici (1996)

— Henri de Castries (1994, генеральный директор страховой группы AXA)

— Christine Ockrent (1983)

— Emmanuel Chain (1999)

Вернемся к упомянутой выше компании EADS Airbus Group. Ее сопредседатель правления — Thomas Enders — является также президентом think tank (аналитического центра) Atlantic-Brücke, который присуждал премии следующим довольно известным личностям:

— Henry Kissinger (1992)

— Manfred Wörner (1994, бывший генсек НАТО),

— Helmut Kohl (1996),

— Klaus Naumann (2000, бывший президент военного комитета НАТО и член комитета администрации Atlantik-Brücke до 2007)

— George H. W. Bush старший (2002).

Еще несколько слов о Франко-американском фонде:

— Denis Olivennes, ответственный редактор газеты Nouvel Observateur, был номинован им как young leader в 1996-м;

— директор редакции газеты Libération, Laurent Joffrin — young leader фонда в 1994-м. Кроме того, он входит в состав мондиалистского аналитического центра Le Siècle. Мажоритарный акционер Libération — Edouard de Rothschild (думаю, это имя в представлениях не нуждается) — еще и акционер и управляющий банка Rothschild & Cie, который также является одной из основных финансовых поддержек Франко-американского фонда и тоже входит в состав Le Siècle.

Некоторые другие ведущие СМИ Франции…

— Газета Le Figaro контролируется кампанией Socpresse, которая принадлежит вышеупомянутому миллиардеру Сержу Дассо. Фирма Dassault Aviation, например, подписала контракт на производство беспилотников MALE с Израилем в мае 2008-го.

— Ответственный редактор Le Figaro Alexandre Adler — тоже член Le Siècle, в 2003-м был приглашен на собрание Бильдербергского клуба (те, кто не знает, что это за клуб, могут прочитать о нем, например, здесь) в Версале. Он также один из соавторов отчета Франко-американского фонда "Демократический конгресс и американская политика в отношении Ирака и Ближнего Востока".

Постоянные участники Бильдербергского клуба:

— Генри Киссинджер

— Дэвид Рокфеллер

— Нельсон Рокфеллер

— Дональд Рамсфельд

— Збигнев Бжезинский

Медиахолдинг France Monde (телеканал France24, радио RFI и 49 процентов акций канала TV5): его директриса Chrisitne Ockrent была пригашена в 2008-м на собрании Бильдербергского клуба в США и была номинирована young leader Франко-американским фондом в 1981 году.

Журнал Marianne, имеющий репутацию левого и выступающего против системы: 25 процентов акций журнала принадлежит Yves de Chaisemartin. Он является консультантом компании Carlyle Europe с июля 2005 года. Группа Carlyle — американский инвестиционный фонд, имеющий позиции в индустрии вооружения. Его советниками, в числе прочих, были George H. W Bush, Franck Carlucci (бывший президент ЦРУ), в его дирекцию входит Olivier Sarkosy (сводный брат Nicolas Sarkosy), а в число его финансистов входит Джордж Сорос (личность тоже весьма известная и, я бы даже сказала, одиозная).

Вот, собственно, и все. Думаю, информации вполне достаточно, чтобы понять, насколько на самом деле "свободны" и "независимы" западные "демократические" СМИ. Ну, а те журналисты, которые все же стараются честно выполнять свою работу, вопреки давлению, оказываемому различного рода политическими силами, лобби или их хозяевами, наталкиваются на такое вот обращение со стороны сил правопорядка.

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