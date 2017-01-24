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Автор Александр Широкорад

Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко?

Общество » Практика » Как отстоять права

Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата просит Росимущество передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника. Однако в музее ожидают развития событий: 24 объекта — это по сути весь музейный комплекс. Если такое решение будет принято, вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной, говорит его директор Светлана Мельникова.

Херсонесский заповедник
Мортирная батарея № 13. Фото А. Широкорада

"Министерство культуры не могло не отреагировать на подобный документ. Позиция очень четкая и определенная: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит его дальнее развитие. Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские", — рассказала Светлана Мельникова.

После обращения станет вопрос: а куда переезжать Херсонесскому музею-заповеднику? По словам Мельниковой, во-первых, должно быть специализированное здание, которое позволит перенести туда все службы музея-заповедника. А во-вторых, надо помнить о том, что Херсонесский музей-заповедник является особо ценным объектом культуры Российской Федерации. И не просто особо ценным объектом, а еще и объектом, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Это уникальный археологический комплекс, которым гордится Россия, как Италия гордится Помпеями", — напоминает директор музея-заповедника.

В случае передачи церкви заповедника возникает множество вопросов. Во-первых, монастырь в Херсонесе в этом случае будет подчинен Киевскому митрополиту Украинской церкви. Между прочим, еще с 2004 года киевские власти пытаются создать на Украине единую церковь. Зачем же в российском Крыму создавать украинский монастырь?

Предположим, музей переедет в другие здания. Но их пока нет. Сколько лет их будут проектировать и строить? Сколько лет будет длиться переезд? Например, Военно-морской музей в Петербурге закрыли в 2009 году, а в 2010 году перевели в новое здание. В июле 2014 года открыли часть экспозиции, но полностью экспозиция не открыта до сих пор.

Наконец, музей находится рядом с развалинами Херсонеса, а так он будет в нескольких километрах от них.

Возникает естественный вопрос, а нет ли тут финансовой заинтересованности? С весны 2014 года на Крымском побережье идет настоящая война за собственность у моря. В 2015 года был "наезд" на Высшее военно-морское училище им. Нахимова, расположенное рядом с Херсонесским заповедником. Там решили устроить женский кадетский корпус. Ну, нет места в России-матушке для размещения оного корпуса! Соответственно, сейчас в России есть сотни брошенных и никому не нужных церквей и монастырей, но всем нужен монастырь у самого синего моря. Почему-то Киев мало интересуют церкви и монастыри в горах и степях Крыма.

В Херсонесском музее-заповеднике нет и не может быть гостиниц и отелей. Зато сейчас в десятках монастырей России есть роскошные гостиницы с кондиционерами и евроремонтом. Появятся ли аналогичные гостиницы в Херсонесе?

Уже десятилетия несколько поколений севастопольцев и миллионы туристов совмещают приятное с полезным — осмотр развалин античного города с загоранием (2-3 часа на открытой местности) и купанием. Замечу, что в Севастополе, несмотря на огромную протяженность береговой линии, мест для купаний недостаточно. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается на островах и побережье Греции. Там рядом с античными развалинами ходят туристы в купальниках, загорают и купаются.

Я беседовал с Сергеем Халютой и задал вопрос о "дресс-коде" на Херсонесе. Он ответил: "У кого есть совесть, будут одеваться подобающе". Это означает, что люди не смогут ходить ни в шортах, ни даже в сандалиях на босу ногу. И по отношению к "не имеющим совесть" охранники будут применять дубинки и электрошокеры, а ряженые казачки — нагайки.

Следует заметить, что здания РПЦ, на которые претендует сейчас Украинская церковь, были разрушены почти до основания в 1941–1944 годах. После войны их фактически отстроили заново на народные деньги — и не для монастыря, а для музея. Так что если у Украинской церкви есть претензии, пусть она отправляет их к госпоже Меркель.

Мало кто знает, что большая часть территории античного Херсонеса в конце XIX века принадлежала… Военному ведомству. Там в 1891–1899 годах в 20-50 метрах от древних развалин были построены циклопические бетонные сооружения — Батарея №12 и Батарея №13, вооруженные 229-мм и 280-мм мортирами. Это целый подземный город, сохранившийся невредимым до сих пор.

В 1942–1943 годах немцы установили рядом береговые батареи (останки их видны до сих пор), а на правом фланге Батареи №13 построили огромный куб — центр управления береговыми батареями, знаменитую "Тевтонскую башню", в целости дошедшую до нас. На этой территории без каких либо особенных затрат можно создать большой военно-исторический музей.

И последний вопрос: кто заинтересован в дестабилизации ситуации в Крыму, да и во всей России? У нас что, других проблем мало? Или Украинская церковь в лице господина Халюты решила сделать подарок президенту Порошенко и дать возможность западным СМИ лишний раз посудачить о "российской оккупации Крыма"?

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