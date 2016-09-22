Алтайский край: "Когда уберут Александра Карлина?"

Прошедшие выборы в Госдуму позволяют уже подводить некоторые итоги и сделать выводы о политических тенденциях на ближайшую перспективу. Самый низкий результат в стране партия "Единая Россия" получила на выборах в Алтайском крае. И это при том, что Элла Панфилова пригрозила в день голосования рассмотреть вопрос об аннулировании выборов в регионе из-за скандальных сообщений о применении административного ресурса и многочисленных нарушений выборного законодательства. А баллотировавшийся в крае Владимир Рыжков рассказал, что в Барнауле "подсчет голосов не был начат и через несколько часов после окончания голосования. То есть повторилась ситуация сознательного затягивания этой процедуры и повторении схемы 2011 года, когда здесь до 9 утра считали голоса, а после того как ушел последний наблюдатель, явка "выросла" на 5 процентов, и столько же прибавилось к результатам партии власти.

Подробнее рассказать о ситуации мы попросили известного парламентария, депутата Госдумы четырех созывов Нину Оcтанину.

— Нина Александровна, как известно в Алтайском крае "Единая Россия" набрала наименьшее количество голосов по всей стране, порядка 35 процентов. Вы принимали непосредственное участие в выборах в этом регионе. В чем, по-вашему мнению, причина такого низкого результата?

— На мой взгляд, определяющую роль сыграли два обстоятельства. Первое — отсутствие, прежде всего, авторитета у губернатора края. Я думаю, это главная причина. В восьмидесяти процентах случаях на моих встречах с избирателями речь даже не заходила о местной власти. Люди сами задавали мне вопросы: "Когда же уберут Карлина?" Поэтому я считаю, что при голосовании за "Единой России" сказался, прежде всего, ее низкий рейтинг в Алтайском крае. А причина низкого рейтинга самой партии связана с низким авторитетом губернатора края. Глава региона воспринимается жителями края как человек временный, как человек из Москвы.

И второе обстоятельство — это коррупционные скандалы, которые постоянно сотрясают Алтайский край. По мнению местных жителей, они тесно связаны с заместителями губернатора, которые занимаются варварской вырубкой леса и его торговлей. И якобы в связке с ними, как многие считают, может находиться семья самого губернатора.

Не так давно заместитель губернатора по образованию вместе со своей супругой также оказались замешаны в громком коррупционном скандале в Алтайском крае.

Поэтому, подводя итоги причин полученного самого низкого процента партии "Единая Россия" в Алтайском крае, еще раз подчеркну, что они заключаются в отсутствии авторитета у руководителя края Александра Карлина. Он не только заметно уронил влияние "Единой России" в регионе, но и в целом его работа, увы, не плодотворна и не конструктивна.

Кроме того, людей сильно обозлило последнее выездное заседание президиума госсовета по санаторно-курортному лечению, которое состоялось в Алтайском крае. Карлин заверял президента, что он справляется с проблемами в крае. И что у него едва ли не единственная задача — это развитие Белокурихи.

Люди края были просто оскорблены. Во-первых, тем, что губернатор не знает ситуации в регионе или делает вид, что ее не знает. И, во-вторых, они уверены, что развитие Белокурихи не приведет и не станет тем импульсом, который действительно приведет в движение аграрный и промышленный секторы края.

Сегодня в регионе есть целые города, как, например, Рубцовск, которые представляют собой настоящие города-призраки. В Рубцовске уже практически год отстранен от управления действующий глава города, находящийся под следствием. И, тем не менее, Карлин накануне голосования, буквально за день до дня тишины, приезжает к жителям Рубцовска и заверяет, что перспективы у города есть, ничего при этом не предпринимая. При этом открыто проталкивая в Госдуму единственного директора завода из Рубцовска, который шел с главным лозунгом на выборы: "Обеспечим промышленный рост Алтая". Я могу сказать точно, что это вызвало если не отторжение, то, во всяком случае, нежелание избирателей идти на избирательные участки.

— Скоро предстоят выборы президента страны, может ли, на ваш взгляд, процент протестного голосования также оказаться достаточно большим в регионе?

— Мне сложно прогнозировать, но, мне кажется, что как раз тот, пусть небольшой процент, который набрала "Единая Россия", он получен только благодаря имени Путина. Во всяком случае, на Алтае я это заметила. До того, как президент Путин открыто заявил, что это его партия, до того, как по Алтаю появились призывы голосовать за партию президента, какого-либо упоминания партии "Единая Россия" вообще не было на встречах с избирателями. Люди понимают, что это именно Путин сегодня обеспечивает международную безопасность, и это настраивало соответствующим образом избирателей. Во всяком случае, так морально себя многие оправдывали, особенно бюджетники, которых заставляли под страхом увольнения с работы голосовать за "Единую Россию".

— А будет ли, на ваш взгляд, Москва, руководство генсовета "Единой России" делать какие-то кадровые выводы по региону из-за низкого голосования за партию власти?

— Если партия этого не сделает, то в 2018 году Алтайский край будут приводить в качестве примера, что он не обеспечил поддержки действующему президенту Владимиру Путину.

Сегодня действительно во многом все упирается в низкий авторитет губернатора Карлина, в его неумение сплотить и местные элиты, и в неумении разговаривать с простыми людьми. Вот элементарный пример — приезд губернатора в Мамонтовский район. Люди ждали, что глава региона посмотрит хотя бы местные предприятия, вместо этого он поехал на лесную делянку. И люди сделали простой вывод: его интересует только собственный бизнес. Не буду утверждать, конечно, его это бизнес или не его. Во всяком случае, это выглядело именно так.

Или приезд в тот же город Рубцовск, о котором я уже говорила. Карлин приезжает на здешнюю ТЭЦ, дышащую на ладан, собираются журналисты, и первое предупреждение, которые им делается: вопросов о работе ТЭЦ не задавать!

Хотя, повторюсь, почти год, город без власти. Горсовет бездействует, проблемы кричащие. А людям и журналистам запрещают общаться на политические темы, в том числе и предстоящих выборов, и, главное, на темы, которые непосредственно касаются жителей города. Отсекаются любые вопросы уже на подходе, к которым заранее не готов губернатор.

Карлин всегда крайне жестко обозначает рамки, очень вдумчиво относится к ответам. Как правило, эти ответы юридически выверенные, но которые совершенно не берут человека за душу.

Не удивительно, что сегодня главный вопрос у жителей от млада до стара: "Когда уберете Карлина?"

И еще люди говорили с большим сожалением: "Не, на выборы не пойдем, потому что не верим! Они с ностальгией вспоминают два года когда у власти был Евдокимов, когда что-то реально зависело от их голоса. Они считают, что пришедший после него губернатор Карлин, по сути дела, высушил все политическое поле. Были запрещены дискуссии, и вообще Алтай стал регионом страха для тех, кто пока имеет работу.

Приведу еще один пример: Елена Прозорова, город Алейск, работает федеральным инспектором по земельным отношениям. Она находилась на избирательном участке в местной воинской части. Я тоже приехала сюда в день голосования. Сразу скажу, что большего беспредела я в жизни не видела за те 20 лет, что нахожусь в большой политике. Представьте, три этажа здание, и с 8 утра до начала девятого здесь постоянно переодевались солдаты: то они "срочники", то они "контрактники". В общем, после того как она подписала заявление по этому поводу, женщине говорят, что звонили от губернатора — ее руководителя вызвали к Карлину, и он получил взбучку от главы региона. Соответственно начальник обращается к ней: ради бога не подавай заявление ни в суд, ни в прокуратуру, не выноси все это. У тебя же сын, а сын летчик. Ну, скажите, какое отношение сын-летчик имеет отношение к тому, что его мать имела отношение к участию в выборах?

Вот таким сегодня является современный Алтай - 21 века! Вот такой глава региона — юрист Александр Карлин…

Интервью провел Марат Галеев