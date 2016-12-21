Как иностранцу стать россиянином

Многих иностранцев интересует возможность получения российского гражданства. Особенно остро этот вопрос стоит перед украинцами и жителями других ближайших к нам стран с общим историческим прошлым. Как стать гражданином Российской Федерации, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказала майор полиции, заместитель начальника отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции МВД России по городу Москве Ирина Цепляева.

Фото: Архив Pravda.Ru

— С чего должен начать человек, желающий получить российское гражданство?

— Иностранный гражданин либо лицо без гражданства, чтобы обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство на территории Москвы, например, должен сначала получить вид на жительство. Но не всегда вид на жительство обязателен.

Например, с таким заявлением может обратиться гражданин России, имеющий несовершеннолетнего ребенка, чтобы получить гражданство своему ребенку-иностранному гражданину. Также участники Великой Отечественной войны принимаются для оформления гражданства по упрощенной схеме — без оформления вида на жительство. В таком случае требуется получить только разрешение на временное проживание.

— Может ли получить вид на жительство человек, работающий здесь по патенту?

— Чтобы получить вид на жительство, необходимо прожить год с разрешением на временное проживание. Работа по патенту не является достаточным основанием для выдачи такого разрешения. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание без учета квоты может быть принято лишь в строго оговоренных случаях. Таких, например, как брак с гражданином Российской Федерации и тому подобное.

В общем порядке человек вправе обратиться в Управление по вопросам миграции с ходатайством о выделении квоты. Квота выделяется на год по постановлению правительства Российской Федерации на каждый субъект и ежегодно пересматривается в зависимости от востребованности, других определенных условий, отвечающих реалиям времени.

Конечно, преференции по выделению квоты отдаются прибывшим из Луганской народной республики, Донецкой народной республики, гражданам Украины вообще, а также иностранным гражданам, не достигшим нетрудоспособного возраста, имеющим родителей-граждан Российской Федерации.

— Все-таки сначала нужно получить разрешение на временное проживание или устроиться здесь на работу?

— Работать на территории России легально иностранный гражданин может, лишь имея патент — разрешение на работу. В противном случае он нарушает закон. Другое дело, что после получения разрешения на временное проживание оформлять патент уже не требуется.

— Давайте поговорим о программах помощи. Например, о программе оказания содействия переселению соотечественников на территорию России из-за рубежа… Какие еще есть программы?

— Есть программа, например, по носителям русского языка. Там не нужно оформлять разрешение на временное проживание, а сразу выдается вид на жительство. Есть и другие программы, по которым российское гражданство можно получить быстрее и проще.

Программа оказания содействия переселению соотечественников действует во многих регионах, но не во всех. Москва в ней не участвует. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России опубликован перечень субъектов Российской Федерации, которые участвуют в этой программе. Причем они делятся на приоритетные и неприоритетные.

Приоритетны Дальний Восток и некоторые другие регионы. Кроме упрощения процедуры там выдаются так называемые подъемные, компенсация затрат на переселение и перевоза багажа. Также другие условия и процедуры намного удобней и привлекательней, чем в других регионах.

Государство заинтересовано в первоочередном развитии этих регионов, поэтому готово вкладывать деньги для переселения своих соотечественников в эти регионы. Обратиться с заявлением человек, находясь за пределами Российской Федерации, может в представительства Управления по вопросам миграции, которые находятся при консульствах Российской Федерации.

Заявление написать достаточно просто, там ничего особенного не нужно. Надо указать территорию, куда человек собирается переезжать, и стандартные сведения — образование, профессия, члены семьи. Еще надо предоставить копии документов об образовании, трудовой деятельности, повышении квалификации. Схема стандартная.

Далее такое заявление направляется в тот регион, куда человек планирует переселиться, на согласование с органами Управления по вопросам миграции и органам по занятости. Нашими структурами человек проверяется на судимость, на розыск, не был ли этому человеку закрыт въезд на территорию России и так далее. И уже по совокупности факторов принимается решение.

Если все нормально, уполномоченный орган территориального субъекта принимает решение, нужен ли этот гражданин и его родственники в этом регионе. Вот Тверская область очень хорошо участвует в программе переселения. Согласованное заявление возвращается в консульство, куда человек обратился, и ему выдается свидетельство об участии в программе переселения, в котором вписаны члены семьи.

Потом человек, получив это свидетельство, может обратиться тут же в посольство с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание по адресу предполагаемого проживания — региона, который готов его принять, или, имея свидетельство, сразу выехать на территорию субъекта, встать на миграционный учет как иностранный гражданин и обратиться с заявлением уже о выдаче разрешения на временное проживание на территории России.

— Какое-то жилье участникам программы предоставляется?

— Конечно, эта программа включает размещение и трудоустройство. Если человек стал участником программы, то получает помощь и преференции. Потому что и сами регионы вкладывают деньги в это дело. Обычно человек получает временное проживание и сразу обращается с просьбой о предоставлении гражданства Российской Федерации. Причем, сроки рассмотрения заявления о приеме в гражданство по этой программе — всего три месяца.

— А программа беженцев у нас есть?

— Это не программа, а основание на прием гражданства. Если человек, получив статус беженца на территории России, прожил год по удостоверению беженца, он имеет право обратиться в общем порядке с заявлением о приеме в гражданство. В общем порядке этот вопрос рассматривает соответствующая комиссия при президенте. Если она дает добро, то указом президента человек принимается в гражданство. Но статус, а потом гражданство не всем беженцам дают.

Беседовала Любовь Степушова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев