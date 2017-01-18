Оборотни и эльфы либерального бомонда

Что-то сильно нехорошее происходит у нас с "совестью нации", каковой очень любят именоваться всевозможные правозащитники и примкнувшие к ним "борцы с режимом". Как только выясняется, чем они предпочитают заниматься в свободное от правдоборчества время, у наблюдателей и, главное, у правоохранительных органов возникает ко многим этим людям немало неприятных вопросов. Настолько неприятных, что проще удариться в бега, чем на них отвечать.

Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент), 1797

Именно так и поступил пару дней назад очередной гонимый "этой властью" и "этой страной" — экс-претендент на роль маяка в отечественном художественном авангарде перфомансист Павленский, подозреваемый в попытке изнасилования актрисы одного скандально известного столичного театра и в избиении ее приятеля — актера того же театра.

Кажется, у нас уже понемногу начинают привыкать к тому, что в эпоху киберпанка (когда вокруг почти все на самом деле не то, чем кажется) при ближайшем рассмотрении дородная блондинка может оказаться тощим брюнетом, тихий и скромный мент — прожженным коррупционером и миллиардером, учительница младших классов ­- порноактрисой, а из творога, купленного в обычном продуктовом магазине, можно делать взрывпакеты. Но когда люди, якобы посвятившие всю свою жизнь служению гуманистическим идеалам человечества, оказываются на самом деле изощренными психами и уголовниками, мы почему-то все еще удивляемся.

Вот скажите, что непонятно было с этим Павленским раньше? Эксгибиционист с садомазохистскими замашками, гипертрофированным самомнением и выраженным асоциальным поведением разве мог хотя бы в какой-то степени считаться борцом за все светлое и хорошее? Нет, конечно. У нормальных людей — нет.

У Буковского находят на компьютере сотни гигабайт детской порнографии. Блогер Соколовский, в знак протеста против чего-то там ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, банально хочет свалить за границу, выдав свою "хулиганку" за политическую акцию. "Пусси райот" — обычные глупые девицы с большими претензиями на мировую славу — решают побороться за права одних, растоптав при этом точно такие же законные права других. Навальный получает прибавочную известность как кировский "лесоруб". Белых ловят за руку при получении взятки. Адагамова уличают в педофилии. И так далее.

Что удивительного в том, что в длинном ряду известных отечественных "правозащитников" — а на самом деле дегенератов и преступников — этот Павленский сегодня оказался временным замыкающим? Да ничего.

Удивительно другое: ментальная реакция на случай с Павленским и его женой-подельницей, мгновенно последовавшая со стороны большинства местных "либералов". Понятно, что сами попавшиеся тут же объявили себя жертвами политической провокации и полицейского произвола (старая песня, они и им подобные всегда так делают — без полета мысли и фантазии) — и быстренько укатили во Францию (хотя еще недавно на весь мир уверяли, что будут здесь и пойдут до какого-то там конца). Ну, а их добровольные и наемные адвокаты из числа единомышленников тут же превзошли самих себя в некоторых своих комментариях по поводу произошедшего.

Всего несколько цитат.

Галерист Марат Гельман: "Я, как вы понимаете, абсолютно противоположных взглядов на отношения мужчины и женщины, чем они. Но право их на подобное оспаривать не буду. Более того, все радикальные художники — с нашей нормальной, обывательской точки зрения — ужас-ужас. Но это не "уголовка". Это другое. …Вполне вероятно, что в случае с Петром они (власти. — А.С.) решили работать через спецслужбы на уничтожение репутации".

Адвокат Ольга Динзе: "…Она (жертва Павленского. — А.С.) может сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму или с сотрудниками ФСБ, которые теоретически, имея от нее какую-то информацию, как часто у нас по делам о наркотиках бывает, могли совершить провокацию с целью вынудить выезд Павленского за пределы Российской Федерации".

Художник Андрей Великанов: "Если еще актриса, якобы пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, и актриса, якобы изнасилованная Павленским, — одно лицо, то красота всей этой истории неимоверная, и все мы должны немедленно впасть в кантианское всеобщее благоволение. А если это все-таки разные актрисы, то коллективное конспирологическое бессознательное их неминуемо объединит и наши потомки их различить не смогут. Так что в любом случае прекрасно!".

Литератор Лев Оборин: "К истории с Павленским: если перед нами провокация, то она действенна… Абсолютно правильно становиться на сторону жертвы насилия. Но, возможно, теперь стоит помнить, что это естественное стремление могут эксплуатировать нехорошие люди".

Колумнист Леонид Бершидский: "Вы как хотите, а я на стороне странных, ущербных, не вписывающихся в рамки, преследуемых, вынужденных бежать. А если у них тоже есть жертвы, то и на стороне этих жертв тоже. Пусть у тех и у других быстрее заживают раны и появляется новая надежда".

Елена Гремина, директор скандального "Театра.doc", в котором служат актеры, пострадавшие от действий Павленского и его жены: "Я рада, что Павленский и его жена уехали за границу и избежали заслуженного наказания, потому что я не люблю, когда людей сажают в тюрьму — даже за дело. Желаю им поскорей получить политическое убежище в Европе".

Как видим, кто-то недоумевает, кто-то тут же профессионально генерирует конспирологическую теорию, кто-то начинает активно сострадать гонимому властью художнику, кто-то даже теперь пытается превратить происходящее в балаган, а кто-то, порхая над всем, демонстрирует свою эльфийскую сущность.

Не "уголовка", говорите? Провокация? В любом случае прекрасно? Вы всегда на стороне вынужденных бежать? Не любите, когда людей сажают в тюрьмы — даже за дело?

Ну что за столп контркультуры нынче пошел… Никакой фантазии. Но несложно представить, какими яркими красками тут же заиграет воображение противников тюрем и сочувствующих павленским, если их же дети или внуки попадут в компанию к таким вот "радикальным художникам" — или когда к ним как бы невзначай подойдет в супермаркете пьяный майор в полицейской форме и с готовым к стрельбе пистолетом.