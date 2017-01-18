Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Практика
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Андрей Соколов

Оборотни и эльфы либерального бомонда

Общество » Практика » Как отстоять права

Что-то сильно нехорошее происходит у нас с "совестью нации", каковой очень любят именоваться всевозможные правозащитники и примкнувшие к ним "борцы с режимом". Как только выясняется, чем они предпочитают заниматься в свободное от правдоборчества время, у наблюдателей и, главное, у правоохранительных органов возникает ко многим этим людям немало неприятных вопросов. Настолько неприятных, что проще удариться в бега, чем на них отвечать.

Оборотни и эльфы либерального бомонда
Ф. Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент), 1797

Именно так и поступил пару дней назад очередной гонимый "этой властью" и "этой страной" — экс-претендент на роль маяка в отечественном художественном авангарде перфомансист Павленский, подозреваемый в попытке изнасилования актрисы одного скандально известного столичного театра и в избиении ее приятеля — актера того же театра.

Кажется, у нас уже понемногу начинают привыкать к тому, что в эпоху киберпанка (когда вокруг почти все на самом деле не то, чем кажется) при ближайшем рассмотрении дородная блондинка может оказаться тощим брюнетом, тихий и скромный мент — прожженным коррупционером и миллиардером, учительница младших классов ­- порноактрисой, а из творога, купленного в обычном продуктовом магазине, можно делать взрывпакеты. Но когда люди, якобы посвятившие всю свою жизнь служению гуманистическим идеалам человечества, оказываются на самом деле изощренными психами и уголовниками, мы почему-то все еще удивляемся.

Вот скажите, что непонятно было с этим Павленским раньше? Эксгибиционист с садомазохистскими замашками, гипертрофированным самомнением и выраженным асоциальным поведением разве мог хотя бы в какой-то степени считаться борцом за все светлое и хорошее? Нет, конечно. У нормальных людей — нет.

У Буковского находят на компьютере сотни гигабайт детской порнографии. Блогер Соколовский, в знак протеста против чего-то там ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, банально хочет свалить за границу, выдав свою "хулиганку" за политическую акцию. "Пусси райот" — обычные глупые девицы с большими претензиями на мировую славу — решают побороться за права одних, растоптав при этом точно такие же законные права других. Навальный получает прибавочную известность как кировский "лесоруб". Белых ловят за руку при получении взятки. Адагамова уличают в педофилии. И так далее.

Что удивительного в том, что в длинном ряду известных отечественных "правозащитников" — а на самом деле дегенератов и преступников — этот Павленский сегодня оказался временным замыкающим? Да ничего.

Удивительно другое: ментальная реакция на случай с Павленским и его женой-подельницей, мгновенно последовавшая со стороны большинства местных "либералов". Понятно, что сами попавшиеся тут же объявили себя жертвами политической провокации и полицейского произвола (старая песня, они и им подобные всегда так делают — без полета мысли и фантазии) — и быстренько укатили во Францию (хотя еще недавно на весь мир уверяли, что будут здесь и пойдут до какого-то там конца). Ну, а их добровольные и наемные адвокаты из числа единомышленников тут же превзошли самих себя в некоторых своих комментариях по поводу произошедшего.

Всего несколько цитат.

Галерист Марат Гельман: "Я, как вы понимаете, абсолютно противоположных взглядов на отношения мужчины и женщины, чем они. Но право их на подобное оспаривать не буду. Более того, все радикальные художники — с нашей нормальной, обывательской точки зрения — ужас-ужас. Но это не "уголовка". Это другое. …Вполне вероятно, что в случае с Петром они (власти. — А.С.) решили работать через спецслужбы на уничтожение репутации".

Адвокат Ольга Динзе: "…Она (жертва Павленского. — А.С.) может сотрудничать с Центром по противодействию экстремизму или с сотрудниками ФСБ, которые теоретически, имея от нее какую-то информацию, как часто у нас по делам о наркотиках бывает, могли совершить провокацию с целью вынудить выезд Павленского за пределы Российской Федерации".

Художник Андрей Великанов: "Если еще актриса, якобы пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, и актриса, якобы изнасилованная Павленским, — одно лицо, то красота всей этой истории неимоверная, и все мы должны немедленно впасть в кантианское всеобщее благоволение. А если это все-таки разные актрисы, то коллективное конспирологическое бессознательное их неминуемо объединит и наши потомки их различить не смогут. Так что в любом случае прекрасно!".

Литератор Лев Оборин: "К истории с Павленским: если перед нами провокация, то она действенна… Абсолютно правильно становиться на сторону жертвы насилия. Но, возможно, теперь стоит помнить, что это естественное стремление могут эксплуатировать нехорошие люди".

Колумнист Леонид Бершидский: "Вы как хотите, а я на стороне странных, ущербных, не вписывающихся в рамки, преследуемых, вынужденных бежать. А если у них тоже есть жертвы, то и на стороне этих жертв тоже. Пусть у тех и у других быстрее заживают раны и появляется новая надежда".

Елена Гремина, директор скандального "Театра.doc", в котором служат актеры, пострадавшие от действий Павленского и его жены: "Я рада, что Павленский и его жена уехали за границу и избежали заслуженного наказания, потому что я не люблю, когда людей сажают в тюрьму — даже за дело. Желаю им поскорей получить политическое убежище в Европе".

Как видим, кто-то недоумевает, кто-то тут же профессионально генерирует конспирологическую теорию, кто-то начинает активно сострадать гонимому властью художнику, кто-то даже теперь пытается превратить происходящее в балаган, а кто-то, порхая над всем, демонстрирует свою эльфийскую сущность.

Не "уголовка", говорите? Провокация? В любом случае прекрасно? Вы всегда на стороне вынужденных бежать? Не любите, когда людей сажают в тюрьмы — даже за дело?

Ну что за столп контркультуры нынче пошел… Никакой фантазии. Но несложно представить, какими яркими красками тут же заиграет воображение противников тюрем и сочувствующих павленским, если их же дети или внуки попадут в компанию к таким вот "радикальным художникам" — или когда к ним как бы невзначай подойдет в супермаркете пьяный майор в полицейской форме и с готовым к стрельбе пистолетом.

Читайте также:

Социальный маразм превратится в расизм?

Либералы об Улюкаеве: Как жестоко! Могли бы тихонько в отставку...

Памятник Грозному: аргументы против

Иван Грозный минус псевдоисторические бредни

Враги народа

"Элита" России: Противоположности не сходятся


Поджог Павленского: Дверь ФСБ оценили в 500 тысяч
Темы культура либерализм Петр Павленский
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Россию и Украину судит родной брат "пуделя"
Практика
Люди и государства теперь живут в долгах
Украина
Без внешней поддержки киевская власть обречена
Читательский топ
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Крым в ООН вспомнит Украине все издевательства
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
Люди и государства теперь живут в долгах
Практика
Люди и государства теперь живут в долгах Видео 
Наука и техника
Космонавты-смертники из СССР были на Луне - 27 сентября 2003 г.
Страны демократии экспортируют геноцид
Наследие
Страны демократии экспортируют геноцид Видео 
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт

Источники сообщили об освобождении экс-офицера МВД Сергея Аракчеева, о помиловании которого неоднократно просили президентов Владимира Путина и ранее Дмитрия Медведева

Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Мир
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа

Российский лидер назвал сообщения о компромате "очередной фальшивкой".

Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов Юрий Носовский Умный тренажер поможет российским стрелкам Юрий Носовский
Комментарии
сергей петкевич СМИ: Россия правит миром, несмотря на множество своих проблем
Александр Шмат Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
INTOLERANT Атлантический совет: В 2035 году мир может рухнуть
INTOLERANT По старой схеме: Трампа собираются засудить за приставания
Русский Болгарин Древние славяне – народ из голодного леса
Николь Смитт Национальные особенности женской красоты
Джанибек Абдурахманов Эрдоган станет президентом "молчаливого большинства" — эксперт
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Евросоюз в шоке и ждет конца
Сергей Кравцов(Mail.Ru) СМИ: Россия правит миром, несмотря на множество своих проблем
magomet delov Импичмент Трампа станет для США катастрофой
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?