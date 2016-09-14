Либерализация наказаний: Россия утонет в криминале?

В России начала действовать система вывода из-под уголовной ответственности неопасных для общества лиц. Поправки в Уголовный кодекс инициировал Верховный суд. Теперь за мелкие преступления можно освобождать людей от уголовной ответственности, заменяя ее более легкими наказаниями. Причем, смягчающий закон имеет обратную силу — можно пересматривать прежние дела и отменять приговоры.

Фото: Архив Pravda.Ru

В середине июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые активно продвигал в том числе председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Суды уже начали выносить первые гуманные приговоры по новым законам. Ведь примерно на половину судимых россиян уголовные дела были возбуждены именно за мелкие преступления.

Наличие судимости доставляет людям много проблем в повседневной жизни, особенно при трудоустройстве, оформлении кредита и выезде за границу. Теперь повышен порог мелких хищений. Гражданам, укравшим незначительные суммы, как и раньше, грозит штраф, арест до 15 суток или обязательные работы, но судимости у них не будет. Судебная практика по таким делам уже нарабатывается.

Из УК в КоАП также переведены статьи о побоях и неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. К тому же осужденные по этим статьям имеют право на пересмотр приговора. В отношении гуманизации закон имеет обратную силу.

Хотя большинство из них не сидят в колониях, а отбывают исправительные работы или имеют условный срок, Федеральная служба исполнения наказаний рассылает им уведомления о возможности подать заявление о пересмотре приговора. И вероятнее всего, он будет смягчен, согласно новому законодательству.

Важный пункт либерализации: судья может закрыть уголовное дело, ограничившись штрафом нарушителя, если он впервые совершил нетяжкое преступление. Для этого обвиняемый должен раскаяться и возместить нанесенный ущерб. Специалисты указывают, что здесь могут возникнуть некоторые расхождения в трактовке. Нужно будет посмотреть, как это будет работать на практике.

В целом в обществе и профессиональных сообществах юристов отношение к этой либерализации положительное. Применение новых норм только началось, поэтому делать окончательные выводы и долговременные прогнозы пока рано, но специалисты предупреждают о множестве подводных камней в этом процессе.

О плюсах и минусах либерализации уголовного законодательства Правде. Ру рассказал директор Института прав человека Валентин Гефтер.

— Как вы относитесь к тому, что в соответствии с принятыми поправками уголовное наказание заменят штрафом?

— Все немного сложнее. Сегодня некоторые ненасильственные преступления малой и средней тяжести, совершенные впервые, предполагается рассматривать как административные правонарушения, как некую идею уголовного проступка, которая влечет за собой меньшее наказание — не в виде лишения свободы.

— Не аукнется ли это в будущем непредвиденными осложнениями?

— Подводные камни всегда есть как в ужесточении правовых норм, так и в том, что у нас называется очень удачно либерализацией, гуманизацией. Важно соизмерять изменения с возможными отрицательными последствиями. Мы ведь под подводными камнями в первую очередь имеем в виду ухудшение положения в обществе в целом, а не конкретных лиц, которые привлекаются к ответственности.

Переполненные изоляторы и большие сроки за не очень серьезные преступления отнюдь не улучшают ситуацию в государстве. Здравомыслящие граждане понимают, что одним лишь страхом перед наказанием, жесткими мерами ничего не решишь, тем более в наших сегодняшних условиях, а только озлобляешь людей — родственников и многих причастных.

Я понимаю желание Верховного суда дать органам юстиции более широкий диапазон рассмотрения дел — в зависимости уже не просто от факта совершенного правонарушения, но и личности человека, общественных опасностей, которые влечет за собой его пребывание на свободе или, наоборот, заключение под стражу.

Кстати, ведь предусмотрена еще одна вещь: если вторично совершается подобного рода административное правонарушение, даже не предусмотренное Уголовным кодексом, то подразумевается уже уголовное наказание, а значит более жесткое преследование. С юридической точки зрения это называется административной преюдицией: при совершении повторного правонарушения в вину ставится и первое. Таким образом, в сумме они дают последствия, о которых я говорил. Это представляется немного сомнительным, хотя и сейчас иногда применяется в отношении к некоторым типам административных правонарушений.

Важно, чтобы судья понимал: автоматически ничего не происходит. Нельзя назвать человека рецидивистом только потому, что он второй раз украл курицу из универсама. Надо разбираться в социальной стороне вопроса — почему? Может, все дело в том, что первый инцидент не повлек за собой каких-то мер социального вспомоществования этому человеку, способных предотвратить повтор преступления.

И очень хорошо, что есть целый пакет решений, принятый Советом Федерации по наркопреступлениям, связанным только с употреблением — не с распространением, тем более не с наркотрафиком. Там тоже предполагается подобная градуированная система подходов: от принудительного лечения до каких-то наказаний. Но нельзя автоматически применять наказание лишь потому, что наркотики — страшное зло и карать его надо со страшной силой.

Я считаю, необходимо выстраивать гибкую систему, которая даст возможность всем сторонам — может быть, и потерпевшим, если у них есть серьезные претензии к преступившему закон — активно и добросовестно участвовать в определении наказания и дальнейшей судьбе оступившегося человека. Это в любом случае будет работать на улучшение ситуации гораздо эффективнее, нежели очень жесткая, ригидная система наказания всех под одну гребенку, как сейчас.

— Из УК в КоАП перенесены также статьи о нанесении побоев. У граждан складывается впечатление, что теперь финансово состоятельные люди смогут распускать руки направо и налево, отделываясь штрафами.

— Понимаю. Если не ошибаюсь, речь идет о побоях, не повлекших за собой последствий для здоровья. Конечно, когда человек распускает руки, как мы это называем, это должно повлечь за собой наказание. Но в домашних или трамвайных, грубо говоря, разборках, ничем страшным не кончающихся, трудно найти однозначно правых и виноватых. Иногда словом можно оскорбить сильнее, чем, предположим, по руке ударить.

И мне кажется, что это тоже здраво — рассматривать подобные конфликты без физически пострадавших с позиции административных правонарушений. Потому что уголовное преследование порождает очень много последствий, которые будут сказываться долгие годы. Даже в том случае, если суд назначил наказание меньше минимального.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев