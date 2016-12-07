Европарламент наградил российских журналистов

Атака, предпринятая Европарламентом на российские СМИ, работающие на зарубежную аудиторию, вызвала немало вопросов. Для российского же журналистского сообщества она вообще носит знаковый характер, судя по всему, этим вопросом озабочен не только Европарламент.

В Латвии местные власти взволнованы тем, что население перестает смотреть официальные местные каналы и предпочитают получать информацию из российских СМИ, даже если приходится что-то переводить.

Что происходит? Действительно ли так опасно для западной аудитории влияние российских СМИ? Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в своей авторской видеопередаче "Необычная неделя" задала эти вопросы президенту Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславу Ищенко.

— Я бы сказал, что резолюция Европарламента для российских средств массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию, — это как орден. Люди, которые работают с информацией: журналисты, аналитики, — лица публичные. Они часто сталкивались с ситуацией, когда кто-то на них клевещет, кто-то не понимает, какие-то гадости о них пишет. Когда это делает какая-то мелочь пузатая, на нее и реагировать не стоит. Но если в прежние времена, скажем, газета "Правда" отреагировала бы на письмо сантехника из забытого Богом села, который рассказал бы о своих проблемах, то это означало бы, что эту проблему подняли на всесоюзный уровень. И поэтому ее нужно решать.

В случае с резолюцией Европарламента мы прореагировали. Это, кстати, не первая реакция Евросоюза, Соединенных Штатов и отдельных государств на работу российских СМИ, не первое заявление о том, что необходимо противодействовать российской пропаганде. В конце концов, если считают нужным, пусть ставят "глушилки". На самом деле, это означает, что они действительно рассматривают российские СМИ как сторону, если не побеждающую, то, по крайней мере, не уступающую им в информационной войне. С тем, кто ничего из себя не представляет, не борются, его просто не замечают. А раз начинают борьбу, значит, наши СМИ работают эффективно.

— Сложилась, по сути, парадоксальная ситуация. С одной стороны, идет поток материалов об ужасной России, нашем ужасном президенте. Всему этому противостоят лишь считаное количество медиаресурсов. Казалось бы, силы не равны. Что получается, "Спутник" и RT (Russia Today) уравновешивают влияние тысячи западных изданий, да еще толпы блогеров в придачу?

— Во-первых, этих медиаресурсов не два. В принципе, и "Российская газета" за рубеж выходила, газета имела возможность продвигать свои материалы в зарубежных СМИ и пять, и шесть лет назад. Да и другие издания при желании, кстати, имеют возможность выхода на зарубежную аудиторию. Понятно, что количественно западные СМИ нас резко превосходят. Но это еще ничего не означает. В Советском Союзе, если кто помнит, тоже вначале была "пятилетка качества", когда начали переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный и говорили, что интенсивный путь более эффективный. В общем, если у вас чего-то много, это еще не означает, что это хорошо.

— Бывает, что и плохо…

— Иногда бывает, что это плохо. Потому что своим количеством вы начинаете надоедать аудитории. Когда люди изо дня в день получают одну и ту же информационную "жвачку", а тем более, когда эта информационная "жвачка" так или иначе расходится с их восприятием действительности, они прекращают реагировать на поступающую информацию и начинают требовать информации альтернативной. Российские средства массовой информации как раз и заняли нишу альтернативной информации. Поэтому оказались востребованными аудиторией.

Ведь на Russia Today или на "Спутнике" работают не настолько уникальные журналисты, обучались они примерно в тех же вузах, примерно по тем же программам и приблизительно так же, как их зарубежные коллеги. И практика у них примерно такая же, но, тем не менее, они заняли эту востребованную нишу. В свое время "Голос Америки", ВВС, "Радио Свобода" в Советском Союзе занимали ту же самую нишу альтернативной информации. Даже те, кто не были диссидентами, кто по большому счету не поддерживал политику Запада по отношению к СССР, тем не менее, интересовались: а что по этому поводу сказало ВВС? Потому что не было в Советском Союзе альтернативных средств массовой информации.

Сейчас то же самое происходит на Западе. Там все издания, газеты, телевизионные каналы гребут под одну гребенку. И поэтому людям интересна другая позиция, особенно когда они чувствуют, что-то, что говорят мейнстримовские СМИ, не совпадает с их ощущениями, их восприятием действительности.

Возьмем, к примеру, историю со сбитым над Донбассом малайзийским самолетом. В свое время не только ведь у нас люди задумывались над тем, почему посреди Атлантики взял и упал летевший из Бразилии французский Airbus. Но спустя год все уже знали, что с ним произошло, почему он упал и т. д. А здесь посреди Европы, на глазах у всех, средь бела дня, не куда-то в море, а прямо на землю упал самолет, и следователи со всего мира никак не могут объяснить, что же с ним произошло. Естественно, рождается недоверие к версии, которую продвигают те же самые западные СМИ. Тем более, что вся информация была давно передана голландцам, которые официально руководят следствием.

— Они не все взяли, сказали, что какая-то информация им не нужна.

— Взяли или не взяли — это не моя проблема. Моя задача — вам эту информацию передать. Главное, чтобы вам была предоставлена полная информация. А как вы с ней работали, об этом-то вы будете отчитываться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов