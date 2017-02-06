Почему молчат жертвы домашнего насилия

По данным, озвученным представителем МВД, ежегодно в России от домашнего насилия страдают более 50 тысяч женщин, а 14 тысяч погибают. Этот показатель ежегодно растет на пять тысяч. Что делать людям, в отношении которых применяется насилие со стороны члена семьи? Какое наказание предусматривает УК РФ для домашнего тирана? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал замначальника отделения участковых уполномоченных полиции УВД по Северному административному округу города Москвы майор полиции Константин Милованов.

Фото: REX

25 января Российская Госдума во втором чтении одобрила закон о "декриминализации нетяжких побоев в отношении близких родственников". На сегодняшний день статистика показывает, что в каждой четвертой российской семье случается насилие в той или иной степени, начиная от унижений и оскорблений, шантажа, основанного на экономической зависимости, и заканчивая побоями и более тяжкими преступлениями.

Согласно статистике, две трети умышленных убийств связаны с семейно-бытовыми проблемами. При этом речь идет не только о насилии над женщинами. Нередко жертвой оказываются и мужчины. Но страшнее всего то, что жертвами семейных тиранов часто становятся несовершеннолетние дети. Во всех этих случаях очень важна гражданская активность людей, которые становятся невольным свидетелями насилия в семьях. Это соседи по дому, школьные учителя и воспитатели, родственники. Ведь сами жертвы насилия редко находят в себе силы обратиться в полицию и написать заявление на своего обидчика.

Одна из причин, почему жертвы насилия молчат, это юридическая неграмотность. Константин Милованов отметил, что в полицию можно обратиться даже в том случае, если не произошло факта побоев, то есть в случае психологического насилия со стороны члена семьи.

— Можно ли обращаться за помощью, если до побоев дело еще не дошло?

— В таких случаях тоже нужно обращаться. Психологическое насилие может привести к причинению телесных повреждений. Оно показывает, что человек непредсказуем, как и его эмоциональное состояние. Он может быть вспыльчив, и с этим нужно бороться, обращаясь в полицию. Участковый проведет профилактическую беседу с данным гражданином, например с супругом, с тем, чтоб не допустить усугубления ситуации. Но люди у нас разные. Кто-то боится полиции, кто-то не боится.

Бояться тут не надо. Тиран должен понимать, какие могут быть последствия у вреда, который он причинил жене либо ребенку.

— А если нападение уже произошло?

— Первоначально запрашивается помощь участкового. Вы обращаетесь в ближайший пункт полиции на вашей территории, пишете заявление. Он получает от вас все объяснения по данному факту. Дальше ищутся свидетели, вас направляют на медицинское обследование, чтобы собрать доказательства, и уже вызывают супруга, с ним проводят профилактическую беседу. По данному факту участковый берет объяснения, и уже принимаются решения.

— Когда дело касается конкретно причинения телесных повреждений, если жертва находится в квартире с обидчиком один на один, то что ей делать? Звонить в службу 02?

— Да. И громко звать на помощь.

— Почему именно полиция, а не травмпункт — первое место, куда необходимо обратиться жертве?

— После вашего обращения по адресу выезжает наряд и проводятся мероприятия. Время может очень повлиять: обидчик может убрать какие-то доказательства, беспорядок, который будет подтверждать факт вашего объяснения, конфликта. Например, если он бил посуду, кидал в вас чашки, он уберет и выкинет все. Поэтому желательно, чтобы с первых же минут было обращение в полицию.

Конечно, поскольку речь идет о семейных проблемах, когда буря утихает, довольно часто у жертвы возникает желание забрать заявление. Это можно сделать до того, как будет возбуждено уголовное дело. То есть обидчик или тиран отделается только профилактической беседой с представителями порядка и узнает, к каким последствиям может привести последующее обращение с жалобой на насилие.

Перед возбуждением уголовного дела граждане предупреждаются о первоначальной уголовной ответственности по статье 206 "Заведомо ложный донос". Соответственно, задается вопрос: вы настаиваете на возбуждении уголовного дела? Распространена такая практика, что люди пишут отказ по причине психологического давления, потому что им говорят, что будет хуже. То есть муж начинает запугивать жену, и она вынуждена забрать. И она остается заложником в данной ситуации, потому что проживает в одной квартире с тираном, который причиняет ей боль.

— А чем рискуют люди, поднимающие руку на своих близких?

— Наказание, которое ждет тирана, предусмотрено 116 статьей Уголовного кодекса "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий". Это обязательные работы до 360 часов либо принудительные работы сроком до двух лет. Когда уголовное дело возбуждено, забрать заявление уже нельзя, но можно обратиться в суд за примирением сторон.

Нередко жертвы вынуждены продолжать сожительствовать с тираном, не имея возможности куда-то уйти, переехать. В особенности это касается женщин, которые часто оказываются экономически зависимы от своих мужей и не имеют возможности работать, сидя с маленьким ребенком. В случае, когда женщина не чувствует себя в безопасности в собственном доме, она может отправиться в Кризисный центр помощи женщинам в трудной ситуации. Там обеспечат не только крышу над головой, но и психологическую помощь. В таких центрах женщины могут проживать определенное время, пока не адаптируются, не найдут работу и новое жилье.

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