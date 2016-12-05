Кто охраняет наши парки

В чем преимущество конной полиции перед пешей? Лошадей каких пород берут в полицию? Какое обучение проходят их напарники, кавалеристы? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответила заместитель командира роты по работе с личным составом Первого оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве старший лейтенант полиции Елена Прохоренко.

— В чем заключается специфика службы конной полиции?

— Основная наша специфика и особенность заключается в том, что службу мы свою несем с использованием служебных лошадей, то есть верхом на лошади. И должность основных наших сотрудников, которые в полку служат, называется "полицейский кавалерист". Так и прописано в служебных удостоверениях.

Соответственно, разработан должностной регламент, который обозначает уход и сбережение за конским составом, постоянное самообучение, совершенствование навыков верховой езды и т.д.

— Каков рабочий день у полицейского кавалериста? Одна лошадь за ним закреплена или сразу несколько лошадей? Или, наоборот, одна лошадь — один полицейский?

— У нас закреплены за каждой служебной лошадью два сотрудника. Это связано с тем, что один человек может уйти в отпуск, заболеть, а лошадь должна постоянно двигаться, для лошади движение — это жизнь. И потом, важно, чтобы они не скучали. Они тоже очень скучают без работы, в их жизни постоянно должно быть разнообразие.

— А какие задачи, в основном, у вашего подразделения? И каковы преимущества у конного полицейского перед пешим?

— Задача у нас та же, что и у всей нашей полиции, это охрана общественного порядка, общественной безопасности, защита граждан и охрана мирного положения на территории города Москвы.

В основном, мы работаем в лесопарковых зонах. Это основная наша задача. Мы патрулируем лесопарковые зоны Москвы, которых достаточно много в нашем городе и которые по своим масштабам достаточно велики. Если взять Битцевский лес или Измайловский лесопарк, где работают наши наряды, это по масштабу очень большая территория, которую охватить только пешими нарядами или нарядами на автомобилях практически невозможно.

Преимуществ у конного полицейского целый ряд по сравнению с нашими пешими коллегами. Это, во-первых, маневренность. Во-вторых, это широта и высота обзора. В-третьих, это внешний вид полицейского на лошади. Он внушает уважение сразу, и у нас всегда очень хорошо получается наладить общение с населением. Потому что, помимо уважения к сотрудникам, возникает очень большой эмоционально-позитивно окрашенный момент, связанный с тем, что дети очень любят подходить и гладить лошадку, мамы с колясками, которые гуляют, всегда показывают: "Вот, смотри, лошадка".

— Покататься не просят?

— Покататься просят, но мы не можем этого сделать. По инструкции просто это невозможно.

— Есть у служебной лошади своего рода форма?

— Да. Как и все наши сотрудники обеспечиваются форменным обмундированием, так и наши коллеги, служебные лошади, тоже обеспечиваются всем необходимым обмундированием, таким как специальные седла, которые рассчитаны на многочасовое патрулирование. Потому что седла есть разных видов, предназначенных для разных целей. У нас они специальные, чтобы нагрузка веса всадника распределялась по максимуму по спине лошади, чтобы лошади не уставали. Уздечки — это обязательно.

И, самое главное, отличительная особенность, форменная принадлежность отряду, о котором мы с вами говорим, - это так называемые "вальтрапы". Это то, что кладется под седло. И на этих вальтрапах есть наш государственный герб. Он обозначает принадлежность к госструктуре, к службе.

И плюс, когда наши лошади работают на массовых мероприятиях и есть вероятность каких-то массовых волнений и беспорядков, на них надевают более сильную защиту. Для лошадей предусмотрена усиленная защита морды, храпа, ног, то есть наиболее уязвимых областей.

— Есть какая-то разница между несением службы конной полиции в зимний или в летний период?

— Безусловно, разница есть. Время службы не снимается, мы всегда на посту, в любое время сезона, в любых погодных условиях. Но мы всегда обращаем основное внимание при переходе с летнего периода на зимний на температуру и грунт, который под ногами у лошади. Нужно этот момент очень внимательно отслеживать, потому что лошади у нас куются на железные подковы. Лошадь неподкованная не выходит на городскую службу, потому что асфальт — это очень вредно и опасно для копыт.

Но когда чуть-чуть лед или снег или подмерзает, железом по льду — это как на коньках. Поэтому обязательно в зимний период времени мы шипуем своих лошадей, то есть мы в подковы вкручиваем специальные шипы, которые дают более устойчивое положение лошади на грунте.

Что касается температуры, если температуры очень низкие, то сотрудникам дополнительно выделяется время на обогрев на базе, а для лошадей есть специальные попоны, которые защищают спину и поясницу лошади от холода.

Есть также специальные попоны с влагонепроницаемым покрытием, если идет дождь или снег мокрые, чтобы спина лошади и поясница не намокали, чтобы лошади не болели.

— Есть какие-то моменты в лесопаковых зонах, на которые особенно обращают внимание кавалеристы-полицейские в зимний период?

— В зимний период особое внимание обращать следует на те маршруты, где есть водоемы. Причем, это касается и летнего периода, и зимнего периода. Сейчас чуть-чуть установится лед, и ребятня, особенно школьники, начнут на него выходить. Это опасная ситуация, поэтому, как правило, наши наряды всегда работают в очень тесном взаимодействии с МЧС.

В зимний период часто надо следить за рыбками, которые подледный лов предпочитают. Плюс лыжники. Бывают ситуации, когда человек не очень рассчитывает свое состояние и куда-то может заехать далеко. Плюс периодически теряющиеся дети. С этим тоже наши патрули достаточно часто сталкиваются.

А из административных правонарушений это, конечно, распитие, нахождение в нетрезвом виде в общественном месте и какие-то мелкие хулиганские действия, например, разведение костров, порча зеленых насаждений, заезды на машинах туда, куда не положено. Но это уже ближе к природоохране, мы тоже очень тесно с ними работаем.

— Сколько лошади служат и что происходит с ними на "пенсии"?

— Срок службы лошади - 15 лет. Так как мы военизированное подразделение, у нас нет возможности разводить и взращивать маленьких жеребят. Мы покупаем лошадей примерно в трехлетнем возрасте.

У нас есть специальная группа "ремонт конского состава", которая занимается именно тем, что молодых лошадей ставит в строй. То есть полтора года их учат постоянно работать в коллективе, их учат не бояться взрывов, большого скопления людей.

Надо отметить, что лошадь по природе своей очень пугливое животное, а во-вторых, стадное, то есть побежал один — побежали все. При несении службы это, конечно, недопустимо. Поэтому наша специальная группа по ремонту конского состава работает с этими молодыми лошадьми, заезжает, обучает и т.д. Затем лошадь сдается в строй, и ей подыскивается напарник, который тоже подбирается по лошади.

Что касается окончания срока службы, если лошадь, в среднем, живет 23-25 лет, то выходит, что лошадь отправляется на пенсию в 19-20 лет. То есть, к сожалению, правда такова, что остается им немного. Но я знаю историю, когда человек прослужил много лет со своей лошадью и потом нашел возможность, забрал ее из подразделения и просто подарил в хорошие руки. И теперь эта лошадь прекрасно себя чувствует, живет в свое удовольствие, бегает, кушает травку и иногда в свое удовольствие катает кого-нибудь.

А вообще, проводится тендер, конкурс, и наши лошади выкупаются фирмой. А дальше уже на усмотрение новых хозяев. Но лошади много служат, и я считаю, что эти лошади заслуживают максимально хорошего отношения и максимально вольготного режима в этой ситуации.

— Вы покупаете лошадей в России или за рубежом?

— Только в России. Мы берем лошадей на конных заводах Краснодарского края.

— Каких пород?

— Есть ряд пород, которые предпочтительны для службы в нашем подразделении. Потому что порода тоже обуславливает и черты характера, и экстерьер, и какие-то особенности характера.

У нас на службе, в основном, небольшой перечень пород, но это такие породы, которым присущи выносливость, смелость, очень хорошая устойчивая нервная система. То есть, конечно, представить себе арабского скакуна на службе в нашем подразделении невозможно, потому что при их тонкой душевной организации, подвижной психике делать им у нас нечего. У нас породы такие, как орловский рысак, русский рысак, буденовская, ганноверская, то есть лошади, которые изначально, по породе своей, могут нести военную службу, все ее тяготы и лишения.

— Где учат полицейских кавалеристов? Как эти люди попадают в конную полицию?

— В конную полицию, так же как и на службу вообще в органы внутренних дел, может поступить любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживший в российских вооруженных силах. Какого-то специального навыка или изначального навыка в верховой езде, в спортивной подготовке нам не требуется.

После того как этот человек заявил о своем желании служить в нашем подразделении, он проходит медицинскую, военно-врачебную комиссию по первой группе предназначения. Там есть и нормы роста, веса, и соответствие роста и веса.

И, если он рекомендован для несения службы, он проходит первую часть собеседования в нашем подразделении. Я во время собеседования во всех деталях подробно объясняю специфику нашей службы. Конечно, человек, который сразу мне говорит, что терпеть не может животных, не проходит первую часть профотбора. Я считаю, что моим коллегой может стать любой, но мое обязательное условие, чтобы он очень хорошо относился к животным, чтобы была внутренняя шкала ценностей: не обижать и понимать, что это твой партнер, от которого зависит очень многое, в том числе твои безопасность и благополучие во время несения службы и даже твое здоровье и жизнь.

И затем, когда молодой сотрудник приходит к нам на службу после прохождения стажировки, он проходит кавалерийскую подготовку. Как правило, она стандартная — три месяца. За три месяца наши профессиональные инструктора из числа сотрудников обучают новичков особенностям несения службы именно в конном строю. Даже если у человека был какой-то первоначальный навык, все равно мы учим своим особенностям, их приходится снова учить. То есть умение ездить верхом, безусловно, приветствуется, но это не обязательно.

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовила Мария Сныткова