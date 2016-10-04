С холодами городская преступность меняет лицо

Бытует мнение, что каждую осень в Москве обостряется криминогенная обстановка. Так ли это на самом деле? Шеф-редактор Pravda.Ru Елена Тимошкина расспросила об этом начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы, капитана полиции Валентина Паркина.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Поддерживаете ли вы мысль о том, что криминогенная обстановка осенью ухудшается?

— У нас стабильно наблюдается снижение преступности. Криминогенная обстановка в целом имеет тенденцию к улучшению. Другое дело, что в осенний период несколько меняются составы совершаемых преступлений: преступления, которые ранее совершались на улице, становятся достоянием общественности в меньшей степени, чем преступления, которые совершаются в жилом секторе. О них, как правило, знают все соседи, это тема для обсуждения во дворах.

Объясняется же все просто: погода меняется, и определенная часть маргинального общества, которое прежде проводила больше времени на улице, перемещается в подъезды либо квартиры. А их поведение остается тем же самым. Как они на улице распивали, так распивают и теперь. И преступления, которые совершались на улице, теперь совершаются в квартирах. Поэтому и бытует мнение, что в осенний период обостряется криминогенная обстановка.

По факту же составы преступления, зависят не сколько от сезонности, сколько от погодных условий. Такие скачки, кстати, можно заметить в любой сезон. В летний период, если несколько дней подряд будет наблюдаться плохая погода, статистика сначала покажет резкое снижение преступности, а через некоторое время последует ее всплеск, причем именно в жилом секторе.

— Бытовая преступность, о которой мы говорим, это какие-то разборки между родственниками, соседями, близкими, друзьями?

— Больше даже не между родственниками. У нас сложилось определенное мнение о маргиналах, во многом навязанное кинематографом. Если у нас человек относится к маргинальным личностям, то, как правило, это одинокие люди, в крайнем случае, имеющие родителей, за редким исключением, это люди, которые злоупотребляют спиртными напитками. Из этого делается заключение: они к себе в квартиры приглашают таких же персонажей и они там распивают. А что такое распитие в квартире, в отличие от распития на улице?

Возьмем банальный пример: люди пьют на улице, у них возник скандал, они подрались. Как правило, при себе у них ничего нет. Самое страшное, что может быть — стеклянная бутылка, из которой они себе наливали, довольно неудобный предмет. А в квартире под рукой столовые приборы, те же ножи. И в итоге банальная драка, которая на улице закончится синяками-ссадинами, в квартире обернется убийством.

Или другой пример. Возник скандал между, скажем, мужчиной и женщиной, которые относятся к маргинальным элементам. Для общественности они числятся как семейная пара, а по факту единственная их точка соприкосновения — это алкоголь.

Скажем, женщина обиделась на мужчину на улице — она даст пощечину. А в квартире может спокойно взяться за нож. Соответственно, с приходом осени у нас увеличивается тяжесть преступлений на бытовой почве. При этом число и тяжесть преступлений на улице, естественно, сокращаются.

Еще один момент: много москвичей летом предпочитают проживать за городом на дачных участках. Квартиры их пустуют, а пустующие квартиры — очень хорошая приманка для квартирных воров. Соответственно, когда граждане возвращаются в свои дома, съезжаются соседи, лицам, которые занимаются кражами из квартир, сложнее отыскать квартиру без присмотра. Это приводит к сезонному спаду числа квартирных краж.

С холодами снижается и число угонов автомобилей. Автолюбители знают, что зимой, чтобы уехать на машине, нужно сначала ее откопать от снега, прогреть и только потом можно ехать. Соответственно, возможность похитить транспортное средство и при этом не попасться зимой ниже.

— Как обстоят дела с таким распространенным видом преступлений, как карманные кражи? Карманники в осенне-зимний период активизируются или наоборот уходят в тень?

— Наблюдается определенная активизация карманников, и на это гражданам необходимо обратить внимание. На улице холодает, люди переодеваются в более плотные вещи, с другим количеством карманов, расположенных абсолютно по-другому. Но за предыдущие месяцы они привыкли носить легкую одежду, привыкли носить какие-то предметы, допустим, телефоны, деньги, кошельки, в сумочках. А если человек был в шортах, то свое добро ему вообще особо некуда было положить.

Этим моментом и пытаются воспользоваться карманники. Очень просто вытащить тот же телефон из кармана куртки, особенно — не застегнутого. Если, допустим, летом человек носит свой телефон в кармане джинсов, он это сразу почувствует. В куртке же особой тактильной чувствительности нет.

— Отражается ли на всплеске преступности та или иная сезонная покупательная активность горожан?

— В преддверии праздников, которые предполагают большие траты, она, естественно, активизируется. Преступники стягиваются к местам большого скопления граждан, которые приезжают за покупками. Стекаются карманники, активизируются лица, которые занимаются кражами из машин. Причем эти кражи совершаются не обязательно каким-то открытым способом, когда бьют стекла. Все-таки у нас довольно развит институт охраны, много сотрудников ЧОП, в торговых центрах имеются свои внутренние охранные структуры. Но и преступники, в свою очередь, активно пользуются достижениями науки — определенными электронными устройствами, при помощи которых можно вскрыть автомобиль без особого труда. Гражданам необходимо проявлять бдительность, не оставлять ценные вещи в машинах. И если у кого-то вдруг машина перестала закрываться, это не еще вовсе не значит, что в брелоке села батарейка. Если преступники хотят считать сигналы, которые пользуются сигнализацией, они, как правило, блокируют ее работу. Человек несколько раз, не обращая на это внимание, нажимает на "закрытие", и информация считывается преступниками, которые собираются вскрыть автомобиль.

— В этой связи вспоминается фраза, что деньги сегодня красть стало так же трудно, как их заработать. Получается, что преступники совершенствуются?

— Это естественный процесс. Государство совершенствуется, структуры, которые призваны защищать граждан, совершенствуются, и преступник поневоле сам совершенствуется. Действует естественный отбор.

Люди неквалифицированные быстро попадают в наше поле зрения, и их очень быстро задерживают. Люди же, которые пошли в криминал осознано, постоянно совершенствуются.

Есть преступники довольно-таки образованные, с багажом определенных знаний и навыков. Возьмем, к примеру, преступления, связанные с похищением денежных средств с расчетных счетов. Есть воры, которые целенаправленно добывают персональную информацию завуалированным способом у престарелых граждан с помощью телефонных звонков, потом снимают денежные средства. Есть воры, которые пользуются электронными устройствами. Многие, я думаю, видели репортажи по телевизору о том, как задерживают преступников, которые воспользовались устройствами, размещенными, допустим, на банкоматах. Данное преступление требует подготовки и знаний.

— Вы коснулись темы обмана престарелых граждан. Возвращаясь к главной теме нашей беседы — сезонности совершаемых преступлений, -осень здесь имеет какие-то свои особенности?

— Многие наши пенсионеры, как известно, проводят летом за городом, а осенью возвращаются с дачных участков. Как следствие, число преступлений, совершаемых конкретно против них, возрастает. Меняются и способы их совершения. Как пример: преступники стараются воспользоваться какой-нибудь памятной датой. К 9 Мая активизируются обманы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, иных категорий граждан, которые имеют отношение ко Второй мировой войне. То же самое можно сказать в привязке к любому празднику.

Те же ноябрьские праздники молодым поколением уже не отмечаются, но для более старших поколений они остаются серьезными памятными датами. Соответственно, какие-то преступные элементы могут пытаться ими воспользоваться. Скажем, позвонят человеку и скажут: у нас для вас подарки. И человек им поверит, у него на подсознательном уровне привычка, что это праздник, праздник подразумевает под собой какое-то поощрение. Ведь раньше у нас премии выплачивались на рабочих местах, при Советском Союзе. Человек, который отработал длительной время в СССР помнит, что каждый ноябрьский праздник ему выплачивалась премия, было какое-либо поощрение, его куда-то приглашали.

— Что происходит с такой категорией преступлений, как грабежи, разбои? По идее, сейчас уже холодно, их должно быть меньше.

— Да, с одной стороны, сейчас холодно. Люди меньше времени находятся на улице. Но и темнеет сейчас раньше. Поэтому количество грабежей не меняется. Единственное, что меняется, — это размер ущерба, который причиняется. Потому что человек несет телефон в плотной одежде, как правило, во внутреннем кармане и достать и отобрать его тяжелее. В общем, изменяется характер грабежей и разбоев.

— Считается, что осенью обостряется состояние психически нездоровых людей. Что вы как представитель органов правопорядка можете сказать по этому поводу?

— Если коснуться статистики, то она не подтверждает увеличение числа преступлений, совершаемых гражданами, страдающими психическими заболеваниями. Медицинская статистика опять же этого не подтверждает. Ни характер, ни количество происшествий, связанных именно с психическим здоровьем граждан особо не меняется.

Сезонные изменения больше связаны опять-таки с погодными условиями: эти люди становятся более домашними, большее времени находятся в замкнутом пространстве. Если летом они отвлекались на прогулки, то осенью они не пойдут гулять, а заняться им особо нечем. В у нас вырастает количество обращений таких граждан, но количество самих происшествий, которые происходят с этими гражданами, остается прежними. На общей криминогенной обстановке это не сказывается никоим образом.

— Участковые инспекторы в курсе, что у них на участках проживают такие люди?

— Здесь сложилась двойственная ситуация. Официально лицо, которое страдает психическим заболеванием, стоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Но его персональные данные являются врачебной тайной. С другой стороны, участковый тоже психолог и прекрасно знает, кто у него со странностями, кто прошел медицинское лечение в психиатрической больнице, что от него можно ожидать. Врачебную же тайну мы способны преодолеть только в определенных случаях, установленных законом. Как правило, после совершения этим человеком какого-либо преступления.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовил к публикации Сергей Валентинов