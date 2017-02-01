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Паралимпиада-2018: Пока без России, уже без совести

Общество » Практика » Как отстоять права

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Южной Корее при конкретных гарантиях с нашей стороны.

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Фото: AP

Решение МПК для Pravda.Ru прокомментировали депутат Госдумы, член думского комитета по информационной политике, председатель правления общества  инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников и олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

— Ожидаемо ли для вас было такое решение? И почему нас так боятся?

Владимир Крупенников: Такое решение от Филиппа Крэйвена было ожидаемо, потому что он уже пошел по этому неправильному пути и сойти с него не хочет. Все это напоминает ситуацию с Обамой, который напоследок пытался как можно больше нагадить в отношениях между Россией и США, сжигая все мосты, которые можно было бы потом использовать для переговоров.

Филипп Крэйвен, по-моему, уходя со своего поста задался этой же целью. Удивляет то, что человек, который не одно десятилетие сам создавал по крупицам и развивал паралимпийское мировое движение, сейчас собственными руками его гробит, дискредитируя самого себя.

В отличие от Международного олимпийского комитета, паралимпийский комитет вообще никаких претензий нам конкретных предъявить не смог. Он не назвал ни одной фамилии спортсменов, которые могли бы быть замешаны в допинговом скандале.

А если учесть, что последняя летняя Паралимпиада проводилась в Лондоне, на родине самого Филиппа Крэйвена, и наши выступили там великолепно, заняли второе место после Китая, обогнав Великобританию и США, то говорить о том, что там какие-то махинации с допингом были, нелепо. Это же в их стране происходило, они же брали все эти допинг-пробы. И никаких претензий к нам не было. Это чисто политическая какая-то игра, и очень обидно, что в это втянуты инвалиды.

Светлана Журова:  Дело в том, что у них своя правда, у нас своя правда. И правда заключается в том, что мы не выполняем требования, которые были предъявлены Паралимпийскому комитету России. Но там такие требования, что их выполнить не всегда предоставляется возможным. Там есть и финансовые требования, и многие другие пункты, которые зачастую даже не зависят от паралимпийского комитета.

Поэтому можно было предположить, что такое решение будет принято. Хотя мы все-таки надеялись, что какую-то форму участия спортсменов в отборочно-квалификационном соревновании для Паралимпиады МПК предложит. Но этого не произошло. Он просто отстранил всех, и никаких вариантов нет.

Посмотрите на ситуацию с теми же легкоатлетами. На Олимпиаде в Рио они все-таки появились, им предложили и нейтральный флаг, и еще какие-то варианты, а в случае с паралимпийцами вообще ничего не предлагается, никаких вариантов. И самое обидное, что в итоге, когда наш паралимпийский комитет выполнит большинство требований, спортсменам будет поздно участвовать в отборе.

Достаточно странно еще то, что с таким решением дотянули до последнего момента. А потом разрешат участвовать, но наши спортсмены уже выступить не смогут, потому что существуют определенные нормативы для участия в Паралимпиаде. Это самое обидное, и, скорее всего, к этому все идет.

— Какие обвинения были высказаны в адрес наших паралимпийцев?

В. К.: Единственная претензия к России сейчас формулируется так: мы подозреваем, что они могли применять допинг. Знаете, на таких подозрениях строить отношения просто невозможно. Естественно, для нас это очередной серьезный удар — и по инвалидам, и по ребятам, которые занимаются спортом.

Еще как-то можно понять, когда люди делают свою политическую карьеру, зарабатывая себе очки за счет инвалидов. Хотя это тоже нехорошо, но они при этом помогают инвалидам и потом себе какие-то политические дивиденды получают. Но когда люди строят свою политическую карьеру, ломая судьбы и дискредитируя инвалидов, я считаю, что это вообще ни в какие ворота не лезет.

Но, к сожалению, уже понятно, что за человек Филипп Крэйвен, и то, что на него, видимо, оказывалось какое-то давление, с которым он не смог справиться. Вот и вписал он свое имя не в светлый список людей, которые действительно внесли огромный вклад в развитие паралимпийского комитета, а в черный, по крайней мере, для нашей страны. И это мне не понятно: человек в возрасте, называет себя сэром, а поведение у него такое неподобающее.

— Российских паралимпийцев выгнали навсегда? И как наши атлеты будут без мирового спорта?

В. К.: Я думаю, что, во-первых, с уходом этого человека начнется новая эра в становлении наших отношений. Этот вопрос уже завел всех в тупик на уровне всех международных олимпийских комитетов, превратившись в политический инструмент, и это все хорошо понимают. Я надеюсь, что страны на уровне министерств иностранных дел и каких-то комиссий сядут и договорятся, по какому принципу будет существовать олимпийский и паралимпийский спорт дальше.

Все хотят, чтобы  были одинаковые правила игры для всех участников соревнований. Мы не можем жить в ситуации, когда наших спортсменов дискредитируют и снимают с соревнований, лишают медалей за употребление совершенно безобидных препаратов, которые  являются не стероидами, а какими-то лекарствами от насморка. А в то же время американские и английские спортсмены получают абсолютно официальное разрешение на использование стероидов.

Мы все должны играть по одним правилам, и для этого, видимо, придется садиться и договариваться, что называется, с чистого листа. Потому что сегодня Россия, завтра Китай. А без таких мощнейших стран, без такого количества спортсменов, которые приносят основную долю медалей с соревнований, конечно, само движение, что олимпийское, что паралимпийское, станет просто невозможным, оно выродится. 

С. Ж.: Я считаю, что наш паралимпийский комитет должен решать это все в судебном порядке, с юридической точки зрения. Необходимо бороться за права наших спортсменов за участие в Паралимпиаде.

И еще надо всеми силами наших спортсменов поддерживать в их подготовке к соревнованиям. Чтобы ребята сейчас почувствовали: несмотря на то, что, возможно, они не поедут на Паралимпиаду, это вовсе не означает, что всем надо заканчивать занятия спортом и не продолжать тренировки. Наоборот, надо тренироваться и участвовать, развивая и дальше паралимпийский спорт в нашей стране.

Возможно, наши зарубежные коллеги считают, что мы развиваем российский паралимпийский спорт только для того, чтобы участвовать в Паралимпиаде. Это не так. Мы его развиваем, потому что это важно для нашей страны, и это возможность для людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем, участвовать в реабилитационных мероприятиях. Ведь спорт - это реабилитация людей, которые получили те или иные травмы или родились с какими-то недугами. Паралимпийское движение позволяет им все равно завоевывать вершины в спорте. Поэтому не дождутся, чтобы мы перестали этой темой заниматься.

— Удивляет, почему общественные активисты, медийные личности — актеры, спортсмены и т. д., — раньше так активно боровшиеся за права инвалидов, на этот раз как воды в рот набрали. Это же дискриминация без предъявления обвинений и доказательств?

В. К.: Это такая политика, которая, видимо, получила развитие именно во время президентства Обамы. Мы же понимаем, кто этими всеми международными организациями управляет. Есть надежда, что с приходом новой администрации в США что-то будет меняться, и в конце концов мы сядем и договоримся, по каким правилам мы дальше живем.

С. Ж.: Активисты, похоже, готовы выступать только по каким-то резонансным темам, когда это касается  правительства или президента. А тут им зачем? Тут есть другая тема, есть доклад Маккларена. Но почему должны паралимпийцы страдать за то, что зачастую к ним не имеет отношения? Те случаи, которые даже в докладе Маккларена озвучены, имеют отношение разве что к тем людям, которые вообще сейчас не в паралимпийском спорте или уже дисквалифицированы и отбыли какое-то наказание.

То есть надо же всегда разбираться, потому что фамилий мы не знаем. Никто не говорил, что среди употреблявших допинг есть какой-то процент паралимпийцев. А знает ли об этом паралимпийский комитет? Возможно, знает. Но там есть еще нюанс. Дело в том, что не все федерации поддержали это решение, потому что есть федерации, которые не входят в Международный паралимпийский комитет. Насколько я знаю, это Федерация стрельбы из лука, это Федерация керлинга, и там наши спортсмены выступают. 

— Что-то предпринимается на судебном, арбитражном уровне по этому вопросу?

В. К.:  Когда у нас в Госдуме выступал министр иностранных дел Сергей Лавров, он сказал, что этот вопрос считают в Министерстве иностранных дел одним из важнейших, требующих решения. 

— Почему именно с инвалидами так жестко обошлись?  Такое чувство, что провоцируют и хотят побольнее ударить...

С. Ж.: Да, потому что они почему-то предполагают, что мы начнем какие-то ошибки делать, говорить неправильные слова, возможно, будем как-то вести себя неправильно, и нас можно будет в этом упрекнуть. Но пока все стараются отреагировать на это очень выдержанно. Возможно, ждут каких-то заявлений от спортсменов. Но спортсмены тоже их не делают в том ключе, в котором ожидалось.

Я думаю, что наши ребята очень сильно переживают, они пытаются и в частном порядке отстаивать свои права. Но, по крайней мере, когда есть решение исполкома МПК, уже можно подавать в суд на это решение. А до этого были только какие-то требования, и было сложно судиться. А сейчас, я думаю, появился предмет для иска.

Беседовала Татьяна Трактина

К публикации подготовила Алла Пустова

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