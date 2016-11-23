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Автор Юрий Кондратьев

Электроника разгрузит тюрьмы и снизит расходы

Общество » Практика

Российские СИЗО переполнены. В рассчитанных на 800 человек изоляторах часто содержатся по 1200–1300 подследственных, спать им приходится по очереди. Не в последнюю очередь это происходит из-за того, что ведомства обмениваются документами, в том числе с коллегами из ближнего зарубежья, обычной почтой. Есть случаи, когда более двух лет подозреваемые в незначительных правонарушениях сидят в изоляторах, а российские граждане оплачивают их нахождение там. Не пора ли переходить на электронное делопроизводство?

колючая проволока
Фото: Архив Pravda.Ru

Иностранного гражданина задержали из-за поддельного паспорта. Записали имя и прочие данные с его слов, затем послали запрос по месту жительства. В Киргизию отправляется письмо с запросом на подтверждение личности. Через какое-то время от киргизских коллег приходит ответ: "У нас нет таких". Ведь мигранты часто при задержании называются вымышленной фамилией, или она может быть записана с ошибкой. В запрос вносят исправления и снова отправляют его в страну происхождения задержанного…

На подобные переговоры иногда уходит полтора-два года. В это время человек сидит. В центрах содержания иностранных граждан ГУВД города Москвы пребывание каждого задержанного без учета расходов на персонал обходится примерно в 50 тысяч рублей в месяц. Электронный документооборот позволил бы сократить время задержания.

Недавно Общественная наблюдательная комиссия Москвы, которая контролирует соблюдение прав человека в СИЗО, ИВС и колониях, встретилась с руководством УФСИН России по городу Москве. Его новый начальник Сергей Мороз отметил актуальные вопросы, возникающие при исполнении уголовных наказаний, в том числе затронул проблему перелимита в СИЗО Москвы.

Председатель ОНК столицы Вадим Горшенин обозначил острые проблемы деятельности изоляторов, которые требуют первоочередного решения. Он предложил ряд новшеств, в том числе введение хотя бы в порядке эксперимента в одном из СИЗО видеоконференцсвязи для адвокатов и следователей с задержанными.

Учитывая внедрение электронных медицинских карт, Вадим Горшенин также предложил УФСИН подумать о присоединении к этой системе. Тогда подследственным не придется доказывать хронические заболевания для получения лекарств. И это только часть плюсов от более активного внедрения интернета в разветвленной системе правопорядка.

Нельзя впустую тратить время и деньги, когда есть возможности сделать все намного проще, надежнее и быстрее. Пора уже от декларирования внедрения различных IT новшеств переходить к реальному цифровому государству.

О том, целесообразно ли осуществлять переход на электронное делопроизводство для следствия уже сейчас, Правда.Ру спросила экспертов.

"Это требует финансовых вложений…"

Петр Скобликов, бывший сотрудник оперативных служб МВД, доктор юридических наук, автор ряда книг о защите пострадавших от преступлений: Оправдается ли такое новшество, будет зависеть от многих обстоятельств. Прежде всего такая инициатива предполагает значительные финансовые вливания. Но в российском бюджете нет средств, запланированных под эти цели. Если их изымать из других расходных статей, тогда из каких? То есть, в первую очередь нужны средства.

Позитивный эффект от внедрения электронного оборота был бы, но при условии его оптимальной интеграции в уже имеющиеся обороты. Потому что, если это будет альтернатива, тогда это просто беда. Потому что ввести электронный оборот везде и для каждого все-таки невозможно.

Помимо обучения работников предварительного следствия, прокуратуры и многих других сотрудников, также необходимо обучение и оснащение лиц, которые оказывают юридическую помощь на этом этапе, — защитников, представителей потерпевших…

В орбиту предварительного следствия может попасть любой гражданин. Но далеко не все у нас находятся на соответствующем уровне технической оснащенности и образованности. Разве у всех есть электронная подпись? Разве все у нас имеют свободный доступ к интернету и легко создают электронные документы? Так что если электронный оборот будет вводиться, то в качестве дополнения к уже существующему обороту. Таким образом, стоит задача создания разумной модели интеграции одного с другим. У всех лиц, участвующих в предварительном следствии, должен быть выбор, воспользоваться электронным документооборотом или обычным. Но пока даже такого проекта нет, а даже это требует финансовых вложений.

Шаг к электронному правительству

Вадим Деньгин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

Я и наша партия ЛДПР выступаем за увеличение электронного документооборота. Мы должны двигаться к электронному правительству. Во-первых, это снижает риск коррупциогенности, во-вторых, мы переходим на новый формат ускоренного процесса обмена услугами. Уже есть и работает сайт Госуслуг.

Другой вопрос, насколько к этому подготовлены суды, органы следствия и правопорядка, полностью ли они оснащены интернет-ресурсом, насколько устойчив сигнал, каковы скорость и качество связи. Насколько обеспечены подразделения специалистами и обучены все сотрудники.

Обязательна безопасность узла связи. От хакерских атак и сбоев никто не застрахован, но бояться этого — значит, вообще ничего не делать. Защитой данных государственных структур должны заниматься ФСБ и другие специальные структуры, где есть профессионально подготовленные люди и соответствующие технические средства.

Общество все равно будет двигаться вперед, уходить от бумажного делопроизводства, переходить на электронную систему во всех сферах. И медлить с этим, отставать нам никак нельзя.

"Надо обязательно!"

Марина Юденич, политтехнолог, писатель, заместитель председателя Общественной палаты Московской области:

Я думаю, что стоит переходить на электронку. Потому что, действительно, электронный документооборот — это вещь и удобная, и экономная, и технологичная. Но надо понимать, что это изначально потребует дополнительных затрат.

Необходимо будет оснастить всех, кто участвует в этом процессе, соответствующей техникой, компьютерами, обучить людей. Поэтому, конечно, сначала все будет не гладко. Но это не значит, что не надо. Надо обязательно!

Хранить на бумаге, посылать по электронке

Юрий Напсо, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

В наше время надо переходить на электронный документооборот любых документов. Но документы такого рода, как уголовные дела, результаты экспертиз должны быть на бумажном носителе. Если кому-то нужно отправить данные куда-то за границу, то это можно легко сделать и в электронном виде. Сегодня все сканируется, отправляется.

Поэтому не думаю, что проблема переполненности СИЗО связана с этим. Документ можно отсканировать, отправить по электронной почте, и любой адвокат и член семьи сможет ознакомиться с материалами дела. Другое дело, что если при отправке за границу их переводить на другой язык. Тогда могут возникнуть сложности... Электронный носитель — это хорошо, но бумажный носитель в любом случае, должен сохраниться.

Подытожим разговор. Странно было бы не признавать преимущества электронного документооборота и отвергать такую возможность. Но сразу ничего не бывает. А двигаться в этом направлении обязательно надо. Иначе можно дойти до абсурда и, сославшись на абсолютную необразованность обвиняемого, сказать, как в анекдоте: "Ну, на нет, и суда нет!" А следствие и суд должны быть. И они должны быть не только честными и справедливыми, но еще быстрыми и удобными.


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Темы суд СИЗО сдедствие документооборот
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