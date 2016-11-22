Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Практика
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Опасная работа: Собачьи профессии в полиции

Общество » Практика

Как дрессируют служебных собак в полиции? Какие породы — потенциальные сыщики? Есть ли сыщики-универсалы? Кто приходит работать кинологом? Куда уходят собаки, достигшие "пенсии"? О работе с полицейскими собаками Pravda. Ru рассказала начальник центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве, подполковник полиции Елена Хайкова.

Служебные собаки
Фото: Архив Pravda. Ru

— Ваш центр кинологической службы — единственный в Москве?

— Единственный такого уровня. В следующем году мы будем отмечать 85 лет со дня его основания. Этот центр славится своими сотрудниками, старшими поколениями, которые очень много вложили в него. Раньше он был пятым отделом Московского уголовного розыска и выполнял во время войны и до войны очень серьезные задачи. Мы сейчас являемся продолжателями этих славных идей и начинаний, поэтому у нас большой багаж.

— Что является критерием оценки работы вашего центра?

— Безусловно, существуют определенные градации и тестирования служебных собак, дабы подтвердить их готовность к несению службы. Каждый год в центре кинологической службы мы проверяем подготовленность собак. Тестирование заключается в том, что делаются закладки разных запаховых имитаторов — это и наркотики, и взрывчатка, — и собака в кратчайшие сроки должна их обнаружить.

— А у собак какая-то специализация есть?

— Естественно, у них есть градации. Есть собаки по общему розыскному профилю, есть собаки по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, по поиску наркотических средств, психотропных веществ.

— А собаки, которых мы видим в метро с кинологами, специализируются на наркотиках или на взрывчатых веществах?

— И на том, и на другом.

— Различается ли специализация собак в зависимости от их породы?

— Конечно, нельзя конкретно сказать, что ротвейлер не может искать взрывчатку. Может. Единственное, что можно сказать, что спаниель не может идти на задержание, потому что это абсурдно. А в остальном, конечно, собаки подбираются по направлениям. Какие-то собаки идут на общерозыскной профиль, какие-то собаки идут на поиск взрывчатки, какие-то на поиск наркотиков. Это уже зависит от темперамента и от определенных данных служебного животного.

— В вашем зональном центре собаки каких пород представлены?

— У нас разные породы: и лабрадор-ретривер, и голден-ретривер, и спаниели, и малинуа, и ротвейлеры, и, естественно, немецкие и восточно-европейские овчарки. Я всегда больше работала с овчарками. Малинуа для нас не могу сказать, что новая порода, она достаточно уже закрепилась у нас в Москве, но это специфичная собака. Соответственно, это специфичный поиск, специфичная нервная система. Безусловно, к ней надо немножко приноровиться. А так, многие любят ротвейлеров, потому что это мощно. Но службу несут все абсолютно замечательно.

— А как ведет себя собака, когда чувствует взрывчатку, наркотики?

— Все по-разному. Самое главное, чтобы кинолог понял, что там что-то есть.

— А что происходит с этими собаками, когда они заканчивают срок службы из-за старости?

— Безусловно, кинолог не бросает свою собаку, она остается с ним.

— Кто обычно идет работать кинологом-инспектором? И где обучают этих людей?

— Специальные учебные заведения, безусловно, есть. Но для того, чтобы хотеть и мочь заниматься этой профессией, а профессия эта достаточно серьезная, тяжелая и сложная, это должно идти с детства.

Любить животное не все могут. И отдавать себя этому каждый день тоже могут не все. Поэтому, естественно, идет жесткий отбор, и многие, кто даже закончил колледж, отказываются от такого несения службы. У этих людей оказывается немного иллюзорное представление о службе. Те, кто вливается в наши ряды, работают долго.

— А что значит, иллюзорное представление? Они сравнивают со знаменитым фильмом "К-9: Собачья работа"?

Есть много всяких фильмов, и я не хочу говорить, правильно это или неправильно, но лично для меня самый правдивый фильм про нашу работу — это "Ко мне, Мухтар" с Никулиным. На 99,9 процентов там показана правда. Этот фильм реалистичен. Поэтому, наверное, многие себе представляют немножко не так нашу службу. А это, безусловно, отдача самого себя.

— В общих чертах, как дрессируют собак в полиции?

— 50 процентов успеха — это любовь, а потом уже определенные навыки. Собаки все дрессируются на интерес, на игру. Заставить собаку невозможно. Существует очень много методик. Сейчас у нас в практике кликеры — это такие щелчки. А вообще, в основе система Павлова, щелчок — корм.

— В обществе возникают разные мифы о способах дрессировки. Например, что если собаки заточены на поиск наркотиков, то у них самих присутствует зависимость от наркотических веществ. Этого нет?

— Нет, это игра. Что при поиске взрывчатки игра, что здесь игра. Собака в игровой форме находит искомый предмет. Боже упаси, собак никто не кормит наркотиками. Конечно, это не так, потому что кинолог, который берет щенка с самого детства, просто не может этого сделать.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовила к публикации Мария Сныткова


К-9: Собачья работа в России
Темы розыск собаки служба полиция кинологи
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Самые эффективные разгрузочные дни
Красота
Самые эффективные разгрузочные дни
Что пить во время диеты?
Красота
Что пить во время диеты?
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп — антикризисный управляющий холдинга USA
Прошлое
Судьба наследия рюриковичей — в одной печати
Практика
Опасная работа: Собачьи профессии в полиции
Читательский топ
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Сейчас читают
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Терроризм
Захват советского Ан-24: позднее возмездие
Наука и техника
Призраки существуют - доказано учеными Видео 
Спорт
Умер экс-нападающий "Спартака" Михаил Русяев
Личность в культуре
Наталья Кончаловская - внучка Сурикова, мать Михалкова...
Никогда не выставляйте на iPhone дату 1 января 1970! Почему? Видео
Занимательные Новости
Никогда не выставляйте на iPhone дату 1 января 1970! Почему? Видео Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Газ
Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Шоу-бизнес
Брэд Питт хочет уничтожить Анджелину Джоли
Общество
Некоторым водителям придется сдавать новые экзамены
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Россия
Украина продавила ООН на резолюцию по Крыму
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Озвучены настоящие потери СССР в Великой Отечественной войне
Кино
"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"

Европейского зрителя потряс фильм-разоблачение лауреата премии "Оскар" Оливера Стоуна.

"Оскароносец" Стоун покажет миру "Украину в огне"
За Донбасс воюют люди со всего мира
Украина
За Донбасс воюют люди со всего мира
Россия
Крымчане уже забыли, что такое Украина
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Игорь Буккер Судьба наследия рюриковичей — в одной печати Игорь Буккер Юрий Носовский Варшава созывает антироссийских "партизан" Юрий Носовский Александр Широкорад Колчак в очереди за Маннергеймом Александр Широкорад
Комментарии
Анатолий Мартынов(Facebook) Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
MartovaOlga Марина Юденич: Украина - театр абсурда, а мы - зрители
Pavel Chausskiy Польша и Украина зря сопротивлялись "Северному потоку-2"
Саныч Сан Не от мира сего: "Каспаровцы" и "ходорковцы" поругались из-за Крыма
Саныч Сан СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
анатолий карась Советская война в Египте: Как это было
Oleg Seleznev Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Trender2012 "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
счастливчик здоровый Советская война в Египте: Как это было
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?