Опасная работа: Собачьи профессии в полиции

Как дрессируют служебных собак в полиции? Какие породы — потенциальные сыщики? Есть ли сыщики-универсалы? Кто приходит работать кинологом? Куда уходят собаки, достигшие "пенсии"? О работе с полицейскими собаками Pravda. Ru рассказала начальник центра кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве, подполковник полиции Елена Хайкова.

Фото: Архив Pravda. Ru

— Ваш центр кинологической службы — единственный в Москве?

— Единственный такого уровня. В следующем году мы будем отмечать 85 лет со дня его основания. Этот центр славится своими сотрудниками, старшими поколениями, которые очень много вложили в него. Раньше он был пятым отделом Московского уголовного розыска и выполнял во время войны и до войны очень серьезные задачи. Мы сейчас являемся продолжателями этих славных идей и начинаний, поэтому у нас большой багаж.

— Что является критерием оценки работы вашего центра?

— Безусловно, существуют определенные градации и тестирования служебных собак, дабы подтвердить их готовность к несению службы. Каждый год в центре кинологической службы мы проверяем подготовленность собак. Тестирование заключается в том, что делаются закладки разных запаховых имитаторов — это и наркотики, и взрывчатка, — и собака в кратчайшие сроки должна их обнаружить.

— А у собак какая-то специализация есть?

— Естественно, у них есть градации. Есть собаки по общему розыскному профилю, есть собаки по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, по поиску наркотических средств, психотропных веществ.

— А собаки, которых мы видим в метро с кинологами, специализируются на наркотиках или на взрывчатых веществах?

— И на том, и на другом.

— Различается ли специализация собак в зависимости от их породы?

— Конечно, нельзя конкретно сказать, что ротвейлер не может искать взрывчатку. Может. Единственное, что можно сказать, что спаниель не может идти на задержание, потому что это абсурдно. А в остальном, конечно, собаки подбираются по направлениям. Какие-то собаки идут на общерозыскной профиль, какие-то собаки идут на поиск взрывчатки, какие-то на поиск наркотиков. Это уже зависит от темперамента и от определенных данных служебного животного.

— В вашем зональном центре собаки каких пород представлены?

— У нас разные породы: и лабрадор-ретривер, и голден-ретривер, и спаниели, и малинуа, и ротвейлеры, и, естественно, немецкие и восточно-европейские овчарки. Я всегда больше работала с овчарками. Малинуа для нас не могу сказать, что новая порода, она достаточно уже закрепилась у нас в Москве, но это специфичная собака. Соответственно, это специфичный поиск, специфичная нервная система. Безусловно, к ней надо немножко приноровиться. А так, многие любят ротвейлеров, потому что это мощно. Но службу несут все абсолютно замечательно.

— А как ведет себя собака, когда чувствует взрывчатку, наркотики?

— Все по-разному. Самое главное, чтобы кинолог понял, что там что-то есть.

— А что происходит с этими собаками, когда они заканчивают срок службы из-за старости?

— Безусловно, кинолог не бросает свою собаку, она остается с ним.

— Кто обычно идет работать кинологом-инспектором? И где обучают этих людей?

— Специальные учебные заведения, безусловно, есть. Но для того, чтобы хотеть и мочь заниматься этой профессией, а профессия эта достаточно серьезная, тяжелая и сложная, это должно идти с детства.

Любить животное не все могут. И отдавать себя этому каждый день тоже могут не все. Поэтому, естественно, идет жесткий отбор, и многие, кто даже закончил колледж, отказываются от такого несения службы. У этих людей оказывается немного иллюзорное представление о службе. Те, кто вливается в наши ряды, работают долго.

— А что значит, иллюзорное представление? Они сравнивают со знаменитым фильмом "К-9: Собачья работа"?

— Есть много всяких фильмов, и я не хочу говорить, правильно это или неправильно, но лично для меня самый правдивый фильм про нашу работу — это "Ко мне, Мухтар" с Никулиным. На 99,9 процентов там показана правда. Этот фильм реалистичен. Поэтому, наверное, многие себе представляют немножко не так нашу службу. А это, безусловно, отдача самого себя.

— В общих чертах, как дрессируют собак в полиции?

— 50 процентов успеха — это любовь, а потом уже определенные навыки. Собаки все дрессируются на интерес, на игру. Заставить собаку невозможно. Существует очень много методик. Сейчас у нас в практике кликеры — это такие щелчки. А вообще, в основе система Павлова, щелчок — корм.

— В обществе возникают разные мифы о способах дрессировки. Например, что если собаки заточены на поиск наркотиков, то у них самих присутствует зависимость от наркотических веществ. Этого нет?

— Нет, это игра. Что при поиске взрывчатки игра, что здесь игра. Собака в игровой форме находит искомый предмет. Боже упаси, собак никто не кормит наркотиками. Конечно, это не так, потому что кинолог, который берет щенка с самого детства, просто не может этого сделать.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовила к публикации Мария Сныткова