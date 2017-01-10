Как обезопасить свою квартиру от кражи

Тем, кто любит дополнять праздники отпуском, помимо радости, январь может принести многие неприятности, например, квартирные кражи. О необходимых мерах безопасности во время праздников и отпусков в эфире видеостудии Pravda. Ru рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве капитан полиции Алексей Ивашкин.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Какие дополнительные риски возникают для тех, кто уезжает сейчас в отпуск или отмечает вне квартиры длительные праздники? Что люди должны предпринять для безопасности?

— Опасаться в такие дни нужно, прежде всего, квартирных краж. Поэтому не нужно рассказывать своим соседям или незнакомым людям, что вы собираетесь уезжать на определенный период времени, и вас не будет дома. Об отъезде должны знать только ваши самые близкие друзья и родственники.

Когда оставляете свою квартиру на длительное время, надо закрыть все окна, закрыть на все замки двери, предварительно обратить внимание, нет ли, как это называете на сленге, "закладок". Квартирные воры раскладывают их для того, чтобы узнать, есть кто дома или нет.

Закладкой может быть просто обломок спички или веточка от веника, обрезок пластиковой бутылки, любая незаметная вещь. Нужно повнимательнее осмотреть свою дверь и под дверью, нет ли у вас таких закладочек.

— Соответственно, она вываливается, когда человек приходит домой и открывает дверь?

— Да, также, если вас длительное время не было дома, можно посмотреть под дверь, просто провести рукой. Поэтому лучше проверить, так вы можете себя как-то обезопасить.

Естественно, постановкой квартиры на охранную сигнализацию занимается у нас ФГУП "Охрана". Конечно, не все себе это могут позволить, там абонентская плата. Тогда, естественно, никаких ценностей лучше не оставлять дома. А если они все-таки есть, то держать их желательно в сейфе. Лучше всего будет, если он встроенный, прикрученный к стене, к полу, чтобы его было не оторвать.

В последнее время участились случаи, когда квартирные воры проникают не через дверь, а через окна. Их называют "форточники". Они могут прийти спокойно с лестницей, или просто подняться на второй этаж, если идет газовая труба. Поэтому лучше как-то укрепить окна.

На первом этаже хорошо бы поставить решетки, но это не всегда удобно, как-то за решетками себя видеть. На пластиковые окна продают специальные вставки-задвижки изнутри. Желательно, чтобы это установили профессионалы. Такие приспособления закрываются, и воры уже не смогут проникнуть к вам в квартиру, если есть такая задвижка.

— А вообще правду говорят, что пластиковые окна наиболее уязвимы для квартирных воров, чем классика?

— Да, есть такое. Пластмассовые окна можно обычной отверткой или ножом открыть. Воры знают, в каком месте что там находится, они их щелкают вниз или вверх, и окно открывается.

— Ну, с окнами группы риска — это первый, второй этаж. А те, кто взламывает квартирные двери, это уже другие преступные группировки или просто разный стиль?

— Это разные преступные группировки. Через дверь проникнуть тяжелее, надо вскрыть или отжать ее.

— А что с соседями делать? Все-таки лучше предупреждать их или не предупреждать, когда уезжаешь?

— Ну, если у вас хорошие отношения с соседями и вы им доверяете, то можете сказать, что уезжаете, и попросить присмотреть за дверью. Желательно, чтобы посмотрели и замки тоже, потому что воры могут вскрыть двери так, что даже не заметно будет, что кто-то заходил в квартиру. Она может десять дней открытой простоять. Поэтому соседи могут за ручку просто дернуть на всякий случай, когда проходят мимо соседских дверей.

Если соседи услышат какие-то посторонние шумы, например кто-то ходит, или двери вскрывают, отжимают, с замком ковыряются, какой-то другой подозрительный шум, лучше позвонить 02. Пускай полицейские приедут. Даже если лишний раз прокатятся, посмотрят, ничего страшного.

— За ложный вызов ничего не будет?

— Нет. Он и не ложным может оказаться, если кто-то будет в квартире. Это — неприятно, когда в твоей квартире или машине воры находятся. Иногда проверяешь, допустим, машину, а человек недоволен: что вы меня проверяете, какое вы право имеете? Я просто объясняю: "Вам же неприятно будет, если в вашей машине кто-то посторонний будет хозяйничать. Я проверю и назад верну вам машину". Тогда уже люди совсем по-другому себя начинают чувствовать. Если вы обнаружили какие-то закладки, то надо найти на сайте в интернете своего участкового. У каждого участкового есть служебный телефон, который конкретно закреплен за ним. Он всегда должен быть у него включен, если он на работе, естественно.

Если он выключен, нужно позвонить в дежурную часть и сообщить эту информацию туда, мол я вот в своей двери обнаружил посторонние предметы, придите, пожалуйста, посмотрите, я опасаюсь за свое имущество, я слышал интервью, что воры могут закладки раскладывать.

Участковый может долго не прийти, потому что работы много, эти сотрудники постоянно заняты, контролируют свои участки. И в течение года участковый должен отработать свой жилой сектор, обойти все свои квартиры, которые у него находятся на территории. Это где-то от полутора до двух тысяч квартир в основном. Участковые раздают визитки, чтобы постоянно быть доступными людям.

Если возникает какая-то проблема, случается беда или просто какой-то совет нужен, люди могли бы позвонить, уточнить, переговорить, заявление можно устно сделать. Плюс сейчас проводятся мероприятия, связанные с нелегальной миграцией, и в рамках этого участковые дополнительно отрабатывали квартиры, жилые и нежилые помещения, хостелы, общежития, подвалы, чердаки, где только могут укрыться данные лица. Естественно, параллельно с этим отрабатывают квартиры, выявляют, чтобы не проживали у нас всякие криминальные элементы.

В остальном хочу пожелать согражданам, чтобы в новом году все горести и невзгоды обходили их стороной, чтоб все было дома хорошо, и чтобы никто чужой в квартиру не проникал.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев