В Рыбинске дают зеленый свет социально полезному бизнесу

В советское время основой экономики города Рыбинска стал НПО "Сатурн". После строительства в 1930-х годах Рыбинской ГЭС к северо-западу от города возникло Рыбинское водохранилище — крупнейший для того времени искусственный водоем мира. Сейчас здесь находятся также "ОДК-Газовые турбины", "Раскат", КБ "Луч", "Завод приборостроения", "Русская механика", "Рыбинсккабель", Судостроительный завод "Вымпел", "Новые инструментальные решения", "Верфь братьев Нобель".

Основные виды выпускаемой в городе продукции: авиационные двигатели, парогазовые энергетические установки, снегоходы, корабли и земснаряды, речные суда, беспилотные авиационные комплексы, аппаратура радиолиний, дорожные катки, полиграфическое оборудование, разночастотные кабели, мебель, полиграфическая продукция…

В больших количествах осуществляется хранение и переработка зерна, производятся многие пищевые продукты. Рыбинск восхищает необыкновенной архитектурой более трехсот памятников истории и культуры. Об этом и перспективах развития в продолжении интервью для Pravda.Ru рассказал мэр города Денис Добряков.

— Денис Валерьевич, вы восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту и кадровый военный. И вы выигрываете выборы и становитесь мэром. Гражданская должность, гражданские занятия. А ведь люди военные, наверное, все равно остаются таковыми в сердце? Насколько это помогает вам в сегодняшней работе?

— Спросите у моих подчиненных, на гражданской они службе или на военной? На самом деле, приобретенный опыт нельзя забыть, нельзя не использовать. Жизнь пройдена в погонах, это оставляет очень четкий след на характере и на приоритетах, помогает формировать цели. А что самое важное — это некое особое отношение к работе, которую ты выполняешь.

У многих людей чиновник ассоциируется исключительно с коррупцией и отжимом, судя по комментариям, которые оставляют на эту тему интернет-пользователи. В действительности же, наблюдая за тем, как работает наша администрация, я все больше и больше проникаюсь уважением к людям, которые идут на государственную и муниципальную службу. Потому что вижу: они обрекают себя на сумасшедший режим работы и на очень большую ответственность. А основное, что стоит за этим — огромное желание сделать что-то хорошее для своего города. И здесь мое военное прошлое — только в помощь.

— Считается, что в идеальном государстве хорошие чиновники должны заботиться о слабых и не мешать сильным заботиться о себе. Как складываются ваши отношения с бизнесом, в особенности с молодыми бизнесменами, которых нужно учить, стимулировать и как-то привлекать к значимым для города проектам?

— Мы все прекрасно понимаем, что сейчас без взаимодействия с бизнесом невозможно никакое развитие. Опираясь на бюджетные средства, можно только очень сухо и формально исполнять свои полномочия, но эффективность будет минимальной. Поэтому в работе с предпринимателями мы изначально ориентированы исключительно на добрые отношения, нацеленные на сотрудничество и содействие развитию города.

Так равнозначно мы относимся как к крупному бизнесу, ведь наши промышленные предприятия тоже можно расценивать как бизнес, так и к среднему, и мелкому предпринимательству. Ведь помимо всего прочего, в каждом случае речь идет и о перспективах создания новых рабочих мест, о дополнительных поступлениях в бюджет города. А в конечном счете — о всеобщем развитии территории города Рыбинска.

Когда ответственный предприниматель выстраивает какое-то свое маленькое предприятие, он обязательно участвует в развитии региона присутствия, вносит свой вклад в общее дело. И здесь главное — создание определенных продуманных рамочных законов и принципов, общих посылов для того, чтобы все происходило в рамках общей концепции развития.

То есть, если говорить об исторической части города, то важно действовать, не переходя какие-то границы, чтобы не испортить построенное раньше. Если речь идет о районе новостроек, то надо ориентироваться на то, чтобы определенную обширную территорию должным образом обустроить, какие-то детские площадки, центры культуры и отдыха создать.

У нас есть замечательный свежий пример помощи бизнеса городу — построение как раз такой вот площадки. Это целый спортивный городок с турниками, где любой желающий житель Рыбинска может безвозмездно заниматься. Он был возведен на запущенной части одного из красивейших городских парков. Это местечко совершенно преобразилось и уже пользуется большой популярностью, особенно среди молодых людей, которые приходят сюда каждый день.

— У бизнеса зачастую возникают претензии из-за того, что власть излишне все формализирует, ограничивает предпринимательскую деятельность не только жесткими рамками всевозможных законов, но и каких-то дополнительных инструкций, выполнить которые очень сложно. Удается ли вам в этом смысле находить некую золотую середину?

— Бизнес бизнесу рознь. Когда это дело социально интересное, безусловно, никаких ограничений для предпринимательства нет. Мы его ждем с открытой душой. Да ради Бога! Если же это бизнес, скажем, по продаже алкоголя, то здесь должны быть очень четкие регламентные границы.

Вот недавно мы выступили с законодательной инициативой об ограничении продажи алкоголя вблизи школьных и других детских учреждений, увеличивая радиус запретных зон. Это, конечно, ограничение бизнеса, которое, тем не менее, направлено на большую пользу обществу. Ну, никак дети не могут и не должны этого видеть.

То же и в вопросах строительства. Если речь идет о стройках в архитектурном стиле исторического центра — да, пожалуйста. Если мы говорим о строительстве новых жилищных площадей для рыбинцев — разумеется, мы только за. Если же намечается какое-то повторное или сверхнормативное возведение торговых площадей в центре, вот здесь давайте посмотрим, нужно ли это делать…

Может быть, целесообразнее обратиться в сторону строительства спортивных или культурных сооружений? Прежде всего необходимо создать условия для нормальной жизни горожан, комфортные условия повседневной жизни и деятельности людей.

— Очень важно, чтобы нужные экспертизы были проведены быстро, без проволочек…

— Да, конечно, на это мы обращаем внимание в первую очередь. По крайней мере, за тот неполный год, что я нахожусь на посту мэра, скорость документооборота уже увеличилась многократно. И это подтверждают и сами предприниматели.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Юрий Кондратьев