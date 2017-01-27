Хранить и помнить

Когда-то давно, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? Четверть века назад нам сказали вопреки нашему желанию: будете жить в другой стране. С другими законами. С другой идеологией. Вы потеряете настоящее право на труд и на отдых. Вам станет страшно ходить по улицам, ездить в метро и троллейбусах. Вы будете бояться отпускать ваших детей во двор, а школы и детсады придется охранять. Вы перестанете верить в честную дружбу и искреннюю любовь — и в конце концов перестанете верить в завтрашний день и в себя.

Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1960 г.

Та ностальгия по Советскому Союзу, которую мы наблюдаем и испытываем в последние несколько лет, несет в основе своей — как это ни покажется странным на первый взгляд — абсолютно рациональное чувство. Вот ось, скрепляющая наше историческое самосознание: Древняя Русь — Российская империя — Советский Союз — Российская Федерация. Это центр мироздания, вокруг которого вращаются все главные смыслы нашего бытия. Любое звено, выдернутое из этой опоры, неизбежно приведет не только к тектоническому разлому и разрушению нашей национальной идентичности, но и уничтожит государство.

Больше тысячелетия наша держава провела на бесконечной войне: теряла территории и снова прирастала землями, защищала себя и близких, освобождала от тиранов страны и континенты. Наши предки встали на пути орды, освободили южных славян от пятисотлетнего османского ига, остановили покорившего почти всю Европу Наполеона, избавили мир от фашизма, дали государственность множеству стран, которые без России никогда не смогли бы появиться на карте мира. Так, как умеют воевать русские, не может больше никто; среди всех победителей справедливее русских нет никого.

Мы никогда не несли с собой разрушение миру — и если что-то брали у него, всегда отдавали сторицей. Многим народам, жившим вместе с нами или возле нас, мы щедро дарили письменность и культуру, дороги, электричество и каменные дома. Надежду, веру и защиту, наконец. В этом и есть смысл русского человека.

Природу обмануть нельзя, и поэтому почти все ее главные богатства оказались именно у нас, у русских. Это веками не дает спокойно спать тем, кто желает жить за чужой счет, а последние сто лет просто сводит с ума одну далекую большую страну, привыкшую сладко и обильно кормиться бедами всего остального мира.

Любая великая история имеет темную сторону. Всегда рядом с сильным есть соратник, есть попутчик и есть предатель. Эпохальная праведная идея, заложенная в основу существования советского государства, была обречена как на бесконечные лобовые атаки, так и на подлые удары в спину. Эту идею несли и защищали наши деды, зачастую отдавая за нее свои жизни, — и идея эта не умирала вместе с ними, потому что ее тут же подхватывали наши отцы. Отказаться от нее, признать ложной и ненужной — означает для нас предать память ближайших предков, лишить смысла их величайшие жертвы, уничтожить важнейшее звено развития русского человека. Это означает признать предателей победителями.

Семьдесят лет — совсем ничтожное время для вечности. Но смысл, которым были наполнены семьдесят лет советского государства, рождался веками и переживет века. Он не кончился и не мог кончиться вместе с той страной, которая нас родила и которую мы должны любить и помнить всегда. Любить и помнить так, как надо любить и помнить добрую мать.

Какая-то часть мира сейчас не понимает высоту ориентиров для общества, заданных нашими дедами и отцами. Но время придет и для этого: как известно, большое видится на расстояньи. Ложные идеалы, правящие сейчас большей частью человечества, по определению неспособны стать новым компасом социальной эволюции.

А потому главную и почти воплощенную в жизнь советскую идею — идею великого народного государства — мы должны помнить, хранить и передать нашим детям.

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