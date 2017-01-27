Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Общество » Наследие
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Андрей Соколов

Хранить и помнить

Общество » Наследие » Советское наследие

Когда-то давно, десятилетия тому назад, мы все — сейчас взрослые, зрелые люди — родились в одной большой и прекрасной стране. Той страны больше нет — а мы остались. И наша Родина тоже осталась с нами. Ведь не может же человек быть без Родины — даже если ее пытаются отнять, предать забвению, оболгать? Четверть века назад нам сказали вопреки нашему желанию: будете жить в другой стране. С другими законами. С другой идеологией. Вы потеряете настоящее право на труд и на отдых. Вам станет страшно ходить по улицам, ездить в метро и троллейбусах. Вы будете бояться отпускать ваших детей во двор, а школы и детсады придется охранять. Вы перестанете верить в честную дружбу и искреннюю любовь — и в конце концов перестанете верить в завтрашний день и в себя.

Хранить и помнить
Гелий Коржев. Поднимающий знамя. 1960 г.

Та ностальгия по Советскому Союзу, которую мы наблюдаем и испытываем в последние несколько лет, несет в основе своей — как это ни покажется странным на первый взгляд — абсолютно рациональное чувство. Вот ось, скрепляющая наше историческое самосознание: Древняя Русь — Российская империя — Советский Союз — Российская Федерация. Это центр мироздания, вокруг которого вращаются все главные смыслы нашего бытия. Любое звено, выдернутое из этой опоры, неизбежно приведет не только к тектоническому разлому и разрушению нашей национальной идентичности, но и уничтожит государство.

Больше тысячелетия наша держава провела на бесконечной войне: теряла территории и снова прирастала землями, защищала себя и близких, освобождала от тиранов страны и континенты. Наши предки встали на пути орды, освободили южных славян от пятисотлетнего османского ига, остановили покорившего почти всю Европу Наполеона, избавили мир от фашизма, дали государственность множеству стран, которые без России никогда не смогли бы появиться на карте мира. Так, как умеют воевать русские, не может больше никто; среди всех победителей справедливее русских нет никого.

Мы никогда не несли с собой разрушение миру — и если что-то брали у него, всегда отдавали сторицей. Многим народам, жившим вместе с нами или возле нас, мы щедро дарили письменность и культуру, дороги, электричество и каменные дома. Надежду, веру и защиту, наконец. В этом и есть смысл русского человека.

Природу обмануть нельзя, и поэтому почти все ее главные богатства оказались именно у нас, у русских. Это веками не дает спокойно спать тем, кто желает жить за чужой счет, а последние сто лет просто сводит с ума одну далекую большую страну, привыкшую сладко и обильно кормиться бедами всего остального мира.

Любая великая история имеет темную сторону. Всегда рядом с сильным есть соратник, есть попутчик и есть предатель. Эпохальная праведная идея, заложенная в основу существования советского государства, была обречена как на бесконечные лобовые атаки, так и на подлые удары в спину. Эту идею несли и защищали наши деды, зачастую отдавая за нее свои жизни, — и идея эта не умирала вместе с ними, потому что ее тут же подхватывали наши отцы. Отказаться от нее, признать ложной и ненужной — означает для нас предать память ближайших предков, лишить смысла их величайшие жертвы, уничтожить важнейшее звено развития русского человека. Это означает признать предателей победителями.

Семьдесят лет — совсем ничтожное время для вечности. Но смысл, которым были наполнены семьдесят лет советского государства, рождался веками и переживет века. Он не кончился и не мог кончиться вместе с той страной, которая нас родила и которую мы должны любить и помнить всегда. Любить и помнить так, как надо любить и помнить добрую мать.

Какая-то часть мира сейчас не понимает высоту ориентиров для общества, заданных нашими дедами и отцами. Но время придет и для этого: как известно, большое видится на расстояньи. Ложные идеалы, правящие сейчас большей частью человечества, по определению неспособны стать новым компасом социальной эволюции.

А потому главную и почти воплощенную в жизнь советскую идею — идею великого народного государства — мы должны помнить, хранить и передать нашим детям.

Читайте также:

Старые песни про то же: О тайне заражения России "тягой к совку"

Кинематограф СССР 70-х: женщины и язычество

Назад, в СССР: есть ли желающие?

Зачем мы обманули комсомольцев из СССР?

Путевка в прошлое, или Назад… в СССР!

20 лет назад советским людям сказали "Нет!"

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


А. Фурсов: "Россияне тоскуют по СССР"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Производство
Сладкая месть: Порошенко оставил Россию без "Рошена"
Экспертное мнение
Миграционный кризис: Глобалисты погибнут в плену своих идей
Министерство обороны
Пентагон пугает Америку российским "чудо-оружием"
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта Видео 
На Марсе нашли гигантские "стены" высотой с 16-этажный дом
Космос
На Марсе нашли гигантские "стены" высотой с 16-этажный дом Видео 
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
Мир
СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций Видео 
Исаакиевский собор расцветет, как Троице-Сергиева лавра?
Религия
Исаакиевский собор расцветет, как Троице-Сергиева лавра? Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Культура
Российский фильм "Матильда": еще не вышел на экраны, но уже оскандален
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Юрий Носовский Сладкая месть: Порошенко оставил Россию без "Рошена" Юрий Носовский Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов Любовь Степушова ПАСЕ остановит нацизм на Украине? Любовь Степушова
Комментарии
Филипп Новиков Все нормальные страны расстреливают террористов превентивно - мнение
koreisha alexa Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
koreisha alexa Удастся ли Трампу возродить величие Америки?
koreisha alexa Китайская гадалка предсказала Трампу беды, а Путину — восход
Саныч Сан Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
????? 000 В РФ приняли закон о декриминализации побоев в отношении родственников
лавров Унылая Лошадь СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
Вик Давыдов Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Вик Давыдов ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Spassky Kochan СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?