Елка примиряет всех и каждого

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В современной России, как и в СССР, знают новогоднюю елку и совсем мало помнят про ее прародительницу — Рождественскую ель. Советские "елы-палы" на одной шестой части суши вытеснили богоданную русскую лесную красавицу и 1990-е годы ничего не смогли изменить, несмотря на все свои изменения.

Метаморфозы политические и культурные не смогли поменять, как говорят и пишут умные дядьки, исторический дискурс нашей елочки и новогодних цацек. Новой елочке можно пропеть осанну или "послать ее нах", от этого суть сего явления не изменится. В массе своей народ разуверился в новогодней игрушке. Перестали покупать, перестали производить. Одни не знали, чем украсить шпиль — что нацепить вместо Красной Звезды. Другим интересно было все новое и пока еще не познанное — конкурсы красоты, телереклама, бои без правил, боевики и сериалы. Казалось, игрушечка навсегда отыгралась.

Искусствоведы, изучавшие историю новогодней игрушки в стране Советов, утверждают следующее и мы поверим им на слово. Советская елочная игрушка появилась не раньше второй половины 1930-х годов и на протяжении четверти века (Великая Отечественная война и поствоенное восстановление народного хозяйства) продолжала оставаться дефицитом. Игрушка была относительной ценностью и их, по возможности, берегли, как и все остальное добро.

В середине 1960-х годов наша Родина пережила своеобразный Реннесанс: появились хрущобы, а в них завелся всяческий ширпотреб. В том числе стандартная продукция стала попадать и на елочки. Ранние экземпляры постепенно переходили в разряд диковин и раритетов. Елочные игрушки стало не жалко разбить. Еще недавно игрушки делали из пресс-папье, ваты и картона, а полвека назад стали штамповать из стекла и пластмассы.

Советский обыватель пускал слюни, глядя на рождественские фантазии Запада, и был счастлив до опупения, если в его ручонки попадали заграничные поделки. Зато отечественные, несмотря на всю свою безыскусность и вездесущий стандарт, были дешевы и вполне доступны. Импортные вещицы — далеко не шедевр, но более прикольные, нежели выполненные под одну гребенку советские игрушки, а порой и экологически не безвредный продукт — были более изящные и доставались чаще "по блату", либо после долгого стояния в очереди.

Русскую елку спасли пьяницы

Елочные звезды — от Вифлеемской до Красной

Новогодние игрушки: сделано в СССР

Поголовно западная елочная индустрия делалась на Востоке. Китайские елочные игрушечки радовали сердца и взоры парижан и поляков, жителей Техаса и евреев Израиля, узкоглазых и черных, а теперь еще и бывших граждан великого государства под названием Советский Союз. Изделия ручной работы попадали на пахнущие хвоей палки толстосумов, а у нас — "умеющих жить". Пролетарии и прочие герои "героического прошлого" довольствовались импортной дешевкой.

Главные изменения коснулись внешнего вида символа Нового года. Вместо пышного убранства лесной красавицы, в тренде (это словечко появится через десятилетия, а тогда еще по-старинке продолжали говорить "в моде") был минимализм. Вместо обилия игрушек красивых и разных, на ветках засверкал искусственный снег, псевдо-иней, подкрашенная хвоя и мерцающие гирлянды.

Рождественская ель из атрибута христианского толка стараниями богоборцев и прочих неверующих во всем мире давно превратилась в привычное украшение перед рождественскими каникулами и на новогодние праздники. От Санты-Клауса и Дедушки Мороза веет уже не стариной, а рекламой и бизнесом. Новогодние украшения не стали исключением из этого ряда.

"Рождество в XXI веке — это всемирный праздник и предмет коммерческой эксплуатации, оно касается не только миллионов христиан, но и людей, принадлежащих к другой вере или не верящих вообще. Для большинства людей, включая многих христиан, религиозное его значение погребено под внешними атрибутами века, далеко отстоящими от того, что происходило 2000 лет тому назад", — свидетельствует британский исследователь Рождества П. Хардинг.

Несмотря на все и всяческие политические перемены и экономические кризисы, люди продолжают любить встречу Нового года и Рождества, а также елочные украшения и игрушки. Мы все чаще и чаще вспоминаем и советскую (атеистическую), и царскую (религиозную) елочную игрушку. Именно эти славные рождественско-новогодние создания способны примирить всех: отцов с детьми, монархистов и революционеров, "белых" с "красными".